数字化助推亚洲普惠金融快速发展

7月2日下午，博鳌亚洲论坛和亚洲金融合作协会联合举办线上“亚洲普惠金融生态建设与数字化发展圆桌会”，并发布了博鳌亚洲论坛旗舰报告《亚洲金融发展报告——普惠金融篇》。来自论坛成员、合作机构以及业界、学界、媒体等130余人与会，探讨了新冠肺炎疫情防控期间普惠金融生态体系建设和数字化发展等问题。与会人士表示，亚洲普惠金融发展已经达到或赶超世界水平，但各经济体之间仍存在较大差距。面对疫情带来的巨大冲击，要进一步扩大金融包容性，推动亚洲地区均衡、可持续发展。

亚洲实践助力消除贫困

普惠金融的概念由联合国于2005年“国际小额信贷年”提出，对支持实体经济发展、扶持中小微企业和弱势群体、提升社会福祉具有重要作用。亚洲地区贫困人口较多，第一产业和小微经济占比较大，对普惠金融需求旺盛，各国进行了适合本国国情的有益实践。

“蒙古国1/4的人口是游牧民，通过政府银行账户发放社会福利和广泛使用电子钱包，居民账户拥有率已达95%。”蒙古国央行行长勒哈格瓦苏伦介绍说。据世界银行统计，在居民个人账户拥有率等普惠金融核心指标上，亚洲中高和中低收入国家平均水平高于世界其他地区同等收入水平国家的平均值。

普惠金融更重要的目标是通过金融服务的普及最终实现包容性社会，实现联合国2030年可持续发展目标。1983年诞生于孟加拉国的格莱珉银行，是世界上第一个专门服务穷人的银行，为本国消除贫困和乡村发展作出了卓越贡献。目前这一银行模式已复制到全球41个国家。

小微企业融资难、融资贵是全球性难题。亚洲金融合作协会理事长田国立指出，小微企业普遍缺信息、信用、资金，应对风险能力较为脆弱，在与金融机构打交道的过程中往往处于劣势。亚洲各国积极探索新政策和技术，提高对小微企业的资金帮扶效率。据韩国金融监督院国际局局长金炳七介绍，自2019年起，韩国银行机构开始向小微企业提供咨询服务、管控经营风险。

与会专家认为，在疫情冲击全球经济的背景下，普惠金融的作用进一步凸显，亚洲各国需要着重解决特殊群体金融服务相对不足的状况。格莱珉银行创始人、诺贝尔和平奖获得者尤努斯警告称，疫情导致部分经济活动停滞，主流金融体系如果忽视弱势群体将带来很大风险。

数字化浪潮蕴藏新机遇

纺织业是孟加拉国的重要产业，为了让更多纺织工人获得金融服务，本地版“支付宝”bKash应用蚂蚁金服的生物识别技术实现远程开户，让150多万没有银行账户的纺织工人第一次用手机领到了政府发放的补贴。疫情防控期间，当地政府还与bKash合作推出了免费健康险、在线发放工资和助学金等无接触数字服务。

各国与会代表分享了本国在数字普惠金融领域的最新发展：韩国推出了自带银行系统的新型手机，易于上手、安全可靠，方便老年人等群体；印度尼西亚政府批准了电子钱包DANA，计划将15万小微企业纳入数字生态系统，进行数字化培训和升级……

数字普惠金融在疫情防控中体现出一系列优势：帮助克服信息不对称，为小微企业纾困；无需线下分支机构，零距离接触长尾客户，提供低价、便捷的服务；运用大数据、云计算等技术生成个人信用信息，减少对不动产等传统抵押物依赖，降低金融机构信用管理成本。“预计后疫情时代，用户会更加认同无接触式金融服务，金融数字化转型可能会进一步加速。”博鳌亚洲论坛副理事长周小川表示。

包括人工智能、云计算、区块链和大数据在内的信息和通信技术有力推动数字普惠金融发展。据介绍，2018年新加坡金融管理局等发起成立东盟金融创新网络，旨在支持亚太地区新兴市场的金融服务创新和普惠金融发展，并为金融机构和金融科技公司提供合作和创新平台，新加坡逐渐成为东南亚地区的金融科技中心。

“疫情防控加速数字化浪潮。数字技术红利可以转化为实实在在的经济增长、社会发展。无论在生活服务，还是在商业运营、数字公共服务领域，都蕴藏着巨大机遇。”蚂蚁金服董事长井贤栋说。

国际合作凸显中国作用

手指轻点，就可在支付宝平台上申领“消费券”。据了解，截至6月底，通过支付宝发放的消费券涉及152个城市、5100万人。这种精准、高效、成本低的方式，为推动消费活动复苏创造了便利条件。

从顶层设计到移动支付，中国在普惠金融领域的发展成就有目共睹。2015年，中国制定了首个国家级普惠金融发展五年规划，通过持续改革建立起多元化、广覆盖的普惠金融机构体系。维萨公司大中华区总裁于雪莉指出，过去几年，中国数字普惠金融发展取得令人瞩目的成绩，并在新冠肺炎疫情防控中展现出特有的价值。

中国积极加强数字普惠金融国际合作，分享成功经验和方法。2017年，马来西亚与阿里巴巴集团合作开启马来西亚数字自由贸易区与中国杭州跨境电子商务综合试验区互联互通模式，目前已有5万家马来西亚中小企业活跃在阿里巴巴电子商务平台。自2015年起，蚂蚁金服通过技术“出海”，与孟加拉国、菲律宾等国当地合作伙伴共同打造本土版“支付宝”。《亚洲金融发展报告——普惠金融篇》指出：“从业务模式看，中国金融科技的领先优势非常明显，特别是在支付领域发展较成熟，可以应用于海外市场。亚洲其他经济体的监管部门与企业也都对与中国企业合作持较欢迎的态度。”

在政府合作层面，二十国集团领导人杭州峰会核准二十国集团数字普惠金融高级原则和二十国集团普惠金融指标体系升级版，为数字普惠金融发展指引了方向。2019年，中国人民银行与巴西央行共同牵头开展二十国集团普惠金融全球合作伙伴议题改革。中国人民银行金融消费权益保护局局长余文健表示，中国将继续秉持开放、合作、共赢的理念，不断深化普惠金融国际交流与合作。

展望未来，与会代表纷纷提出，只有不断加强合作，才能推动亚洲地区普惠金融取得更大发展。要充分利用好共建“一带一路”等区域和全球倡议带来的协同发展机会，促进跨国交流与经验共享。

《 人民日报 》（ 2020年07月04日 03 版）

(责编：李枫、岳弘彬)