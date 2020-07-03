尼日利亚学者：非洲国家应抓住机遇共建一带一路

人民网阿布贾7月2日电（记者姜宣） 据驻尼日利亚大使馆微信公众号消息，1日，尼日利亚中国研究中心主任奥努奈居在尼主流媒体《蓝图报》发表题为《“一带一路”与非洲疫后复兴》的评论文章，认为共建“一带一路”倡议秉持共商共建共享原则，坚持推进多边主义，实现了“南南合作”与“南北合作”的有机统一，为世界提供了国际公共产品。非洲国家要抓住机遇充分利用这一合作平台，为疫后重建发展提供保障。

文章说，2013年，习近平主席首次提出构建人类命运共同体重大倡议，通过共建“一带一路”加强国际合作，为全球治理体系变革提供强大动力。这种合作框架在世界各国抗击新冠肺炎疫情中发挥了重要作用。习近平主席在向“一带一路”国际合作高级别视频会议发表书面致辞中指出，无论是应对疫情，还是恢复经济，都要走团结合作之路，都应坚持多边主义。促进互联互通、坚持开放包容，是应对全球性危机和实现长远发展的必由之路，共建“一带一路”国际合作可以发挥重要作用。事实上，世界各国需要在后疫情时代提高国内生产力，扩大国际贸易，这些都是“一带一路”倡议的内在核心要义。

文章说，“一带一路”国际合作进程在疫情中取得长足发展。互联互通既有项目有序推进，大批新项目成功落地。今年第一季度，尽管受到疫情严重影响，中国同共建“一带一路”合作伙伴贸易额仍同比增长3.2%，直接投资同比增长11.7%。中欧班列1月至5月开行数量和发货量同比上升28%和32%,累计运送防疫物资达12524吨，成为各国携手抗击疫情的“生命通道”和“命运纽带”。非洲国家应充分利用这一框架，抓住其带来的众多合作机会，走上可持续发展之路。

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