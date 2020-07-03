努力打造国际中文教育新生态

泰国学生正在学习《到中国，学技术》职业汉语在线课程。记者 孙广勇摄

人民网孔敬7月3日电（记者 孙广勇）“列车即将驶入车站，请注意运行信号，按照控制中心指示，停靠站台，”在模拟的火车驾驶室内，司机熟练地操作火车。泰国学生猜姆紧盯电脑屏幕，上面显示出中文、泰文和汉语拼音，他一边在本子上写下“信号、停靠”，一边轻声跟读。

另一位学生甘亚面前的电脑描述的是火车经过隧道的场景，解说员用汉语清晰地说：“在城市内，高铁通过隧道和高架桥十分常见，一定要谨慎驾驶。”披尼轻声跟读“隧道、高架桥、驾驶。”

记者看到的是泰国孔敬大学孔子学院发布的《到中国，学技术》职业汉语在线课程。该课程是孔子学院总部首批由孔院开发的本土汉语在线课程，在全球500多家孔子学院的竞争中，第一批制作10门课程，《到中国，学技术》是唯一一门职业汉语类课程，于6月15日成为首批上线的本土汉语在线课程。

该课程于去年8月开始建设，在前期广泛调研及孔敬孔院在职业汉语培训方面多年经验的基础上，与中泰方职业院校密切合作，组建了由国内职业院校、海外孔院教师团队等共同组成的课程团队，并在中泰职业教育联盟年会等场合多次征集中泰方企业、院校的意见和需求。

《到中国，学技术》职业汉语在线课程首选泰国4.0战略急需的铁路、物流、电子信息技术等领域作为首批建设专业。猜姆和甘亚正在线上学习的是《铁路运输汉语》，由武汉铁路职业技术学院领衔制作的，课程团队的老师们即使在疫情最严重的时候也保持在线沟通，尽力做好课程配套练习设计，课程视频修改等工作，待武汉四月初一恢复工作，就马上又投入到最后阶段的课程制作中。

孔敬大学孔子学院中泰教师录制《到中国，学技术》职业汉语在线课程。记者 孙广勇摄

而孔敬大学孔院方面，原本应该在专业摄影棚录制的基础汉语部分也因为泰国国内的疫情而陷入僵局，孔院课程团队网购补光灯、无线话筒、绿幕背景等器材，自行搭建摄影棚，录制课程。经过多方努力，课程建设基本完成，于5月底在网络孔子学院平台上先推出了《铁路运输汉语》和《电子信息技术汉语》的试测版，为泰国职业院校学生的汉语学习提供了新的模式和机会。

“课程为中泰双语，降低了职业院校学生学习的难度，同时采用实景拍摄，深入到车间、火车站等地，为学生很好地了解实际工作场景提供了丰富的视觉资料，更有利于学生对专业词汇、句型的理解和运用，”在泰国开设首个轨道交通专业的班派职业技术学院院长占雅对记者说，“学院将把这个线上课程推荐给相关专业的全体学生，通过线上线下教育，把学院建成泰国铁路职业培训的样板和基地。”

泰国教育部职教委官员辰吉表示，在疫情期间，在线课程是延续职业院校学生汉语学习，帮助他们继续学业的有效手段，希望该课程能够切实帮助泰国职业院校的学生提高汉语水平，并与专业对接。

孔敬孔院作为泰国第一家孔院，在促进中泰两国人文交流以及服务泰国经济发展等方面发挥着引领作用。该在线课程的建设，是孔敬孔院在“中泰高铁汉语培训”项目积累的经验基础上，抓住国际中文教育数字化发展机遇的又一举措，致力于将《到中国，学技术》职业汉语在线课程打造为国际中文教育的品牌课程，培养更多的技术人才。

孔敬孔院中方院长胡琳表示，将与泰国教育部职教委，中泰方职业院校、中泰职教联盟等合作，共同推动课程的运用，让课程能够惠及泰国900多所职业院校的学生以及泰国的职业技术人员。以创新的模式，为泰国4.0战略和“一带一路”倡议提供新的语言服务。

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