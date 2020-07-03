这些苏联的那些老物件 你见过吗？

人民网讯 6月29日是世界工业设计日，俄新社近日刊文，回顾了苏联时期的经典工业设计品。苏联时期，工业重心集中在国防建设上，不提倡设计人员在产品表面大费周章。因此在当时，保证产品质量，避免设计过于张扬成为通行准则。虽然社会大环境没有为工业设计提供必要的竞争环境，并且工业设计的短缺使得生产效率以及产品发展的可能性严重受限。但在这种情况下依旧涌现出一批设计精巧的苏联工业产品。其中不乏有像网兜、棱面玻璃杯这样令我们的父辈倍感亲切的“老物件”，现在就让我们来盘点一下那些经典的苏联工业设计品吧。

网兜

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网兜的创意源于发网。发网是一种流行于19世纪妇女间，用于固定头发的工具。20世纪20年代网兜正式问世，并在此后的半个世纪成苏联家庭中必不可少的生活用品之一。标准的网兜可以容纳重达七十公斤的东西。由于苏联时期物资紧缺，生活用品店前常常大排长龙，因此妇女们出门习惯带上方便轻巧的网兜以备购物之需。虽然网兜把人们采购的商品毫不遮掩地展示出来，但在苏联时期，这未尝不是一件好事，因为在那个年代能够购买到稀缺资源也是一件值得夸耀的事情。除了做购物袋外，冬天，人们还喜欢将易腐烂的食物装进网兜，挂在窗外棍子上保鲜；此外，装篮球，做钓具，苏联人民将网兜的使用发挥到极致。

棱面玻璃杯

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棱面玻璃杯作为苏联时代日常生活的一个象征，以其出色的外表，完美的设计赢得了苏联人民的喜爱。作为一件工业设计品，棱面玻璃杯甚至拥有自己的节日。1943年9月11日棱面玻璃杯在古西赫鲁斯塔内利的一个工厂生产出来，此后人们把9月11日定为棱面玻璃杯的节日。有人说，经典的棱面玻璃杯有16个切面，象征着从1940年到1956年的16个苏联加盟共和国。

拉达尼瓦汽车

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上世纪70年代，伏尔加汽车工厂的设计师自主研发出第一款价格亲民越野车——拉达尼瓦。研发这辆汽车时采取了最保密的形式。尼瓦问世后，毫不意外大受欢迎。生产的汽车行销全球各地。其出色的越野性能和灵活的车身赢得了许多国家和地区消费者的欢迎。即便在有着不错汽车工业基础的德国、日本等国家，尼瓦也获得了自己的一席之地。尼瓦汽车主要针对在恶劣自然环境下进行驾驶的情况而设计生产，能够行驶到海拔5700米以上的高度，涉水能力也值得称赞。

“泽尼特”牌照相机

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苏联作为世界摄影光学大国，是好几款传奇相机的发源地，由于极具收藏价值，我们几乎可以在世界上任何一家设计博物馆的展览上看到这些苏联相机的身影。在这其中，最出名的品牌是“泽尼特”。这款相机还曾被吉尼斯世界纪录列入“世界上最畅销的单反相机”。最近泽尼特相机升级版本发行，虽然限量500台，并且价格高达五十万卢布，但是一经发售便一扫而空。

混凝土围墙

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混凝土围墙也是典型的苏联工业设计产品。它在上世纪70年代由建筑师鲍里斯·拉赫曼设计而成。这种混凝土围墙除了具有装饰作用外，还有很好的隔音效果。从军事单位，工厂再到图书馆、学校，在当时的苏联，这种围墙随处可见。

电茶炊

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1956年苏联发明了电茶炊，到了70年代，随着越来越多的家庭搬进楼房公寓，烧火煮茶成为过去式，电茶炊的需求量也变得越来越大。虽然一些老人抱怨电茶炊的火不够旺，煮出来茶的味道不尽人意，但在当时，电茶炊的普及也是人们步入更加舒适生活的标志之一。

“指挥官”手表

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苏联国防部于1965年订购了这款手表，意在奖励杰出战士。在超过50种设计方案中，马西诺夫斯基元帅最终选择了圆形表壳。该款手表包括带有星号和发光数字的表盘，以及基于军用防雷装置的秒表。

吸尘器

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苏联时期的家用吸尘器。

微波炉

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这是80年代初苏联设计生产的第一批微波炉。但在当时这批产品没有在国内发售，而是出口卖给意大利。

羚羊牌录音机

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苏联设计师在1987年为游客及驾驶员设计了一款耐磨且体积小易携带的录音机，使用者可以将其装进背包里或者安装在自行车车把上，录音机还配备一个衣夹以帮助固定。

电冰箱

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这是苏联时期的电冰箱。

收音电唱两用机

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收音电唱两用机流行于上世纪60年代的苏联，这款“里贡达”电唱机是由著名的拉脱维亚艺术家阿道夫·爱比特设计而成，其设计优美的支架极具20世纪中叶工业现代主义特点。

电视机

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“列宁格勒”牌电视机可以收看当时三个电视台中的任意一台的节目，还可以收听广播。

（编译： 实习生 于晓萌）

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