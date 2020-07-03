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世卫再次举办新冠全球科研论坛 显示全球科学界努力团结抗疫

2020年07月03日16:41  来源：新华网
 

　　新华社日内瓦7月2日电（记者刘曲）世界卫生组织主办的第二次新冠全球科研论坛2日闭幕。为期两天的论坛通过网上讨论的形式，汇集了来自93个国家和地区的近1300名新冠研究人员和专家，免费分享了研究方法和原始数据，显示了全球科学界团结抗疫的努力。

　　世卫组织在论坛闭幕后发布的公报中指出，所有开展新冠试验的主要研究机构都分享了试验数据，以加快研究进程和实施应对方案。会议评估了世卫组织领导的“团结试验”和其他已完成或正在进行的潜在治疗药物试验的最新数据，其中包括羟氯喹、洛匹那韦/利托那韦、瑞德西韦以及地塞米松。专家们一致认为，针对新冠感染的不同阶段需要开展更多的试验，测试抗病毒药物、免疫调节药物、抗血栓药物以及联合疗法等效果。

　　此外，会议还分析了来自不同开发者的15种疫苗试验设计，以及开展扎实的试验以评估候选疫苗的安全性和有效性的相关标准。

　　与会者们指出，迄今，大多数国际资助的研究项目都有利于高收入国家，只有极少数资助针对中、低收入国家，这凸显了世卫组织“获得抗击新冠肺炎工具加速器”国际合作倡议对加快开发和公平分配新冠应对工具的重要性。

　　世卫组织首席科学家苏米娅·斯瓦米纳坦当天在记者会上表示，目前全球已共享的新冠病毒基因序列超过6万个，这有助于通过追踪病毒基因变异情况，回溯研究最初病例起源于哪些地区，同时也有利于研发疫苗。这一共享机制为应对未来可能出现的大流行起到示范作用。

　　世卫组织及其合作伙伴曾于2月举办首次新冠全球研究与创新论坛，当时确定了有关新冠疫情的多个优先研究领域等。世卫组织称这有助于搭建一个高水平的讨论平台，以在战略方向上达成共识，促进科学合作，避免研究内容重复，集中力量优质高效地解决问题。

(责编：于洋、杨牧)
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