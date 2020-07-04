土耳其要求法国就“雷达锁定”说法道歉

土耳其外交部长梅夫吕特·恰武什奥卢2日说，法国声称土方军舰用火控雷达锁定法方军舰的说法不实，土耳其要求法国“道歉”。

恰武什奥卢出访德国，当天在德国首都柏林会晤德国外交部长海科·马斯并出席新闻发布会。

恰武什奥卢告诉媒体记者：“法国没有向欧洲联盟和北大西洋公约组织说真话。”土方已经把这一事件的相关文件递交北约。

法国国防部先前说，法国军舰参与北约在地中海的海上行动期间，6月10日发现一艘悬挂坦桑尼亚国旗的货轮有走私武器嫌疑。法国“库尔贝”号护卫舰试图检查货轮，遭随同护航货轮的土耳其军舰雷达锁定3次。“库尔贝”号后来离开。

用火控雷达锁定对方舰船意味可能开火，被视为敌意行为。法国国防部称，这一事件“极为严重”。不过，土耳其否认骚扰“库尔贝”号。

德国外交部长马斯2日在新闻发布会上表示，法国与土耳其在很多方面需要合作，德方希望双方能够展开透明对话。“法国与土耳其间的建设性关系至关重要。”

法国和土耳其同为北约成员。法国政府已致信北约，称暂停参与北约在地中海的上述行动，直至关切得到解决。

北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格说，北约将就事件展开调查。美联社报道，北约证实接到调查人员报告，以文件内容“机密”为由拒绝公开。

法国多次指责土耳其违反联合国武器禁运决议向利比亚走私武器。

穆阿迈尔·卡扎菲政权2011年遭推翻后，利比亚逐渐形成两大势力对峙局面。民族团结政府及支持它的武装控制首都的黎波里等西部地区，国民代表大会与哈利法·哈夫塔尔领导的“国民军”结盟，主要控制东部地区和南部产油区。联合国说，双方都获得来自外部的武器装备。

民族团结政府获得联合国承认，得到土耳其等国支持；“国民军”得到俄罗斯、埃及和阿拉伯联合酋长国等支持。法国否认支持“国民军”，但分析人士认为法国至少向“国民军”提供外交支持。（陈立希）（新华社专特稿）

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