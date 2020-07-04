深化战略伙伴关系 携手应对全球挑战（国际论坛）

中国—阿拉伯国家合作论坛第九届部长级会议将于7月6日召开。由于全球正遭受新冠肺炎疫情冲击，原定在约旦首都安曼举行的本届会议将通过视频连线的方式进行。在当前这一特殊时期，阿中双方能够按既定会期召开会议，充分体现了牢不可破的阿中关系，也体现了阿拉伯国家联盟对发展和深化阿中战略伙伴关系的重视。

成立于2004年的阿中合作论坛是阿中友好交往史上的一座里程碑。过去20年，阿中集体合作水平实现战略性提升。特别是近16年来，双方合作领域不断拓展，论坛框架下先后设立并运行了超过15个合作机制，涵盖政治、经济、文化、新闻等多个领域，为双方带来了切实利益。阿中合作论坛是阿盟同世界各国和国际伙伴之间设立的最重要、最成功的合作论坛之一，已经成为推动阿中关系发展的重要平台。

阿中合作论坛为阿中双方协调政治立场发挥了积极作用，并推动双方政府和民间层面交往取得巨大飞跃，在发展、经济、社会、文化、新闻等领域联系愈发紧密。双方经贸关系日趋牢固，中国已成为阿拉伯国家第二大贸易伙伴，2019年阿中贸易额达2664亿美元。双方在卫生、农业、能源、投资、科技、妇女、文明对话、青年能力建设、图书馆与信息、广播电视和艺术等领域合作都取得了丰硕成果，为阿中人民带来实实在在的好处。“一带一路”倡议为加强双方各领域合作发挥了巨大作用，目前已有19个阿拉伯国家加入共建“一带一路”，各国与中国共同实施的大型项目也随之增多。这些都有利于促进双方的发展繁荣，拓展合作机遇，加强互利互补，服务共同利益。

人文交流为深化阿中友谊发挥了至关重要的作用。我们注意到，双方游客和留学生往来日益增多，大量阿拉伯年轻人热衷学习中文，了解中国文化，也有大量中国年轻人热衷学习阿拉伯语，了解阿拉伯文化。此外，中阿改革发展研究中心也为双方人力资源开发提供了强大助力。

新冠肺炎疫情给世界带来了前所未有的挑战，不但威胁各国人民的身体健康，也影响了各国的经济运行和发展规划。本届部长级会议正是在这一背景下召开。在此，我谨向阿中双方展现出的团结合作精神表示赞赏。在抗疫斗争中，阿中双方守望相助、共享经验、相互驰援，进一步强化了双方的友好合作关系。下阶段，我们应在继续加强协作、共同抗疫的同时，学习中国的成功经验，努力降低疫情对各领域造成的不利影响。

本届部长级会议也是在阿拉伯世界面临巨大挑战的背景下召开的，而首要挑战就是以色列借全球应对疫情之机，加紧修建定居点，并企图吞并约旦河西岸巴勒斯坦被占领土。中国尊重历史事实、联合国有关决议和巴勒斯坦人民的合法权利，在国际和地区场合一贯坚定支持包括巴勒斯坦问题在内的阿拉伯正义事业，阿拉伯国家对此表示赞赏。当前，巴勒斯坦民族解放斗争正处于关键历史时期，阿盟相信中国将继续真诚支持巴勒斯坦人民的合法权利，帮助其建立以1967年6月4日边界为基础、以东耶路撒冷为首都的独立的巴勒斯坦国，在地区实现公正、持久、全面的和平。阿盟也愿同中国及其他国际伙伴一道努力，推动政治解决阿拉伯地区各类危机，维护阿拉伯国家主权、统一和领土完整，维护国际和地区安全稳定。阿盟支持中国实现自身目标和理想，支持中国维护国家主权和领土完整，支持一个中国原则。

中国是阿拉伯国家在国际社会最重要的伙伴之一。因此，双方在应对当前挑战、抵御传染性疾病、应对气候变化等全球性风险方面加强协作具有重大意义。实践业已证明，阿中关系前景广阔。阿盟愿在阿中合作论坛现有机制和框架下，全力发展对华关系，造福阿中双方人民。

（作者为阿拉伯国家联盟秘书长）

《 人民日报 》（ 2020年07月04日 03 版）

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