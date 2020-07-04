缅甸官员：中国是靠得住、能帮忙的朋友

人民网仰光7月3日电（记者李秉新）中国驻缅甸使馆召开“中缅合作新时代、商会工作新局面”视频座谈会，总结缅甸中国企业商会前一段时间新冠肺炎疫情防控及企业经营等各项工作，同时展望新一届商会今后一段时期工作前景，力争创造中缅合作新局面，促进两国关系向深层次发展。

中国驻缅大使陈海在讲话中说，目前中缅双方正进一步开展良性互动，积极推进各方面务实合作。前一段时间，在缅甸政府和缅甸人民的努力下以及中方协助下，缅方在新冠肺炎疫情防控方面取得不小进展，缅方称中方是“靠得住，能帮忙的朋友”。希望新一届中国企业商会抓住这一契机，进一步服务国家总体发展，随时关注国内经济战略调整，及时配合国内总体需要开展各自业务；希望商会继续服务中缅关系发展，积极与缅方相关单位对接，以大项目带动小项目，不断提高合作水平；希望商会继续服务会员企业发展，进一步加强疫情防控工作，保持所有人员零感染，做大做好平台建设，让会员企业从中受益。

新一届中国企业商会会长刘颖表示，感谢会员企业对新一届中国企业商会管理层的信任，商会一定会在使馆领导下，根据国内需要与缅方积极开展业务往来，更好地为会员企业服务。

电力、石化、信息通讯和纺织等分会代表分别汇报了各自工作，并就未来业务发展进行了交流。

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