委内瑞拉与欧盟将保持高级别政治对话

新华社加拉加斯7月2日电（记者徐烨 王瑛）委内瑞拉总统马杜罗2日在电视讲话中表示，欢迎欧盟与委内瑞拉保持高级别政治对话和外交沟通，敦促欧盟在充分了解事实的基础上，更正对委立场。

委外交部长阿雷亚萨当天上午宣布，他日前与欧盟外交与安全政策高级代表博雷利通过电话进行了“非常坦率、真诚和友好”的沟通，双方就保持高级别政治对话和外交沟通达成一致并发布联合公告。同时，委方宣布取消6月29日驱逐欧盟驻委大使伊莎贝尔·佩德罗萨的决定。委内瑞拉与欧盟将在真诚合作、遵守国际法的基础上继续保持外交往来。

马杜罗对此表示，希望欧盟充分倾听委内瑞拉的真相，逐步纠正对委立场，解决彼此之间的分歧。

6月29日，欧盟宣布制裁8名委执政党官员和3名委反对派人士，包括委全国代表大会（议会）主席、总审计长等高级官员。马杜罗随后宣布将佩德罗萨在72小时内驱逐出境。他要求欧盟立即停止对委内瑞拉的攻击，并称欧盟的行为是为了“急于显示与美国的联盟关系”。马杜罗还表示他将“一步步解决与欧盟之间的问题”。

欧盟4月初表示支持美国于3月底提出的“委内瑞拉民主过渡框架”方案，即如果马杜罗离职，委组建由执政党和反对派共同参与的过渡政府，并在数月内举行议会和总统选举，美方视情况解除对该国的制裁。委政府对欧盟立场表示强烈谴责。

(责编：于洋、杨牧)