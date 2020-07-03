乌干达政党官员：中国共产党人民至上的执政理念是社会经济发展的关键因素

新华社坎帕拉7月3日电（记者张改萍）乌干达执政党全国抵抗运动的高级官员日前在接受新华社记者书面采访时表示，中国共产党人民至上的执政理念是社会发展和经济快速增长的关键因素。

乌全国抵抗运动副总书记理查德·陶德旺说，中国共产党将民众利益放在所有政策制定和实施的核心位置，这无疑会加快整个社会的经济发展。

“中国共产党为人民谋福祉的追求是通过这个国家所经历的文明历史发展而来的。因此，共产党领导的中国人民在社会、经济和政治制度上将走得更远。”陶德旺说，正是基于“以人为本”文化，中国共产党带领中国实现了经济持续快速增长，成为世界第二大经济体。“中国共产党坚持人民至上，各项决策部署和实际工作围绕人民开展。”

对于人类命运共同体理念，陶德旺认为，中国通过人类命运共同体理念和“一带一路”倡议，与世界分享资源，从而实现共同发展。陶德旺举例说：“无论是在应对新冠疫情、埃博拉、艾滋病，还是关于疟疾防治、孕产妇健康等方面，中国都向有需要的国家提供了医疗物资和检测设备等援助。”

乌全国抵抗运动卡塔奎区青年团主席奥古斯丁·奥图科认为，中国共产党把民众的生命安全和身体健康放在第一位，这解释了中国为什么能控制住新冠疫情在人口大国中的传播。“当疫情袭击中国时，中国共产党采取了以人民为中心的方针，将人民的健康和安全放在首位。”奥图科说：“（我们）看到，中国各级党组织和党员干部在疫情面前为群众谋利益、带头做好防控工作。”

奥图科同时谈到，中国共产党在不同省份采取的精准扶贫政策取得了积极成果。中国脱贫经验有很多值得借鉴的地方，包括制定“时间表”和“路线图”。“从过去的经验中吸取教训，中国制定了脱贫攻坚‘时间表’来执行消除贫困计划，还对扶贫工作进行评估，对存在的主要问题进行整改。在扶贫过程中，中国共产党始终将人民群众的根本利益和关切视为核心。”

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