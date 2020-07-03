英国《卫报》：美国买断瑞德西韦引发批评

新华社伦敦7月2日电英国《卫报》近日连续报道，美国把可能用于治疗新冠肺炎的药物瑞德西韦近期产能几乎买断，这引发了国际上不少专家甚至政府官员的批评。

瑞德西韦是美国吉利德科技公司研发的一款抗病毒药物。美国食品和药物管理局此前发布一项紧急使用授权，允许美国医疗机构治疗新冠重症患者时“紧急使用”瑞德西韦。目前世界上还有一些国家批准使用瑞德西韦治疗新冠肺炎，但也有研究显示瑞德西韦的效果并不明显。

《卫报》6月30日报道，美国政府已经下单购买了超过50万剂瑞德西韦，这意味着吉利德公司整个7月的相关产能以及8月和9月产能的90%都被美国买断了。

报道说，美国买断瑞德西韦的做法不仅是由于本国新冠确诊病例和死亡病例数在显著上升，这也是美国政府在应对全球疫情过程中采取“美国优先”态度的体现。

报道引述加拿大总理特鲁多的话说，美国如果继续这么做，可能带来意想不到的负面后果。

《卫报》7月1日继续相关报道，其中引用澳大利亚悉尼大学副教授爱丽丝·莫申的话说，美国这种做法让人担忧，“我们希望确保在疫苗方面不要出现这种情况”，“疫苗应该让全球民众使用”。

针对美国的做法，考虑到吉利德公司有相关专利，《卫报》援引另一位悉尼大学学者芭芭拉·明茨的话说，在公共卫生紧急事件中，各国政府可以发出强制许可令，绕开药物的专利保护，要么在本国仿制生产这些药物，要么从其他国家的仿制药生产商那里购买。

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