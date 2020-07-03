巴西研究报告：去年11月下水道中已存在新冠病毒

人民网讯 巴西圣卡塔琳娜联邦大学（UFSC）的调研人员于2日发布了一个尚未经过同行评议的研究，研究表明尽管巴西第一个新冠肺炎确诊病例出现在今年一月份，但美洲最早的包含新冠病毒的样本可以追溯到2019年11月。

这份题为《2019年11月巴西圣卡塔琳娜下水道发现新冠肺炎病毒》的研究报告由14位圣卡塔琳娜联邦大学的研究人员联名发布。报告指出，新冠肺炎病毒在两份2019年11月27日收集于圣卡塔琳娜州首府弗洛里亚诺波利斯市的下水道水样中被发现。

参与这一研究的方格罗教授称，他们对弗洛里亚诺波利斯市每个月的下水道水样冰冻样本做例行检查时，在去年11月的样本中发现了新冠肺炎病毒。起初科学家们对这一结果有所怀疑，然后在不同实验室间用不同病毒标记物进行了二次测试，重复了所有数据，跟踪了病毒基因组，得出的结论始终一致。

该研究的初稿于6月26日发送在MedRxiv平台上，但由于还未经过同行评议，未能在《科学》杂志上发表。

根据UFSC的研究，在弗洛里亚诺波利斯收集于2019年11月的下水道水样中发现的新冠病毒是美洲目前为止已知最早的病毒痕迹。

UFSC应用病毒学实验室的研究员方格罗是这项研究的参与者之一，她指出，病毒在最早的记录之前就已经开始传播，因为这种病毒需要几周时间才能被感染者排出。

“污水样本已经证明了那时病毒的存在，而关于感染者的存在，也是可以预见的事实，因为当一个人排泄病毒时，说明它已经出现在呼吸系统的所有通道中，由此进入消化道并被排出体外。因此，这个人已经感染了15至20天”，方格罗解释道。

方格罗认为，这项研究可以帮助我们进行追踪，了解病毒的发展进化过程，这有利于疫苗的研究。“在传染病研究中，了解病毒的历史和对病毒系统发育的研究十分重要，因为这可以记录到病毒如何变异。” 方格罗说道。（编译 实习生张爱苗）

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