中蒙正式启动边境口岸“绿色通道”

人民网乌兰巴托7月4日电（记者 霍文）据蒙古国外交部网站发布消息，中蒙双方3日举行应对新冠肺炎疫情联防联控合作机制第二次视频会议。中国外交部亚洲司副司长薛剑和蒙古国外交部邻国局副局长图雅策策格共同主持，两国外交、交通、商务、卫健、海关、移民等部门参加。

据中国外交部亚洲司发布消息，中蒙双方积极评价对方国家抗疫成果，认为中蒙联防联控合作富有成效，各领域合作取得积极进展，并持续保持相互“零输入”记录，是常态化防控下加强务实合作的成功范例。

双方宣布正式建立并启动运行中蒙边境口岸“绿色通道”，适用对象为两国从事陆路跨境货运的司机，从事商务、物流、生产和技术服务等领域以及参与重大合作项目的急需必要工作人员及其家属，外交机构工作人员及其家属。

根据“绿色通道”办法，相关人员履行必要行政审批程序，经健康检测、检疫合格后，可在遵守通道防疫要求下进入对方国家。入境后按当地疫情防控相关管理规定执行。同时，双方将优化口岸工作流程，加快检查速度，提高货物通关效率。

双方认为，在疫情防控常态化背景下，中蒙建立并启动运作“绿色通道”，是两国深化抗疫合作、扩展双边经贸合作的积极举措，将有利于两国更好地统筹推进疫情防控和重大合作项目复工复产，也将有力推动中蒙关系持续稳定向前发展。

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