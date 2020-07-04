英国法院拒委内瑞拉提取黄金

英国法院2日裁定，委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗无权支配委内瑞拉存放在英国中央银行的黄金。

位于伦敦的高等法院裁定，英国仅承认委内瑞拉反对派要员胡安·瓜伊多为合法总统，拒绝马杜罗政府从该国央行英格兰银行提取黄金。

委内瑞拉央行在社交媒体推特发文称，将立即就上述“荒唐、反常”的裁决提起上诉；英国法庭有意“剥夺委内瑞拉人民的黄金”，“应对新冠疫情急需黄金”。

委内瑞拉央行5月在英国起诉英格兰银行，要求“放行”委方黄金。委内瑞拉驻英国大使在社交媒体指认英格兰银行“违反合同”，在“劫掠”。

美联社报道，委内瑞拉在英格兰银行存放价值大约18亿美元（约合127亿元人民币）黄金，此次要求提取其中价值10亿美元（70.6亿元人民币）黄金。路透社先前报道，国际油价暴跌、新冠疫情冲击进一步重创委内瑞拉经济。

路透社2日报道，过去两年间，马杜罗政府曾出售大约30吨位于委内瑞拉的黄金储备，用于换取硬通货。

委内瑞拉央行行长5月27日说，委方与联合国达成协议，动用存放在英格兰银行的黄金，用于购买食品和医疗物资以应对新冠疫情。

委内瑞拉政府4月向英格兰银行提出出售部分黄金，把所得收入交给联合国方面，用于购买抗疫物资。然而，由于英国不承认马杜罗政府，英格兰银行拒绝放行这批黄金。

英国《金融时报》报道，英格兰银行2018年底拒绝委内瑞拉政府提取黄金的类似要求。

英格兰银行官方网站显示，英国央行金库中存放大约40万根金条，价值超过2000亿英镑（约合1.76万亿元人民币），是全球第二大黄金保管者，仅次于美国联邦储备委员会。（卜晓明）（新华社专特稿）

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