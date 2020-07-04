“制裁”香港  必遭反制

中国政府维护国家主权安全发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干预香港事务的决心坚定不移

近日，美国国会参众两院分别通过所谓“香港自治法案”，妄图对香港单方面采取所谓的制裁措施。美方举措严重违反国际法和国际关系基本准则，是对香港事务和中国内政的粗暴干涉。无论外部势力如何施压，都动摇不了中方维护国家主权安全、维护香港繁荣稳定的决心和意志。

维护国家安全历来是中央事权，在任何国家都是如此。香港是中国的特别行政区。中国全国人大常委会依照中华人民共和国宪法、香港基本法和全国人大有关决定，制定香港特别行政区维护国家安全法完全是中国内政，任何外国无权干预。香港国安法针对的是极少数严重危害国家安全的行为，将更好地保障香港居民享有的合法权益，不会限制香港依法享有的人权和自由。香港国安法不仅不会损害“一国两制”，而且有利于推动“一国两制”行稳致远。美方试图阻挠中国堵塞香港国家安全漏洞，在其企图彻底失败后又扬言“制裁”，这是对中国内政的赤裸裸干预，是对国际法和国际关系基本准则的粗暴践踏，充分暴露出美方彻头彻尾的双重标准和强盗逻辑。

香港国安法为维护国家主权、安全、发展利益，保障香港长治久安和长期繁荣稳定，确保“一国两制”行稳致远提供了强大制度和法律保障，得到了包括香港同胞在内的全体中国人民的拥护和支持。此前，全国人大常委会法制工作委员会会同国务院港澳事务办公室、中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室，在港举办了12场座谈会，充分听取香港社会各界对《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法（草案）》的意见。来自香港政界、法律、工商、金融、教育、科技、文化、宗教、青年、劳工等界别以及社会团体、地区团体的120名代表人士一致表示支持香港国安法，认为制定该法将堵塞香港特别行政区在维护国家安全方面的法律漏洞和执行制度的缺失，有利于保持香港长期繁荣稳定，确保“一国两制”行稳致远，普遍希望该法尽快颁布实施。香港各界“撑国安立法”联合阵线6月15日发起为期15天的网上联署活动，超过150万市民签名反对外部势力干预香港事务和中国内政，充分反映了广大民众的共同心声。美方应该多看看这样的事实，多听听这样的呼声。

香港是国际性的金融、贸易、航运中心，在国际经济格局中有着重要的一席之地，其独立关税区地位是世界贸易组织确定的，不是个别国家单方面给予的，更不会因个别国家采取单方面行动而动摇。香港国安法在堵塞香港国家安全漏洞的同时，也必将改善香港的社会营商环境，有利于增强各国投资者信心。美方扬言对中方进行所谓制裁，恰恰证明他们关心的根本不是香港民主自由，也不是香港稳定繁荣，而是把香港作为遏制中国发展的一颗棋子，这恰恰说明香港国安立法反对外部势力干涉的迫切性和必要性。过去10年，美国在香港获得其全球贸易伙伴中最高的贸易顺差，美国1344家驻港公司中278家是地区总部，约8.5万名美国公民在港定居和工作。香港对美国具有重要的经济价值，美方的“制裁”举动必然影响金融机构正常运作及众多客户的利益，当然也包括与香港相关的美国企业与民众。

香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，在香港维护国家安全理所应当。中国政府维护国家主权安全发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干预香港事务的决心坚定不移。奉劝美方认清形势，立即停止以任何方式干涉香港事务和中国内政，否则中方必将予以坚决有力反制，一切后果完全由美方承担。

《 人民日报 》（ 2020年07月04日 03 版）

(责编：李枫、岳弘彬)