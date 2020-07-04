韩国忧疫情重回“上升轨道”

随着首都圈以外地区新冠确诊病例持续增加，韩国单日新增确诊病例数3日创两周以来新高，触发民众对韩国疫情可能重回“上升轨道”的担忧。

韩国疾病管理本部3日发布的数据显示，韩国过去24小时新增新冠确诊病例63例，其中本土病例52例，海外输入11例；累计确诊病例12967例。

韩联社报道，这是6月20日以来本土病例单日新增最高纪录，也是6月18日以来本土病例单日新增首次突破50例。

52例本土病例中，首都圈报告12例、京畿道16例、大邱市13例、西南部城市光州6例、中部城市大田4例，另有1例暂不清楚来源。

光州过去两天单日新增确诊病例数都是两位数，主要来自当地一处宗教设施的感染病例。截至2日，关联这处设施的确诊病例达49例。

大邱一度是韩国疫情最严重地区之一。就13例病例来说，这是大邱大约3个月以来单日新增确诊病例数首次升至两位数，主要缘于当地一所表演学校的聚集性感染。

大田市内2名小学生6月30日确诊感染新冠病毒，引发外界担忧。按韩联社说法，这可能是韩国首次发生校内感染事件。

由于疫情防控形势趋稳，韩国5月6日进入“生活防疫阶段”。然而，首都圈地区随后出现多起聚集性感染，引发民众对疫情反弹的担忧。

首都圈地区5月29日起开始施行为期两周加强版防疫举措，包括暂时关闭博物馆和公园等公共设施、建议企业采取灵活工作制并严格遵守保持社交距离的规定、敦促酒吧和俱乐部等娱乐场所以及补习班暂停开放。

韩联社报道，随着韩国其他一些主要城市出现聚集性感染，防疫部门正面临是否在首都圈以外地区施行加强版防疫举措的难题。

韩国保健福祉部长官金刚立1日在新闻发布会上说：“尽管大型设施的聚集性疫情得到控制，小型场所和聚会的关联病例却正在增加，而防疫部门难以管理。”他就当前疫情向首都圈以外中部和西南部地区蔓延表达担忧。（闫洁）（新华社专特稿）

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