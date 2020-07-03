加强南南合作，助力发展中国家疫后减贫

中国国家主席习近平6月17日在主持召开中非团结抗疫特别峰会时发表主旨讲话，强调“要坚定不移践行多边主义”。从最近二十多年来世界持续减贫取得重大历史性进展以及当前全球抗疫的实践经验来看，坚持多边主义，加强国际合作，仍然是国际社会有效应对世界公共卫生危机、饥饿、贫困等人类共同危机的最佳选项。

南南合作是多边主义和国际合作的有机组成部分，对发展中国家科技发展、创新和能力建设具有重要意义，其作用也愈来愈受到国际社会、特别是广大发展中国家的广泛关注。作为联合国系统中专责应对乡村贫困的唯一国际金融机构，国际农业发展基金（IFAD）积极落实2030年可持续发展议程，努力拓展各种形式的合作伙伴关系，助力发展中国家实现粮食安全和乡村脱贫。近年来，在中方大力推动下，南南合作日益成为国际农业发展基金的一个重要扶贫手段。2018年，中国政府捐资1000万美元，在国际农业发展基金率先设立首个会员国“南南及三方合作专项基金”，用于支持发展中国家相互合作和学习，共同挖掘分享乡村扶贫经验、知识、技能和资源，早日实现乡村脱贫和可持续发展。

两年来，“IFAD-中国南南及三方合作专项基金”先后分两批，资助实施17个项目，在三十多个国家开展多方位南南合作。合作伙伴既有政府和公营部门，也有国际及区域性组织，还有民间团体和私营企业，甚至一些发达国家组织机构也表达了参与专项基金项目的愿望。这种合作伙伴的多样性，充分反映了国际社会对南南合作及其有效性的普遍认可。通过专项基金搭台，项目国家与中方相关单位交流分享了农业价值链、农村青年发展、绿色经济、乡村可持续开发、涉农实用技术运用等方面的经验与知识，既为合作伙伴今后进一步开展更深层次合作奠定了基础，也为发展中国家之间增进减贫领域合作交流提供了可供借鉴的范本。

国际农业发展基金与中方也积极探索其它形式的南南合作。2019年12月，国际农业发展基金在巴基斯坦伊斯兰堡举办中巴经济走廊框架下农业经验交流学习活动，牵线搭桥邀请巴中两国有关部门官员、专家学者及扶贫专业人士汇聚一堂，共同探讨农业可持续发展过程中如何有效应对气候变化。中巴和国际农业发展基金三方分享了各自在荒漠化治理、农业供水管理等方面的具体实践和成功经验，并达成初步意向，以国际农业发展基金在巴扶贫开发项目为平台，共同开展中巴农业领域技术合作、技能示范应用、产业化建设和政策支持，造福巴基斯坦广大贫困小农。这个案例颇具示范意义，已经被联合国收录为南南合作“好做法”加以推广。

今年的新冠肺炎全球大流行，给世界各地民众日常生活生计带来前所未有的困难和影响。发展中国家、特别是低收入缺粮国家，既要努力维持基本民生又要以脆弱的公共卫生体系应对疫情，面临的挑战尤为严峻。疫情，叠加由此带来的失业、物价上涨、侨汇断流等重重难关，使贫困弱势群体的生活更是雪上加霜。据世界银行预测，受新冠疫情影响，今年全球赤贫率将额外增加0.3-0.7个百分点，赤贫人数可能达到全球总人口的9%左右，比2019年多出4千万至6千万人。从目前形势看，国际社会实现2030年根除赤贫和饥饿目标的前景充满着巨大的不确定性。

贫困和饥饿，自古以来一直是困扰人类社会的重大发展难题。如何实现“贫者足以养生而不至于忧”，始终是普罗大众最基本而又朴素的永恒追求。国际社会把贫困作为全球性重要发展议题来共同应对，则只有短短几十年的历史。1990年代以来国际社会力推减贫，取得实质性成果，最重要的一个原因就是各国以坚定的政治意愿，团结合作，先后达成“千年发展目标”和“2030年可持续发展目标”，同心协力共同应对饥饿和贫困。当前正在蔓延的新冠疫情使世界经济陷入衰退，也给全球减贫决心和努力带来意想不到的巨大挑战。人类团结起来，终将战胜疫情。中非团结抗疫特别峰会的召开又一次表明，在后疫情时代，惟有继续加强南南合作在内的全方位国际合作，发展中国家根除饥饿和贫困的美好愿景才会未来可期。

（作者系国际农业发展基金亚太区南南合作协调员）

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