中国留学生在比利时当“间谍”?外交部驳斥:纯属恶意抹黑

人民网北京7月3日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。

有记者问：2日，比利时国家安全局称，在比中国留学生可能为中国从事间谍活动，将其从比高校获得的知识给中国军方。比国家安全局副局长称，正在确认哪些中国学生会带来潜在危险。中方对此有何评论？

赵立坚：中国驻比利时使馆已就此作出回应。你提到的有关报告毫无根据，纯属对中国的恶意抹黑。我们多次说过，中方一贯坚持在相互尊重、互不干涉内政等原则基础上发展同其他国家的关系。近年来，在中比双方的共同努力下，两国教育合作交流稳步发展，双方均从中获益良多。我们敦促比利时有关方面客观理性看待中比留学生交流，不要发表不负责任的言论，多做有利于两国互信与合作的事。

全文如下：

中央电视台记者：日前，老挝外交部发表声明，表示老方祝贺并坚定支持中方通过香港维护国家安全法，相信该法的实施将确保香港保持长期繁荣稳定。越南外交部发言人亦表示，越方尊重和支持中国“一国两制”方针、《基本法》及相关法律制度，希望其他国家也都要对此予以尊重。中方对此有何评论？

赵立坚：中方高度赞赏老方和越方坚定支持中方通过和实施《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》。近日，包括老挝、越南在内的70多个国家在联合国人权理事会第44届会议上表态支持中方相关立法，敦促有关国家立即停止利用涉港问题干涉中国内政。这说明公道自在人心，少数西方国家借此抹黑中国的企图不会得逞。

这里我要补充说明一下，继6月30日古巴代表53个国家在人权理事会做共同发言，欢迎中国通过《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》后，20多个国家代表在人权理事会单独发言，支持中国香港特区国家安全立法。所以，共有70多个国家在联合国人权理事会第44届会议表态支持中国相关立法。这说明得道多助，失道寡助。

《北京青年报》记者：近日，生活在中国南京的日本导演竹内亮拍摄的纪录片《好久不见，武汉！》在中日两国引发热议，网络播放量超过2500万次。该片通过深度采访10位普通武汉人，描绘了当前武汉市民和城市的状况，展现了武汉震撼人心的抗疫努力与成果，也传递了武汉人民对未来生活的期待和信心。请问中方对此有何评论？

赵立坚：谢谢你关注这部纪录片。这部纪录片在中日两国引发了积极反响。该片导演竹内亮先生通过实地走访，以普通人的视角展现了武汉这座城市经历疫情创伤之后的实景，以及武汉人民坚韧、豁达的精神。这部纪录片中的很多内容感人至深，它之所以能打动中日两国广大观众的心，关键在于它贴近公众，朴实无华，透着真善美。希望能够看到更多这种接地气、暖人心的纪录片，更好地增进两国民众相互理解和友好感情。

中新社记者：香港美国商会近日发布声明称，该会50多年来致力维护香港的国际商业中心地位，并与香港特区政府合作，支持将香港建设成世界商业中心，并融入法治、信息流通及全球联通的共同价值观。其仍将香港视为全球商业大本营。中方对此有何评论？

赵立坚：香港回归祖国以来，充分发挥自身依托内地、面向全球的独特优势，其国际金融、航运和贸易中心地位更加巩固，一直是世界上最自由、最开放、最繁荣、最具活力的地区之一。在今年美机构发布的经济自由度指数中，香港排名全球第二。

一段时间以来，反中乱港势力频频在香港进行大规模违法暴力活动，大肆打砸抢烧，严重破坏香港社会秩序，严重损害香港居民的生命财产安全，严重影响各国企业在港正常运营。香港国安法的颁布实施，将为“一国两制”行稳致远提供更加强大的制度保障，将有利于维护香港长治久安和长期繁荣稳定，有利于更好维护香港居民依法享有的自由权利，有利于保障各国投资者在港的合法权益。

展望未来，随着中国改革开放不断释放强大经济活力，随着香港同祖国内地与世界各国联系合作更趋紧密，香港的明天一定会更好，各国在港企业必将迎来更加光明的发展前景。

我们欢迎包括美国企业在内的世界各国企业继续在香港运营发展，祝愿他们取得更大成功。也希望美国工商界同全世界所有支持香港发展繁荣的人士一道努力，使香港这颗“东方之珠”更加璀璨夺目。

今日俄罗斯记者：2日，比利时国家安全局称，在比中国留学生可能为中国从事间谍活动，将其从比高校获得的知识给中国军方。比国家安全局副局长称，正在确认哪些中国学生会带来潜在危险。中方对此有何评论？

赵立坚：中国驻比利时使馆已就此作出回应。你提到的有关报告毫无根据，纯属对中国的恶意抹黑。我们多次说过，中方一贯坚持在相互尊重、互不干涉内政等原则基础上发展同其他国家的关系。近年来，在中比双方的共同努力下，两国教育合作交流稳步发展，双方均从中获益良多。我们敦促比利时有关方面客观理性看待中比留学生交流，不要发表不负责任的言论，多做有利于两国互信与合作的事。

中央人民广播电台记者：据报道，1日，美国务卿蓬佩奥发表声明称，美国务院和财政部、商务部、国土安全部发布警告，提醒企业注意与所谓参与侵犯人权行为的实体相关的供应链风险，包括新疆和中国其他地方“强迫劳动”。中方对此如何评论？

赵立坚：蓬佩奥等美国政客，在涉疆问题上一再抛出谬论，炮制各种“假新闻”，无端指责中国治疆政策，粗暴干涉中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对。

所谓“强迫劳动”问题，完全是美西方一些机构和人员凭空捏造，严重违背事实。新疆籍少数民族务工人员作为中国广大劳动者的一部分，各项权益都受到法律保护，都有选择职业的自由，去什么地方、干什么工作都是出于自己的意愿，人身自由从未受到任何限制；他们的风俗习惯、宗教信仰、语言文字均依法受到保护；有关企业也为少数民族务工人员提供了良好的工作生活条件，让他们工作舒心、生活安心、家人放心。新疆自治区政府根据各族群众就业意愿，积极采取措施，最大限度保障他们的劳动就业权利。我这里可以给大家提供一组数字，自2018年以来，新疆累计转移南疆贫困家庭富余劳动力15.1万人，不少人年收入达到4.5万元，全部实现了脱贫。因此，哪来的“强迫劳动”一说？

美方一些人一方面口口声声称“关心”新疆少数民族，一方面又采取各种措施打压新疆企业，充分暴露了这些人遏制新疆发展、挑拨中国民族关系的伪善面孔和丑恶面目。我们敦促美方尊重事实、放下偏见，停止搞政治操弄，停止损人不利己的错误言行，停止借涉疆问题干扰破坏中美企业之间的正常经贸合作，多做有利于中美互信与合作的事。中方坚定捍卫国家主权、安全、发展利益的决心不会动摇，任何企图破坏新疆繁荣稳定、遏制中国发展进步的图谋不会也不可能得逞。

凤凰卫视记者：据报道，印度交通部长宣布将禁止中资企业参与印度道路建设项目。此外，来自中国的进口货物最近在印度的一些港口遇到清关障碍，印度此前还宣布禁用50多款中国手机应用。中方对印方这一系列措施有何回应？中方认为这将对中印合作造成怎样的影响？中印双方目前是否正就上述问题进行沟通？

赵立坚：近来印方一些政治人物不断发表有损中印关系的不负责任言论。中印关系需要两国共同维护，印方应同中方相向而行，维护两国关系大局。

中印务实合作本质上是互利共赢的，为两国务实合作人为设置障碍违反世贸组织相关规则，也将损及印方自身利益。中方将采取必要措施，维护中国企业的合法权益。

《中国日报》记者：7月1日，澳大利亚独立新闻网站APAC NEWS刊登题为《澳战略政策研究所(ASPI)的成功之道》的调查报道。报道称，ASPI鼓吹自身独立性，但实际就是反华游说组织，成年累月渲染中国威胁，给中国贴上澳大利亚“头号战略威胁”标签。ASPI背后“金主”中，澳国防部是最大“金主”，美、英等国政府及一些大型军火商也都是其重要经费来源。除了澳国防部每年400万澳元的“核心资助”，ASPI在2019年7月至2020年6月，还从澳政府获得了价值约213.3万澳元的采购合同。但ASPI有意隐瞒、掩饰澳美政府向其提供资助的实际数额。中方对此有何评论？

赵立坚：考虑到澳大利亚国内一些人总在炒作所谓“中国影响力”和中国对澳大利亚“干涉、渗透”，美国、澳大利亚一些人动辄指责中方散布虚假信息，我建议你问问他们，对此应该如何解释？

这是中外媒体第N次起底这个所谓“智库”的幕后背景了，这次竟然连具体金额都写得清清楚楚，该机构的所作所为遭到了包括澳大利亚国内有识之士在内的广泛批评。在事实和真相面前，炮制虚假信息、恶意造谣抹黑中国，终将自取其辱。

印度报业托拉斯记者：你刚才对印度封禁部分中国手机应用和印交通部长的言论作了回应。印方采取措施纯粹是出于安全考虑，而且中印之间也有边境问题。鉴于上述，你难道不认为印方行为是正当合理的吗？

赵立坚：我刚才已经十分清楚地表明了中方立场。

我愿强调，中方希望印方同中方相向而行，切实按照两国领导人达成的重要共识，严格遵守两国政府已经签署的协定协议，通过双方既有军事和外交渠道，就妥善处理当前边境事态加强沟通协调，共同维护两国边境地区的和平与安宁。

同时，我们也要看到，中印两国都是发展中大国，加快实现自身发展振兴才是我们各自肩负的历史使命。为此，双方相互尊重、相互支持是正道，符合两国的长远利益。双方相互猜忌、相互摩擦是邪路，违背两国人民的根本愿望。双方应按照两国领导人达成的重要共识，共同维护两国关系大局。印方不应对中方有战略误判。

共同社记者：第一个问题，据报道，今天，印度总理莫迪赴中印边境地区考察。中方对此有何评论？第二个问题，今天，日本自民党通过决议，该决议称香港国安法实施后已有多人被捕，对此表示严重关切，并要求日本政府重新考虑中国领导人访日计划。中方对此有何评论？

赵立坚：关于第一个问题，当前，中印双方正通过军事和外交渠道就缓和当前事态进行对话沟通。在此情况下，任何一方都不应采取可能导致边境局势复杂化的举动。

关于第二个问题，对于日方涉港消极言论，中方已经向日方提出严正交涉。一段时间以来，中方未同日方就双边重大议程进行探讨。日本国内一些势力炒作相关话题没有意义。

日本国内一些人长期惯于对别国内部事务说三道四、指手画脚，进行政治炒作。我想说的是，他们的反华表演对中国没有任何意义，我们没有时间也没有兴趣理睬他们。

法新社记者：据报道，美国防部近日称，对中国在南海西沙群岛海域进行军事训练表示担忧。越南外交部对中方行动表示反对。菲律宾政府官员也就此表态。中方对此有何回应？

赵立坚：西沙群岛是中国固有领土，不存在任何争议。中国军队在西沙群岛有关海域进行军事训练是中国主权范围内的事，无可非议。某些域外国家经常不远万里跑到南海来搞大规模军事活动，耀武扬威，才是影响南海局势稳定的根本原因。

会后有记者问及：据报道，日本内阁官房长官菅义伟2日在记者会上就日海上保安厅巡逻船连续80天在钓鱼岛毗连区发现中国海警船一事称，将坚决维护日本“领土、领海、领空”。日巡逻船已经反复警告中国海警船，日政府也多次通过外交渠道向中方表示“严正抗议”。中方对此有何评论？

赵立坚：钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土，中方维护主权的意志和决心坚定不移。在钓鱼岛海域开展巡航执法是中方固有权利，日方无权说三道四。我们绝不接受日方所谓“抗议”，要求日方立即撤出中方海域，停止炒作钓鱼岛问题，不要制造新的事端。

(责编：刘洁妍、杨牧)