中国网7月3日讯 今日，随着中国和东盟十一国青年代表共同点亮屏幕，“我们的视界”首届中国—东盟友好合作主题短视频大赛正式启动。本次大赛由中国外文局联合中国驻东盟使团、菲律宾常驻东盟使团、东盟秘书处、中国公共外交协会、苏州市人民政府主办，中国报道社、苏州市人民政府新闻办公室、苏州市互联网信息办公室承办，中国传媒大学、中国网、煦方国际、快手、哔哩哔哩等机构协办。

中国与东盟11国青年共同启动大赛。

东盟秘书处副秘书长德尼、菲律宾常驻东盟代表诺埃尔、中国驻东盟使团大使邓锡军、中国公共外交协会会长吴海龙、中国外文局副局长方正辉、苏州市委常委、宣传部部长金洁、中国外文局副总编辑、中国报道杂志社社长陈实等7位中外嘉宾通过线上线下联动的模式共同出席了启动仪式并发言。

外文局会场

中国驻东盟使团大使邓锡军指出，本次大赛既是2019年“中国—东盟媒体交流年”相知相交、民心相通精神的延伸，也是2020年“中国—东盟数字经济合作年”数字赋能合作交流的新探索。希望大赛可以发掘出更多中国—东盟携手抗疫故事；激发思想碰撞、聚焦合作共赢，助力构建更加紧密的中国—东盟命运共同体。

中外嘉宾共同为大赛启动点赞。

中国公共外交协会会长吴海龙表示，本次大赛通过挖掘真实故事，展现双方务实合作取得的成就，可谓正当其时，意义深远。相信此次活动将进一步拉近人民之间的感情，为双方人文交流提供持久动力。今后，中国公共外交协会将继续致力于推动中国与东盟国家民心相通，为增进双方民众的互相理解做出贡献。

方正辉在致辞中指出，新冠疫情发生以来，中国和东盟国家秉持命运共同体意识，同舟共济、共克时艰。《习近平谈治国理政》第三卷中英文版在几天前刚刚出版，面向海内外发行，将进一步增进国际社会对中国的了解。他表示，希望本次大赛推出更多“爆款”视频产品，匠心制作、保持温度、暖心生动，讲述好中国—东盟友好合作中的鲜活故事。

东盟秘书处副秘书长德尼对大赛及时启动表示赞赏，他认为大赛是展示中国—东盟建立对话伙伴关系24年来双方各领域务实交流合作富有意义的方式，为双方青年人提供了利用数字技术展示的舞台。他表示《中国—东盟战略伙伴关系2030愿景》鼓励青年交流、加深相互理解，期待通过大赛能够看到更多彰显中国—东盟友谊的创意作品。

菲律宾常驻东盟代表诺埃尔指出，视频是在我们个人和社会生活引起共鸣的变革力量,短视频等艺术媒介能够将我们与世界每个角落的人们及其社区的故事联系起来，不断改变、拓宽我们对世界的看法，促进不同文化的相互理解，期待通过本次大赛向世界展示中国—东盟11国民众观察世界的创意视角。

苏州市委常委、宣传部部长金洁表示，苏州与东盟各国的缘分源远流长，苏州工业园、老挝苏州大学等都是中国—东盟务实合作的典范。互联网时代的到来，让我们的文化交流越来越开放包容、跨越时空、多姿多彩。本次短视频大赛颁奖仪式将在苏州落地举办，欢迎并期待中国—东盟各国朋友共聚苏州。

中国外文局副总编辑、中国报道杂志社社长陈实指出，以短视频为载体，记录、分享中国—东盟友好合作中的有情感有温度的故事，对中国—东盟的民心相通将会产生积极的推动作用。中国报道杂志社将为大赛举办提供全方位支持，精心做好大赛作品的征集、评选和转化工作。

本次大赛主要面向中国与东盟11国青年群体、短视频创作者、网络博主等，围绕战“疫”生活、中国—东盟务实合作和人文交流、我最喜爱的城市等主题，征集纪录片、脱口秀等各种产品形态的多语种短视频作品，旨在进一步扩大中国—东盟11国人文交流，深化人民友谊，共建更为紧密的中国—东盟命运共同体。

大赛云启动仪式通过学习强国、印尼美都电视台、快手、哔哩哔哩、新浪、Facebook、YouTube、凤凰卫视等海内外媒体、平台在全球进行直播、转播，播出当日约200万人在线观看。

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(责编：崔越、杨牧)