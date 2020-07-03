疫情之下　共和党为举办全国代表大会操心

与美国民主党全国代表大会大部分活动转为“线上”不同，共和党依然打算实地举行全国代表大会。路透社1日报道，共和党全国委员会正在考虑防范新冠疫情的举措，包括要求所有与会人员接受新冠病毒检测。

共和党全国代表大会定于8月分别在北卡罗来纳州夏洛特市和佛罗里达州杰克逊维尔市举行。两地疫情近期出现反弹势头。

【多重举措防疫】

共和党全国委员会说，大约330名共和党代表将赴夏洛特市出席会议，届时提名特朗普为总统候选人。另有超过2000人将在杰克逊维尔市表决，以确认这一提名。

两名熟悉大会举办事宜的人士告诉路透社记者，共和党全国委员会正在与病毒检测机构会商，讨论大规模检测的后勤保障事宜，就是否强制要求与会人员接受检测和检测频率作决定。

共和党全国委员会发言人迈克·里德说，这一委员会致力于举办一场安全的大会，“将充分遵守当地公共卫生规范”。大会防疫举措包括但不限于体温检测，可能提供个人防护装备，还可能要求与会人员接受新冠病毒检测。

美国主要政党的全国代表大会每4年召开一次，在总统选举年举行，主要议程包括提名本党总统和副总统候选人、讨论并通过本党竞选纲领等。

【选址遭遇波折】

共和党全国代表大会原定8月24日至27日在北卡州夏洛特市召开，但北卡州州长、民主党人罗伊·库珀不同意大会按原规模、在不采取防疫措施的情况下举办。共和党全国委员会随后决定把特朗普接受提名和讲话活动移至佛州杰克逊维尔市举行。

路透社1日报道，佛州政府没有对社交疏离措施作严格要求，但佛州最近数周成为美国疫情“新热点”。将近一周以来，佛州每日新增确诊病例超过5000例，其中6月26日新增病例超过9500例。检测结果中阳性比例同期有所上升，表明新增病例数量多不仅因为检测规模扩大，还缘于疫情总体更加严重。

北卡州6月以来新增病例同样激增，促使州长近期收紧防疫措施。

民主党全国代表大会委员会6月宣布，考虑到新冠疫情，定于8月在威斯康星州密尔沃基市召开的民主党全国代表大会大部分活动改在“线上”举行。

提前锁定民主党总统候选人提名的美国前副总统乔·拜登6月30日确认，他不会在新冠疫情期间举行竞选集会。（杜鹃）（新华社专特稿）

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