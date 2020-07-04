北约借密集军演给自己打气（环球热点）

参演“活力猫鼬—2020”联合演习行动的美海军“罗斯福”号导弹驱逐舰。

（来源：美国《星条旗报》网站）

6月以来，北大西洋颇不平静。“活力猫鼬—2020” “波罗的海行动—2020” “欧洲捍卫者—2020”，自6月初至今，在美国带领下，北约组织的三场大型联合军演列兵大西洋，剑指俄罗斯。分析指出，疫情当前，北约密集举行多场军演，狂秀肌肉，也是想借此消弭内部分歧，增强北约凝聚力。

然而，多场军演难弥北约内部裂痕。近日，美国政府正式批准将美国在德国驻军削减9500人的计划，法国和土耳其两国军舰在地中海摩擦事件持续发酵，一系列事件加剧了北约内部紧张关系。

威慑俄罗斯

6月以来，此前因受新冠肺炎疫情影响而延期的北约联合军演密集“开演”，虽然规模不同程度缩减，但阵仗不容小觑。

综合多家外媒报道，6月29日，美、英、法、德、加、挪、冰北约7国舰队集结大西洋，展开为期12天的年度“活力猫鼬—2020”联合演习行动。6月初，北约“欧洲捍卫者—2020”联合军演也在波兰重启。在“欧洲捍卫者—2020”军事演习举行的同时，6月7日，北约17国联合瑞典、芬兰两国，组成一支19国北约联合舰队，在波罗的海举行“波罗的海行动—2020”联合军演。

“北约在俄罗斯家门口加大军事演习的力度和频度，威慑俄罗斯的目的非常明显。”中国人民大学国家发展与战略研究院研究员、国际关系学院教授李庆四在接受本报记者采访时表示，疫情当前，北约频频对俄罗斯耀武扬威。这足以说明，美国和北约盟友对俄罗斯军事威胁的严重性和紧迫性充满忧虑。其中，“活力猫鼬—2020”联合军演和俄罗斯6月24日举行的纪念卫国战争胜利75周年的红场阅兵式有直接内在联系，是为了压制俄罗斯展现出的强大武力和意志，尤其是实力犹健的水下核力量。

对此，俄罗斯毫不示弱，强硬回击。据俄罗斯《共青团真理报》报道，俄罗斯总统普京放狠话，如果北约动武，俄军只需5天就可以打下8个北约国家的首都。俄罗斯有表态，也有行动。据俄罗斯国防部发言人科纳申科夫6月17日透露，俄军在波罗的海进行大规模军演。据悉，此次军演出动了大批舰艇以及数十架战机，对“敌对水面目标”进行了模拟攻击。

俄罗斯和北约就对方的军演行动呛声不断。曾担任英国皇家海军第一海务大臣和海军参谋长的艾伦·韦斯特指责，俄罗斯为反制北约舰队而举行如此具有针对性的演习，是非常危险且不明智的，双方存在擦枪走火的可能性。而俄罗斯国防委员会第一副主席安德烈·克拉索夫则公开反怼称：“是北约先在俄罗斯附近水域举办针对俄罗斯的军事演习”，“在疫情尚未过去的今天，北约为恐吓俄罗斯举行如此大规模的军事演习，非常不合时宜”。

加强凝聚力

“美国带领北约举行多场联合军演，也是为了提振北约盟友信心，借机加强北约内部的协调合作能力。”李庆四分析，北约联合军演会刺激俄罗斯采取相应的反制措施。美国希望利用俄罗斯的压力，促使北约成员国加强凝聚力。

但是，就在美国带领北约成员国列阵大西洋之时，北约内部分歧也不时荣登国际舆论热搜榜。

法国和土耳其龃龉不断。“这就是北约‘脑死亡’的最佳证据！” 据法新社6月23日报道，就此前法土双方在地中海发生的军事摩擦，法国总统马克龙愤怒表态。

据法国《费加罗报》报道，6月10日，北约指挥下的法国大型驱逐舰“科尔贝”号曾试图在地中海对一艘涉嫌向利比亚运送武器的土耳其货船进行“问询”，却遭到了土耳其护卫舰3次火控雷达瞄准。法国国防部长帕利将土耳其的举动定性为“一种极端挑衅行为”。帕利强调，北约成员对在北约框架下执行任务的另一盟友做出如此举动是极为严重的危害，“对于土耳其的所作所为不能客气”。

法国国防部当地时间7月1日宣布，在北约对法国和土耳其军舰之间的军事摩擦进行调查之前，法国暂停参与北约在地中海的军事行动。

李庆四认为，作为北约内部有实力的成员国，法土双方在地中海和北非问题上的较量日趋白热化，严重撕裂北约。

美国从德国撤出部分兵力也引发德国和北约内部担忧。据法新社6月30日报道，美国国防部当日宣布，特朗普总统批准了将美国在德国驻军削减9500人的计划。早在6月15日，特朗普以德国“拖欠”大量北约军费、斥巨资从俄罗斯进口能源等理由，单方面宣布将把驻德美军人数从3.45万人减至2.5万人。

对此，德国政府虽作出示弱表态，承诺会不断提高美国驻军军费，但也发出警告。据德新社报道，当地时间6月26日，德国总理默克尔表示，如果美国自愿放弃其作为全球大国的责任，那么包括德国在内的欧洲国家就必须重新考虑与美国的跨大西洋关系。

“美国政府扬言从德国撤走部分兵力部署到东欧，施压德国，希望借此可以在驻军费用、双边关系、地区和全球事务问题上让德国更听话，也是对其他北约国家发出警示。”李庆四表示，德国以灵活的姿态缓冲来自美国集中凌厉的打压，展现了明智而有韧性的外交手腕。但在北约内部，德美矛盾还会持续深化。

考验美欧关系

据《美国海军时报》报道，北约最近举行了多场在欧洲的例行军事演习，显示了北约盟国军事伙伴关系的重要性。但由于美国政府威胁削减驻德美军兵力，人们开始担心欧洲还能否对抗俄罗斯。

北约秘书长斯托尔滕贝格曾强调，俄罗斯将是北约未来十年内最大的威胁。美国意图削减驻欧美军的数量和规模，使得很多欧洲国家不得不“抱团”对抗俄罗斯。

“欧洲依赖美军保护的时代已经过去，是时候掌控自己的命运了。” 法德两国领导人已多次表态。

“北约的利益不等于欧洲国家的利益。一些北约欧洲成员国正在谋求摆脱美国制约。”李庆四认为，一些北约的欧洲成员国认为，正是因为美国不断刺激俄罗斯，才引发欧洲地区局势紧张；美国不仅没有保护他们，反而为他们制造了威胁。他们不愿意被一直绑在美国反俄的战车上。为保障自身经济和外交的独立性，也为应对地中海、北非和中东局势以及日趋严峻的非传统安全威胁，欧洲必须建立独立强大的自主安全防务体系。但这不是一件容易的事。因此，当前欧洲不得不奉行实用主义策略，继续依赖北约现成框架保障自身安全。

欧洲仍需要北约。英国《卫报》6月26日报道，在当今世界局势下，德国、欧盟都必须继续维护跨大西洋传统联盟组织——北约，因为欧洲离不开美国的核保护伞。另据德国《法兰克福日报》报道，默克尔指出，相比于冷战时期，欧洲应该在防务上扮演更重要的角色，但这并不意味着美国就可以从中脱身。

“后疫情时代”的北约将何去何从？“法土矛盾表明，美国继续推动北约东扩，不仅不能阻挡北约分崩离析的趋势，反而会加剧北约内部裂痕。”李庆四认为，随着苏联解体和冷战结束，北约逐渐成为美国控制欧洲的工具。美国通过将俄罗斯树立为欧洲的敌人达到牵制欧洲的目的。但随着欧俄之间的经济合作关系不断加强，同时美国在北约的角色也逐渐从给予者转变为榨取者，未来美国对北约的控制力和影响力都会被削弱。

(责编：李枫、岳弘彬)