驻美大使崔天凯：反对任何外部势力干涉香港事务的决心坚定不移

7月3日，中国驻美国大使崔天凯就香港国安法审议通过发表视频谈话。 图片来源：中国驻美国大使馆网站

人民网华盛顿7月3日电（记者李志伟）当地时间7月3日，中国驻美国大使崔天凯就香港国安法审议通过发表视频谈话。崔天凯指出，这部法律将推动香港由乱而治，有利于七百多万香港居民的福祉，也有利于八万多居住在香港的美国公民的安宁生活。他强调，中国政府和人民反对任何外部势力干涉香港事务的决心坚定不移。

在使馆网站和社交媒体上，崔天凯当天发表英文讲话，分享关于香港国安法这部重要的新法律的一些基本事实，用数字1到9向人们介绍如何认识这部法律。

崔天凯表示，这次立法是“一国两制”实践中具有里程碑意义的大事，为确保“一国两制”行稳致远提供强大制度保障。他说，香港“撑国安立法”联合阵线在5月下旬发起签名活动，短短8天内近三百万市民通过街站签名或网络联署支持立法，反映出这是人心所向，势在必行。

崔天凯指出，香港基本法规定，香港保持原有的资本主义制度和生活方式，五十年不变。这部立法将更好地给予保障，而不是改变这一点。“这部法律共六章六十六条，建议各位全面认真研究解读，避免误解误判或被误导。”

崔天凯表示，这部法律将推动香港由乱而治，有利于七百多万香港居民的福祉，也有利于八万多居住在香港的美国公民的安宁生活。

崔天凯强调，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。中国政府和人民维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉香港事务的决心坚定不移。他说，相信这次立法将保障香港长治久安，长期繁荣稳定。

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