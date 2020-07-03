国际观察：美国政客令社交媒体陷入两难

据《纽约时报》报道，美国大型社交网站Reddit于6月29日宣布“封杀”特朗普支持者专用的大型话题板块The_Donald，该板块不仅拥有超79万用户，且近年来许多吹捧特朗普和攻击其他人的视频和段子都来自于此。Reddit高管称，该组织对于培养和增强特朗普在网上的群众基础有很高的影响力，但也因长期允许人们用仇恨言论攻击和骚扰他人而违反规定被关闭。

各大社交媒体平台纷纷采取限制措施

虽然特朗普的支持者们认为Reddit的举动是出于“政治目的”，对此举并不买账，但出于对平台内容监管的责任，近期那些最初将自己定位为中立的美国各大社媒平台都在积极打击煽动仇恨、人身攻击的言论以及虚假信息。

当地时间5月26日晚，特朗普在Twitter发布两条推文，表达对加利福尼亚州邮寄投票方式的不满，认为可能导致舞弊，因为“邮箱会失窃、选票会遭伪造甚至非法印刷”。数小时后，这两则推文下方出现了“获取邮寄选票的相关事实”的蓝色感叹号标志。

图为Twitter在特朗普推文下方做标记 图片来源：特朗普Twitter截图

特朗普随后怒斥推特 “干预总统选举”，称自己“不会允许这样的事发生”。在当地时间28日晚，特朗普正式签署一项针对社交媒体的行政令。随后，社交媒体的反击开始了：推特开始限制特朗普煽动暴力的言论；Snap平台表示在认定特朗普于网站外的公开言论可能煽动暴力之后，将停止推广特朗普的账号；亚马逊旗下的视频社交网站Twitch平台因特朗普发布煽动仇恨的内容而直接封了他的账号；谷歌旗下的YouTube也暂时封了六大主导“白人主义”的视频账户。

图为《纽约时报》报道Reddit、Twitch和Snap平台对特朗普采取“封杀”和限制措施 图片来源：《纽约时报》网站截图

重压之下Facebook一反以往论调

Facebook是全世界当之无愧的社交巨头，在美国Facebook也是最受欢迎的社交媒体平台。根据数据统计互联网公司Statista发布的报告显示，在2019年9月份，Facebook在美国的用户数约为Twitter用户数的2倍，Reddit用户数的3.5倍。

图为Statista发布的2019年9月报告 图片来源：Statista网站

就在其他平台纷纷采取限制措施时，扎克伯格却“特立独行”，他坚持认为Facebook不应该成为“真相的仲裁者”。他曾表示支持言论自由，并称政治人物的帖子不应受到监管，因为这些帖子符合公众的利益，可以被查看和阅读。

然而Facebook对特朗普具有煽动性的言论持不干涉态度这一做法受到了来自民主党、民权组织甚至Facebook员工的压力。

6月17日，美国反诽谤联盟（ADL）、美国全国有色人种协进会（NAACP）等6大组织发起名为“停止拿仇恨赚钱（#StopHateforProfit）的抵制活动，呼吁广告商在整个7月期间都不要在Facebook平台上投放广告。

图为Stop Hate for Profit活动网站截图

以联合利华、美国Verizon为首的全球上百家品牌先后宣布将从7月份起，暂停在Facebook的付费广告投放。虽然许多品牌表示只会在七月份停止投放广告，且据CNN报道Facebook的广告收入主要来自成千上万的中小型公司，但在可口可乐公司也宣布将暂停在全球所有社交平台投放广告的当天，Facebook股价下跌8.3%，估计蒸发市值约560亿美元，直接致使扎克伯格身价下跌72亿美元。

重压之下，扎克伯格在26日表态称，脸书将对广告投放实施新的政策，若广告内容涉及种族、国籍、种姓制度、性别、性取向或移民来源国的歧视性言论，并对任何人造成安全或健康威胁，则将被脸书禁止。

尽管扎克伯格已经做出了让步，但批评者们仍然认为在过去几年间他们就一直试图让Facebook了解其平台存在的问题，但是这家公司一直没能做出有效的应对措施。

为所谓“言论自由”转移阵地

面对社交平台的“打压”，特朗普的竞选团队及其许多支持者开始“社媒搬家”，转向新阵地——Parler，这一类似Twitter的新生社交媒体平台以言论自由为卖点，其创始人和首席执行官John Matze曾说道：“任何你在纽约街头可以说的话，都能在Parler平台上发布”。

为使更多人前往Parler，Matze和其团队还发起了#Twexit（退出Twitter）活动。此外，多位已经“出走”的推特用户也邀请他们的关注者转移阵地。

图为Rand Paul、Jim Jordan以及Devin Nunes发推邀请他们的关注者使用Parler，他们在Twitter上的关注者人数分别为284万、144.8万、112.3万。图片来源：Twitter截图

据CNBC报道，在6月份多名共和党知名政治家宣布入驻Parler，特朗普竞选经理Brad Parscale自2018年就已经入驻了Parler, 特朗普的儿子Eric Trump及其妻子Lara在5月的同一天加入。在被《华尔街日报》报道的两天后，根据App Annie的数据，Parler在苹果商店新闻类应用程序中排名第一，领先于Twitter和Reddit，总体排名第24，仅次于Venmo和WhatsApp。在一周内用户从100万激增至150万。

社交媒体算法应用加深政治分歧

根据皮尤研究中心的报告显示，到2019年，72% 的美国成年人至少使用一个社交媒体平台。在疫情背景下，由于外出受限，人们花在社交媒体上的时间也会增加。扎克伯格曾说：“我们知道，在危机时刻和不能面对面沟通时，人们尤其依赖社交应用。”

图片显示，到2019年72% 的美国成年人至少使用一个社交媒体平台 图片来源：皮尤研究中心

而浏览社交媒体又会对人们的政治观点带来多大的影响呢？据美国民意调查机构拉斯穆森报告显示，37%的40岁以下选民认为社交媒体影响了他们的政治观点。

可社交媒体公司的目标与新闻机构的目标却不同，叶史瓦大学数据分析和可视化在线硕士项目主任Andy Catlin教授在接受《福布斯》采访时曾表示：“近一半的美国人从Facebook上获取新闻，但Facebook对于新闻的协同过滤推荐算法很有可能与最大限度延长读者在平台上的时间这一商业规则相结合，Facebook的算法会给那些左翼或右翼的人推荐更多有其倾向性的内容，这样他们读新闻的时长增加，也就有机会看到更多的广告，但同时，这样会进一步加深人们在政治上的分歧。”维克森林大学咨询系主任兼副教授Nathaniel Ivers也表示：“社交媒体是加深美国政治分歧的一个因素。”此外，斯坦福大学2019年的一项研究发现，人们对于Facebook的使用与他们两极化的程度和对另一党派观点或想法的接受程度有关。

由于社交媒体平台的特点，其在一定程度上会加深现有的种族和社会分歧的深度和广度。同时，不可否认的是，互联网的伟大之处在于每个人都可以发声，而互联网真正的坏处也在于每个人都可以发声。虽然社媒平台是相对上的言论自由地，但信息的真实性却无法得到保障。

随着2020年美国大选的推进，各社交媒体平台无疑将成为美国政客交锋的战场、民众各抒己见的平台，在政治倾向明显和政治正确语境严苛的今天，社媒平台如何在“言论自由”与“政治正确”间做出选择或将成为需要思考和处理的大问题。

(责编：张信凤、杨牧)