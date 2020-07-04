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世卫组织敦促疫情严重国家“清醒过来”

2020年07月04日15:55  来源：新华网
 

新华社日内瓦7月3日电 目前新冠疫情在全球多点暴发，持续蔓延。世界卫生组织3日敦促受疫情影响严重的国家“清醒过来”去面对现实、防控疫情，而不是打嘴仗。

世卫组织紧急项目执行主任迈克尔·瑞安当天在日内瓦联合国记者协会主办的一次简报会上说：“人们需要清醒过来。数据没有说谎。现实情况没有说谎。”

世卫组织数据显示，截至北京时间3日16时，全球累计确诊病例已达10710005例，累计死亡病例达到517877例。其中，美洲是全球疫情最严重的地区，美国是疫情最严重的国家，新增病例数持续激增。

在谈到美洲地区疫情时，瑞安警告说，尽管感染和死亡人数激增，但“太多国家无视数据告诉他们的是什么”。瑞安说：“这些国家有充分的理由需要恢复经济。这可以理解，但同样不能无视（疫情）问题。这个问题并不会神奇地消失。”

瑞安警告说，如果继续重启，但应对疫情的工作却跟不上，那么最终会出现“最糟糕的情况”。如果卫生系统崩溃，那么更多的人将会死亡。瑞安认为，一些国家“有必要放慢或改变一些旨在开放社会的措施”。

瑞安指出，在病毒传播率较低的地区放宽限制是可行的，通过保持社交距离、勤洗手、多检测、隔离病例和追踪接触者等措施，仍然可以控制疫情的局部暴发。但在病毒蔓延难以控制的地区，采取严格的措施可能无法避免。如果缺乏控制疫情的有效方法，那么封锁措施将是唯一选择。

(责编：崔越、杨牧)
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