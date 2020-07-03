以色列官员1日确认，以方当天不会启动对约旦河西岸部分土地行使“主权”的扩土计划。

以色列内阁部长、总理本雅明·内塔尼亚胡的亲信奥菲尔·阿库尼斯接受以色列军队电台采访时证实，扩土计划不会如期启动，即不会按原计划于1日在以色列内阁开始讨论行动细节。

按阿库尼斯的说法，以方官员还在与美国方面就最后一些细节协商。“协调美国政府是不能忽视的大事。”按他的预期，扩土计划将于7月晚些时候启动。

不过，美联社分析，以色列扩土计划触发国际社会强烈谴责，包括一些以色列盟友，因而计划“卡壳”之后还能否实施具有更大的不确定性。

同一天，以色列外交部长加比·阿什克纳齐也告诉以色列军队电台，扩土计划不太可能1日启动。阿什克纳齐来自联合政府中的蓝白党阵营，他说：“我估计，就主权议题，今天什么也不会发生。”

内塔尼亚胡在去年4月议会选举前抛出扩土计划。今年4月，内塔尼亚胡与中间党派蓝白党领导人本尼·甘茨签署联合政府协议。

协议约定，以色列将从7月1日起按照美国“中东和平新计划”推进对约旦河谷和约旦河西岸犹太人定居点“行使主权”，所涉土地面积约占约旦河西岸地区的30%。不过，这一计划遭到联合国、欧洲多国和阿拉伯国家强烈反对。

在以色列联合政府内部，内塔尼亚胡与甘茨就扩土一事意见不一。甘茨明确反对以色列单方面采取扩土行动。

内塔尼亚胡6月30日与美方官员就扩土一事会晤，他会后说类似对话将持续数日。一名美方官员在美国“中东和平新计划”重要推手阿维·伯科威茨结束访问以色列之后告诉路透社记者，“关于美方和平计划，美以双方开展了非常强有力的对话”。

德国外长海科·马斯刚刚当面传达欧洲态度，英国首相鲍里斯·约翰逊1日在以色列销量最大的《新消息报》头版发表评论文章，呼吁以方放弃任何扩土计划。

“扩土即代表违反国际法，”约翰逊写道，“我深切希望，扩土不会施行；如果施行，除非经（巴以）双方同意，英国将不承认任何对1967年分界线的改变。”（田野）（新华社专特稿）

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