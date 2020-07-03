PMI连续4月站上荣枯线 外界看好中国经济复苏态势

上半年最后一天，中国国家统计局公布了6月份制造业PMI，50.9%的数据释放积极信号。在新冠疫情令全球经济地平线迷雾重重的时刻，中国经济的韧性和活力受到世界关注。正如《华尔街日报》所认为的：中国重获经济复苏势头。

中国制造业PMI连续4个月超荣枯线 来自国家统计局

6月多项经济指标显示中国经济复苏

中国国家统计局日前公布数据显示，6月制造业采购经理指数（PMI）为50.9%，比上月上升0.3个百分点，连续4个月高于50%的荣枯线。

这一数值超出了路透社此前调查预测的50.4%的水平。路透社报道，PMI的增长背后，是以中国生产扩张提速为支撑。跟上月相比，中国的生产指数从53.2%增长到了53.9%。

PMI指数是经济监测的先行指标，PMI高于50%的荣枯线时，反映经济扩张。通常情况下，当PMI连续三个月以上同向变化时，反映经济运行的趋势性变化，显示制造业正稳步复苏。

6月，中国新订单指数从5月的50.9%增长到51.4%。路透社用“提亮”一词形容这一数据。“这意味着，随着有色金属、一般装备到电气机械行业的状况改善，中国国内需求正在增长。”

文中还指出，另外一项统计数据表明，中国服务行业6月扩张速度加快。非制造业采购经理人指数从5月份的53.6%上涨到了54.4%，意味着逐步稳定的商业信心。

日本知名投行野村证券的追踪数据表明，近期中国多项指数高于预期，包括电力、不动产和汽车销售等，该机构因此将对中国第二季度经济增长的预期从1.2%上调到2.6%。

“6月份制造业和服务业的更快复苏，以及建筑施工活动的持续强健，加速了（中国）经济增长。” 经济咨询公司凯投宏观（Capital Economics）专家朱利安·埃文斯·普里查德（Julian Evans Pritchard）对“今日俄罗斯”表示说，这种复苏在接下来的数月还将保持稳健。

“中国将比其他主要经济体更好应对危机”

在题为《为什么说中国在全球危机中比其他经济体要准备得更好》的文章中，“今日俄罗斯”记者援引了多位专家观点。

其中，中美研究所高级研究员索拉布·古普塔(Sourab Gupta)说，“没人可以预见到此次疫情影响的深度和力度，尤其是疫情传播参数是如此捉摸不定。这的确是百年不遇的疫情。”他表示，中国准备得更好是因为“与多数发达经济体和许多新兴经济体相比，中国的财政状况要健康得多。”

古普塔解释说，中国中央政府的负债水平在GDP中所占的比例相对较低，这意味着，政府的财务状况表上有较大的空间来逐步加大政策支持。同时，消费者的负债水平与收入相比也相对较低，消费者没有过度负债，就可以“打开自己的钱包”。

国际独立中国策略学者安德鲁·梁（Andrew Leung）也持同样观点。他表示，中国一直是坚持长期战略思维的，能更好地应对危机。

“尽管美国要脱钩，但现代生产过程的复杂性，使得现实中任何产品都不可能脱离中国，包括稀土等材料和零部件，甚至在物流方面，世界上最大的集装箱港口也在中国。”安德鲁·梁表示，中国还在迅速进行产业升级，发展高新技术，包括5G和人工智能等。

“根本不需要去寻找中国政府为了应对下一次经济危机采取了哪些针对性措施，因为中国的经济在过去几十年越来越稳定。”俄罗斯世界经济与国际关系研究所经济学家谢尔盖·卢科宁（Sergey Lukonin）说。

卢科宁认为，中国经济在年内晚些时候将处于增长通道，到年底，甚至整体将积极增长。“不会有一个V型增长，也不可能接近疫情前的6%的目标。”卢科宁说，尽管指标不高，中国今年仍将是主要经济体中增长最快的国家，而东亚和亚太地区，将是世界经济增长最快的地区。

(责编：徐祥丽、杨牧)