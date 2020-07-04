本报布鲁塞尔7月3日电 （记者张朋辉、方莹馨）日内瓦消息：继6月30日古巴在联合国人权理事会代表53国发言欢迎中国立法机关通过中国香港特区维护国家安全法后，又有20多国代表分别于7月1日和2日在人权理事会发言，支持中国香港特区国家安全立法。

俄罗斯表示，俄坚定支持中国在香港特区实施“一国两制”，香港事务完全是中国内政。

老挝欢迎中国通过建立健全香港特区维护国家安全的法律制度和执行机制来保护国家安全。缅甸、柬埔寨表示国家安全立法权力属于一国主权，中国制定香港特区维护国家安全法，有利于维护国家安全、维护“一国两制”，希望香港特区继续保持和平、稳定、和谐、繁荣，不受外国干涉。阿富汗强调，香港特区国家安全立法属于中国国家安全事务和内政，该法不会损害“一国两制”，不会影响香港居民的合法权利、自由和利益。佛得角表示，支持“一国两制”方针，中国香港特区国家安全立法旨在维护国家安全，属于中国主权，与人权问题无关。

布隆迪欢迎中国在促进和保护人权方面所作努力及对国际人权事业的贡献，表示布隆迪坚定支持“一国两制”，高度评价中国立法机关通过中国香港特区维护国家安全法，这将有力保障香港居民人权。香港和新疆都是中国不可分割的一部分，敦促有关国家立即停止违反《联合国宪章》、利用香港和新疆事务、借口人权问题干涉中国内政的行径。

朝鲜、委内瑞拉、喀麦隆表示坚决反对有关国家利用涉港、涉疆等问题干涉中国内政。塞尔维亚、亚美尼亚、乍得表示坚持一个中国原则，支持中国维护主权和领土完整，支持“一国两制”。尼泊尔、吉尔吉斯斯坦强调香港事务是中国内政。坦桑尼亚强调，香港和台湾都是中国不可分割的一部分，反对将人权问题政治化。

马尔代夫表示，中国是马尔代夫重要合作伙伴，马中关系发展一直基于相互尊重主权和领土完整原则。在“一国两制”方针下，香港人民将长期享有稳定繁荣自由。

埃塞俄比亚、科特迪瓦、马达加斯加表示，香港事务是中国内政。人权理事会应遵循客观、公正、建设性、非政治化、非选择性原则，不应将人权问题政治化和采取双重标准。

印度尼西亚、越南、巴林、苏丹、阿尔及利亚、尼日利亚、摩洛哥等表示，各国应遵守不干涉内政等国际关系基本准则，反对借口人权问题干涉内政的做法。

《 人民日报 》（ 2020年07月04日 03 版）

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