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俄罗斯宪法修正案以77.92%的支持率获公投通过

2020年07月03日17:53  来源：人民网-国际频道
 

人民网莫斯科7月3日电 （记者张光政）7月3日，俄罗斯中央选举委员会（中选委）开会确认了日前举行的宪法修正案公投结果:77.92%的俄罗斯人支持宪法修正案，21.27%的人投了反对票，总的投票率为67.97%。中选委主席帕姆菲洛娃宣布，投赞成票和反对票的俄罗斯人分别有 5770万人和1600万人。

6月25日至7月1日，俄罗斯就宪法修正案举行全国公投。为防止人员聚集造成新冠病毒传播加剧，投票方式分为互联网远程投票和在投票点投票，可以自由选择。7月2日，中选委公布了初步计票结果。俄罗斯总统普京随后发表电视讲话，感谢俄罗斯公民对宪法修正案的支持。

引人关注的是，由于俄罗斯宪法修正案包含有关于“现任总统任期归零”的条款，这意味着修订后的宪法正式颁布并生效后，普京有权参加2024年总统选举。预计俄罗斯目前的权力架构也将发生变化，比如俄国家杜马（议会下院）将有权决定总理、副总理和部长人选，俄联邦委员会（议会上院）将有机会与总统就强力部门人事任命进行磋商。俄联邦宪法法院也将获得额外权力，可以审查现行的和尚未生效的全国性及地区性法律。此外，关于加强对国家主权及领土完整的维护、前总统享有司法豁免权、退休金指数化调整机制等条款也被写入了宪法。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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