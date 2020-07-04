人民网>>国际

英国法院拒委内瑞拉提取黄金

2020年07月04日09:45  来源：新华网
 

英国法院2日裁定，委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗无权支配委内瑞拉存放在英国中央银行的黄金。

位于伦敦的高等法院裁定，英国仅承认委内瑞拉反对派要员胡安·瓜伊多为合法总统，拒绝马杜罗政府从该国央行英格兰银行提取黄金。

委内瑞拉央行在社交媒体推特发文称，将立即就上述“荒唐、反常”的裁决提起上诉；英国法庭有意“剥夺委内瑞拉人民的黄金”，“应对新冠疫情急需黄金”。

委内瑞拉央行5月在英国起诉英格兰银行，要求“放行”委方黄金。委内瑞拉驻英国大使在社交媒体指认英格兰银行“违反合同”，在“劫掠”。

美联社报道，委内瑞拉在英格兰银行存放价值大约18亿美元（约合127亿元人民币）黄金，此次要求提取其中价值10亿美元（70.6亿元人民币）黄金。路透社先前报道，国际油价暴跌、新冠疫情冲击进一步重创委内瑞拉经济。

路透社2日报道，过去两年间，马杜罗政府曾出售大约30吨位于委内瑞拉的黄金储备，用于换取硬通货。

委内瑞拉央行行长5月27日说，委方与联合国达成协议，动用存放在英格兰银行的黄金，用于购买食品和医疗物资以应对新冠疫情。

委内瑞拉政府4月向英格兰银行提出出售部分黄金，把所得收入交给联合国方面，用于购买抗疫物资。然而，由于英国不承认马杜罗政府，英格兰银行拒绝放行这批黄金。

英国《金融时报》报道，英格兰银行2018年底拒绝委内瑞拉政府提取黄金的类似要求。

英格兰银行官方网站显示，英国央行金库中存放大约40万根金条，价值超过2000亿英镑（约合1.76万亿元人民币），是全球第二大黄金保管者，仅次于美国联邦储备委员会。（卜晓明）（新华社专特稿）

(责编：崔越、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved