人民网北京7月3日电 据外交部网站消息，外交部7月2日发布《关于涉华人权问题的各种谬论及事实真相》，全文如下：

近期，一些美西方人士就涉香港、涉新冠肺炎疫情、涉新疆等问题无端指责中国人权状况，散播了很多谬论，充满对中国的无知和偏见。

失之毫厘都可以谬之千里，居心叵测的谎言更将导致巨大的误导和误解。

对此，我们编写了《关于涉华人权问题的各种谬论及事实真相》，用事实说话，用真相讲理。

谬论止于智者，公道自在人心！

谬论1：涉港国安立法将破坏香港居民人权和基本自由，违反《公民权利和政治权利国际公约》。

事实真相：

◆《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》明确规定香港特别行政区维护国家安全应当尊重和保障人权，依法保护香港特别行政区居民根据香港特别行政区基本法和《公民权利和政治权利国际公约》《经济、社会与文化权利的国际公约》适用于香港的有关规定享有的包括言论、新闻、出版的自由，结社、集会、游行、示威的自由在内的权利和自由。

◆涉港国安立法仅针对分裂国家罪、颠覆国家政权罪、恐怖活动罪、勾结外国或者境外势力危害国家安全罪四类犯罪行为，惩治的是极少数涉嫌严重危害国家安全的犯罪分子，保护的是遵纪守法的绝大多数香港市民，保障的是绝大多数香港居民的安全和依法享有的各种权利和自由。

◆世界上100多个国家的宪法都规定，行使基本权利和自由不得危害国家安全。《公民权利和政治权利国际公约》规定，信仰自由、言论自由、和平集会自由、接受公开审判等项权利都可基于国家安全、公共秩序等原因受到必要限制。《欧洲人权公约》也有类似规定。

谬论2：涉港国安立法可能列入定义模糊的罪行，并被中国国家安全机关滥用以压制民众。

事实真相：

◆涉港国安立法仅针对四类严重危害国家安全的犯罪行为，远少于美英等国动辄几十项的国安罪名。有关法律明确约束国安执法，要求所有执法行为都必须严格依照法律规定、符合法定职责、遵循法定程序，不得侵害任何个人和组织的合法权益。有关法律还规定，驻港国安公署应当严格依法履行职责，依法接受监督，其人员除须遵守全国性法律外，还应当遵守香港特别行政区法律。

◆美国、英国、加拿大、澳大利亚等国均建立了维护国安的严密法律体系，在打击危害国家安全的犯罪行为方面毫不手软。

谬论3：涉港国安立法令在港外国企业难以依照《联合国工商企业与人权指导原则》履行尊重人权责任。

事实真相：

◆涉港国安立法仅针对分裂国家罪、颠覆国家政权罪、恐怖活动罪、勾结外国或者境外势力危害国家安全罪四类犯罪行为。这些犯罪行为很明显都不是在港守法企业或居民的行为和会参与的活动。守法的跨国企业都希望香港可以恢复稳定和秩序。法律实施后，将更有利于在港企业履行尊重人权的责任。

谬论4：香港警察过度使用武力而不受惩处（包括使用化学制剂对付抗议者、在警察局对女抗议者实施性骚扰和侵犯、骚扰医疗工作者等）。

事实真相：

◆在“修例风波”中，香港警队在持续数月时间里，面对数百场暴力事件，一直按照法律和警队内部指引执法。尽管香港激进示威者不断升级装备——从使用石块、铁棍到发射钢珠的弹弓和伞尖绑着刀的雨伞甚至危险化学品，香港警队一直保持最大限度的冷静、理智和克制，始终保持不主动使用武力。只在有人暴力冲击或作出违法暴力行为、危害在场人士的人身安全时，才使用相应武力加以制止，完全符合国际规范。即使面对严重威胁警员生命安全的危险武器和暴力违法行为，香港警队仍展现克制，文明执法，极为专业。在香港，没有一位示威者因警队执法而死亡，而截至2020年5月底，却有超过590名警务人员在执法中受伤。

◆与香港警队克制专业执法形成鲜明对比的是，美国警察暴力执法致人死亡、开枪射杀行为屡见不鲜，仅2019年就达到1004起。截至2020年6月中旬，至少13人在美国各地因弗洛伊德事件引发的抗议示威活动中死亡，另有数百人受伤，逾1.35万人被捕。其中，一位37岁自由作家兼记者琳达·蒂拉多在报道明尼阿波利斯抗议活动时，被警方的橡皮子弹击中眼部，导致一只眼睛永久失明。

谬论5：中国政府镇压香港的抗议活动和民主宣传。

事实真相：

◆香港回归以来的事实已经证明，香港居民依法享有的言论、新闻、出版、结社、集会、游行、示威的自由得到充分保障。

◆2019年6月“修例风波”发生以来，一些激进示威者蓄意制造暴力事件，其行动完全超出了和平示威与自由表达意见的界限，演化为极端暴力违法行为。这些暴力行径明目张胆触犯法律，严重威胁市民安全，公然挑战国家主权与尊严，事实清楚、证据确凿、性质恶劣。

◆一个文明法治的社会，和平理性表达诉求是基本要求和应有之义，但行使权利必须在法治框架以内，任何主张都不能以违法方式表达，更不能诉诸暴力。法治是香港的核心价值，是保障香港长期稳定繁荣的基石。有法必依，违法必究，是法治精神的具体表现。对暴力与暴徒零容忍，才能捍卫香港的法律与秩序，使法治得到彰显；对暴力与暴徒的支持和纵容，则是对民主、自由和法治的公然践踏。

谬论6：涉港国安立法违反中方在《中英联合声明》中的承诺和义务。

事实真相：

◆中国政府治理香港的法律依据是中国宪法和香港基本法，与《中英联合声明》无关。随着1997年香港回归中国，《中英联合声明》中所规定的与英方有关的条款已全部履行完毕，英方对回归后的香港无主权、无治权、无监督权。

◆《中英联合声明》关于对港的基本方针政策是中方的政策宣示，已充分体现在全国人大所制定的基本法中。中方有关政策宣示不是对英方的承诺，而且这些政策都没有改变，中方会继续坚持。

谬论7：涉港国安立法是中国中央政府单方面强加于香港。

事实真相：

◆国家安全立法从来属于一国主权和中央事权。中国中央政府对维护国家安全负有最大和最终的责任。全国人大是中国最高权力机关。全国人大根据中国宪法和香港基本法规定，从国家层面建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制，是堵塞香港国家安全法律漏洞、切实维护国家安全的必要之举，也是确保“一国两制”行稳致远的治本之策。

◆基本法第23条授权香港特别行政区就维护国家安全自行立法，但回归近23年来，由于反中乱港势力和外部敌对势力的极力阻挠、干扰，相关立法仍未完成。在香港特区维护国家安全面临严峻局面的情况下，中央政府既有权力也有责任及时填补漏洞、弥补缺失。

◆澳门特别行政区在2009年初完成维护国家安全的本地立法，制定《维护国家安全法》，并有序开展相关执法工作和维护国家安全的配套立法研究工作。2018年，澳门特区政府成立统筹和协调执行澳门维护国家安全事务的机构——澳门特别行政区维护国家安全委员会，并持续推进完善维护国家安全的法律制度、组织体制和执行机制。

◆英国对香港进行殖民统治期间，英国的《叛逆法》就在香港适用，且有专门执行机构。对中国中央政府涉港国安立法横加指责，完全是双重标准。

谬论8：中方未就涉港国安立法与香港民众进行有意义协商，有关立法没有民意基础。

事实真相：

◆制定香港国安法充分体现了包括香港同胞在内的全体中国人民的共同意志。在立法起草过程中，中央和有关部门通过多种方式和渠道听取了特区行政长官和主要官员、立法会主席、香港法律界人士、香港基本法委员会委员以及全国人大代表、政协委员等各界人士的意见和建议。法律草案文本形成后，有关方面认真研究香港特区政府反映的意见建议，充分考虑香港特区实际情况，本着能吸收尽量吸收的精神，对法律草案文本作了反复修改完善，确保了科学立法、民主立法、依法立法。

◆中央有关部门在香港举办12场座谈会，来自香港政界、法律、工商、金融、教育、科技、文化、宗教、青年、劳工等界别以及社会团体、地区团体的120名代表参加并坦诚表达了意见。短时间内，香港中联办收到36位港区全国人大代表和190位港区全国政协委员的200余份意见书。香港各界人士还可通过电子邮件、信函或登录中国人大网等方式反映意见。

◆全国人大有关决定公布后，香港各界代表第一时间表达支持态度。近300万港人联署“撑国安立法”签名行动，超过128万港人参与“反美国等外部势力干预”网上联署。

谬论9：涉港国安立法意味着“一国两制”终结，剥夺了香港高度自治权。

事实真相：

◆全国人大有关决定开宗明义阐明国家坚定不移并全面准确贯彻“一国两制”、“港人治港”、高度自治的方针，法律第一条也再次阐明这一方针。涉港国安立法目的是堵上香港国家安全的致命漏洞，筑牢“一国”之基，最大限度确保香港在坚守“一国”之本的同时更好发挥“两制”之利。

◆香港国安法实施后，香港居民依法享有的各项权利和自由不受影响，特区独立的司法权和终审权不受影响。“一国两制”方针不会变，香港特别行政区实行的资本主义制度不会变，高度自治不会变，法律制度不会变。

谬论10：涉港国安立法危及香港繁荣稳定。

事实真相：

◆恰恰相反，涉港国安立法将更有利于维护香港繁荣稳定。2019年6月“修例风波”发生以来，“港独”、“黑暴”活动重创了香港法治和经济民生，也严重破坏了香港营商环境和国际形象。涉港国安立法正是为了扭转这个局面，这对于香港保持良好营商环境，巩固提升香港的金融、贸易和航运中心地位，增强外来投资者信心有利无弊。涉港国安立法决定通过后，汇丰、渣打、太古、怡和等在港外资集团纷纷表态支持，认为这有利于香港长久稳定，是一切发展的基础和前提。

◆纵观全球，无论是纽约还是伦敦，没有哪个国际金融中心的营商环境会因为实施国安法而遭破坏。香港美国商会近期调查显示，超过7成的受访企业明确表示不会撤资离港，逾6成受访者表示不会离开。没有企业会与机遇和赢利作对。

◆澳门特别行政区2009年按照基本法第23条通过维护国家安全法。从2009年到2019年，澳门GDP增长了153%，游客数量增长了81%，总体失业率降至十年内最低。

谬论11：中国试图掩盖疫情，导致疫情扩散蔓延，全球超过一千万人感染病毒。

事实真相：

◆中国政府在最短时间内采取了最全面、最严格、最彻底的防控措施，把疫情主要控制在了武汉，有效切断了病毒传播链。

◆5月9日，美国耶鲁大学和中国暨南大学研究人员合作开展的一项研究显示，中国采取的“封城”、社区封闭管理、隔离、限制户外活动等措施极大降低了新冠病毒传播速度，病毒传播在2月中旬得到了有效遏制。截至2月29日，在中国实施的国家级和省级公共卫生措施可能在湖北以外避免了超过140万人感染和5.6万人死亡。《科学》杂志研究报告预估，强力的防控措施使中国减少了超过70万的感染者，相当于减少了96%的病例。

◆2月25日，由25名中外专家组成的中国—世卫组织新冠肺炎联合专家考察组在日内瓦新闻发布会上详细介绍了中国为应对疫情采取的措施及效果，指出按照一般流行病学规律，类似新冠肺炎疫情暴发后会有一段病例迅速上升期，中国强有力的干预措施显著改变了疫情蔓延“曲线”，中国人民的坚韧和奉献极大延缓了新冠肺炎疫情的传播，为世界争取到宝贵“窗口期”。

◆1月23日武汉“封城”时，美国公开确诊病例只有1例。2月2日美国对中国关闭边境时，美国官方统计确诊病例只有11例。根据公开报道，加拿大、法国、俄罗斯、澳大利亚、新加坡、日本等多国的统计数据均表明，有关国家的病例绝大多数并非来自中国。

◆美国纽约州州长科莫表示，美东北大学研究显示，该州首个新冠病毒毒株并非来自中国。《纽约时报》援引美国专家研究证实，纽约疫情主要传入来源并非亚洲。加拿大几个大省疫情统计数据显示，病毒系由美国旅行者传入加拿大。

◆5月21日，华盛顿大学医学中心帕万克·巴特拉朱等在《新英格兰医学杂志》（JEJM）发表文章指出，今年2月24日至3月9日，西雅图9家医疗机构确诊的24例新冠肺炎重症病例中均无中、韩、意和伊朗等地旅行史，无上述国家相关旅行者接触史，感染来源无法确认。

◆6月8日，英国牛津大学、爱丁堡大学和学术研究联合组织Cog-UK联合发布报告指出，通过对英国境内超过2万多例新冠肺炎感染者携带的病毒进行基因测序，发现至少1356条独立的新冠病毒传播链条。对这些传播链条进行溯源后，发现仅有0.08%来自中国，其影响微不足道。该报告称，早期从中国和亚洲其他地区传入的病例仅占英国所有境外传入病例的“极小”一部分。

◆《纽约时报》近日发表《为什么美国要对外输出冠状病毒》文章指出，美国作为全球新冠肺炎感染病例最多的国家，当前正持续不断地遣返数以千计的非法移民，其中很多是新冠肺炎病毒感染者。据报道，4月末危地马拉政府报告显示，该国将近五分之一的新冠肺炎感染病例与被美国驱逐出境者有关，76名被驱逐者中有71人新冠病毒检测呈阳性。

谬论12：武汉采取“封城”的强制措施控制疫情，侵犯公民人身自由权。

事实真相：

◆湖北省武汉市作为最早报告新冠病毒感染病例的城市，在疫情防控的关键时刻依法临时实施人员进出管控措施，主要是暂停运营城市公交、地铁、轮渡、长途客运，暂时关闭机场、火车站、高速公路等通道。这是严格控制传染源，阻断传染链，有效防止传染病大面积扩散的重要举措，减少了病例向中国其他地区和国外输出，对疫情防控发挥了积极作用。

◆武汉人口超过1100万，对这种超大城市实施人员进出管控，挑战是巨大的。中国党和政府采取了许多措施，尽可能减少了各方面影响，保障了民众必要的出行、重点物资的运输，更是优先保障了民众的生活物资。习近平主席和李克强总理在疫情期间亲赴武汉，专门考察当地社区，了解民众生活情况，强调要千方百计保障好群众基本生活。

◆中国政府及时采取了最全面、最严格、最彻底的防控措施，有效切断了病毒传播链，得到广大科学界认可。1月25日，世卫组织驻华代表高力博士（Gauden Galea）在采访中提出，武汉采取的封城措施有望有效控制新冠肺炎疫情的传播，暂时的牺牲将有力促进全球公共卫生安全。

◆生命权是最基本的人权，中国政府坚持人民至上、生命至上。为保护人民生命健康安全，中国暂停社会和经济运行，依法果断采取隔离等措施，遵循世卫组织的专业建议，科学施策，阻断病毒传播，不惜一切代价拯救生命。上到108岁的老人，下至出生仅30个小时的婴儿，都得到全力救治。疫情发生以来，湖北省成功治愈3000余位80岁以上、7位百岁以上新冠肺炎患者，多位重症老年患者是从死亡线上抢救回来的。一位70岁老人身患新冠肺炎，10多名医护人员精心救护几十天，终于挽回了老人生命，治疗费用近150万元全部由国家承担。

◆反观美国政府，不讲科学，淡化疫情，甚至甩锅推责，从而导致疫情大暴发，人民生命健康受到极大侵害，经济陷入衰退，引发社会动荡，是典型的“政治私利至上”。截至6月30日，美国内公布的确诊病例已超268万，死亡人数近13万，每百万人口死亡病例387人，这些数据分别是中国有关数据的30倍、27倍和129倍。美国疾病控制和预防中心主任雷德菲尔德表示，美实际感染新冠肺炎的人数可能是目前已确诊病例的10倍多，即感染人数或已超过2000万。

◆美国弱势群体在疫情中生存维艰。《纽约时报》网站5月11日报道，美国养老院等老年人长期照护机构已有至少2.81万名入住者和工作人员死于新冠病毒感染，约占当时美国新冠死亡病例的三分之一。美国疾病预防与控制中心公布的全国性统计数据显示，截至5月13日，美国新冠肺炎致死病例中非洲裔占22.4%，明显高于其在总人口中12.5%的份额。拉美裔在疫情中也遭致更高的感染率和致死率。根据纽约市4月初公布的新冠肺炎死亡病例种族分布，拉美裔占34%。

◆他国抗疫实践已经证明中国采取的管控措施是拯救生命最有效的措施。《纽约时报》网站2020年5月20日报道，美国哥伦比亚大学的研究显示，美国行动限制措施的延迟导致至少3.6万人付出生命：如果美国政府提前一星期实施行动限制措施，能够多挽救3.6万人的生命；而如果美国政府提前两星期就开始实施行动限制措施，美国83%死于新冠病毒的患者将幸免于难。

谬论13：新冠肺炎疫情期间，中国政府报复在网上行使言论自由权的记者和医务工作人员，导致信息不透明。

事实真相：

◆在传染病信息确认和发布问题上，各国都有严格规定，这是国际惯例。《中华人民共和国传染病防治法》对传染病疫情的报告、核实和发布等有严格的审批程序和规定。

◆信息的公开透明是应对疫情的关键之一。国家卫健委每日汇总发布全国各省份确诊病例数据，确保数据准确可靠。发现瞒报漏报的一律严肃追责。同时，中国政府依法管理互联网包括社交媒体。中国的互联网上常见不同观点交锋激荡，中国政府鼓励公众和媒体对政府进行监督，同时反对造谣传谣、散播恐慌情绪、扰乱公共秩序等违法行为。

◆在中国，任何人不可能因为仅仅发表言论就受到处罚或刑罚。中国刑法明确规定了哪些行为构成犯罪，被定罪的前提必须是触犯了刑法。极少数人出于不可告人的目的，造谣称他们在中国“因言获罪”，经不起事实推敲。

◆新冠肺炎疫情发生以来，中国政府防疫工作公开透明，取得成效有目共睹。中国是法治国家，无论是在平时，还是在抗击疫情过程中，公安部门严格依法办案，依法处理各类违法犯罪活动。

谬论14：中国拘留李文亮医生等“吹哨人”。

事实真相：

◆李文亮是眼科医生，不是“吹哨人”，没有被拘留。呼吸科医生张继先是第一个报告疫情病例的人，并因此受到嘉奖。

◆12月30日（张继先医生报告可疑病例3天后、武汉发布通报前一天）下午，李文亮在同学微信群转发信息称“确诊了7例SARS”，并请不要外传。该微信截屏在网上迅速传播造成恐慌。武汉警方于2020年1月3日请其前往派出所谈话，以训诫书方式予以劝导。1月中旬李文亮医生不幸感染，1月31日确诊为新冠肺炎。2月7日经抢救无效病逝。当日，国家卫健委对其逝世公开表示哀悼。国家监察委决定派出调查组赴武汉，就有关李文亮医生问题开展调查。3月19日，调查组公布调查结论并召开记者会。同日，武汉市公安局通报了有关处理结果，认为训诫李文亮一案适用法律错误，决定撤销训诫书。

◆3月5日，李文亮医生被授予“全国卫生健康系统新冠肺炎疫情防控工作先进个人”称号，4月2日被评定为烈士，4月28日被授予第二十四届“中国青年五四奖章”。

◆李文亮是好医生，也是中共党员。给李文亮医生贴上对抗体制的“英雄”“觉醒者”等标签，是对李医生及其家人的极大不尊重，是极不道德的政治操弄。5月30日，针对美国议员提案要求将中国驻美使馆一路段改名为“李文亮广场”一事，李文亮医生的妻子付雪洁在微博发表声明表示，“文亮是一名共产党员，深爱他的祖国。他若有知，一定不会允许有人借他的名义来伤害他的祖国。”

谬论15：中国借疫情利用大数据技术开展大规模监测，侵犯公民隐私权。

事实真相：

◆在新冠肺炎疫情发生初期，拥有14多亿人口的中国正处于素有“人类大迁徙”之称的春运期间，疫情防控空前困难。中国融合大数据、人工智能、5G等“中国智造”，创造性地采用“健康码”智能防控技术，成为规避感染风险、便利交通、复工复产的好帮手。“健康码”还走出国门，在海外上线第一天便收获数万用户。我们注意到，不少其他国家在抗击疫情中也借鉴了中国在这方面的经验和作法。

◆中国政府高度重视保护公民个人隐私，一直致力于完善保护个人隐私权的法律法规。中国《民法总则》《网络安全法》《全国人大常委会关于加强网络信息保护的决定》等法律法规对个人信息的收集、使用、保护等作出明确规定。

◆中国一直对有关国家在全球范围内实施的大规模电子监控和个人数据搜集行为，以及侵犯国家主权和人权特别是隐私权的行径表示严重关切。中国倡议联合国采取切实措施阻止有关国家在全球范围实施大规模电子监控和个人数据搜集行为。非法或任意监控通信以及收集个人数据，不仅侵犯公民隐私权，还影响公民行使言论、结社和集会自由、享有知情权等权利。由于以互联网为代表的通信技术具有高度全球化特征，大规模电子监控不仅侵犯本国公民人权，还肆意践踏他国民众人权，严重损害他国主权，违背尊重国家主权和领土完整、不干涉内政等《联合国宪章》宗旨和原则。

◆“9·11”之后，美国出台的《爱国者法案》要求网络公司定期提供用户信息。根据“棱镜门”事件曝光情况，在美国情报部门监控下，美国人的通话、通信、文件、语音等数据没有个人隐私可言。美国曾经一度特别亲密的盟友国家领导人的通话也长期遭到美国窃听。事实表明，恰是美国在全球范围实施了最大规模的网络监控和网络窃密行动，美国是全球最大的“黑客帝国”。联合国为此通过了欧洲国家提出的题为“数字时代隐私权”的决议。

◆当前，网络安全威胁和风险日益增多，全球范围内侵犯个人隐私等网络犯罪问题时有发生。中国重视从立法和技术角度加强数据安全管理和个人信息保护，《网络安全法》等相关法律对收集、使用、存储个人信息，维护数据安全做出明确规定，依法严厉打击窃取网络数据和侵犯公民个人隐私等违法犯罪活动。中方始终坚持在相互尊重、相互信任的基础上，同各国加强对话合作，共同应对网络安全的威胁与挑战，携手构建网络空间命运共同体。

谬论16：新疆教培中心是“集中营”，关押了超过100万维吾尔族人。

事实真相：

◆新疆依法设立的职业技能教育培训中心，与美国推行的“社区矫正”、英国设立的DDP项目、法国设立的去极端化中心本质上没有区别，都是为了预防性反恐和去极端化而采取的有益尝试和积极探索，符合《联合国全球反恐战略》等一系列反恐决议的原则和精神。

◆新疆教培工作秉持国家法治精神和国际社会反恐、去极端化原则，有明确的法律依据和法律程序，并始终坚持不与特定地域、民族、宗教挂钩，根本不存在所谓的“打压少数民族”、“迫害穆斯林”。

◆“近百万维吾尔人被拘押”纯属谣言，是基于两项高度可疑的“研究”所炮制的。

第一项“研究”由美国政府支持的“中国人权捍卫者网络（Chinese Human Rights Defenders，CHRD）”仅仅通过对8个人进行采访得出。基于这样一个荒谬的小样本“研究”，CHRD将估算比例应用到整个新疆，粗暴得出100万人被拘留在“再教育拘留营”，200万人“被迫参加白天或晚上的再教育课程”。

第二项“研究”出自一名名为郑国恩（外文名：阿德里安·曾茨)的极右原教旨主义基督徒之手。据美国独立新闻网站“灰色地带”披露，郑是美国政府于1983年成立的极右翼组织“共产主义受害者纪念基金会”的中国问题高级研究员，也是美国情报机构操纵设立的“新疆教培中心研究课题组”的骨干，他认为自己“受上帝的引领”，肩负着反对中国的“使命”。

2018年9月，郑在《中亚调查》杂志上发文称，“据估计，新疆在押人员总数超过100万”。据“灰色地带”调查，郑得出这一数字，依据的是总部位于土耳其的一家维吾尔流亡媒体组织——Istiqlal TV的一篇报道。但据“灰色地带”揭露，Istiqlal TV根本不是一家新闻组织，它一边推进分离主义，一边接待各种极端分子，“东突”恐怖组织的领导人阿不都卡德尔·亚甫泉就是它的常客。或许是所援引的依据荒谬得连自己都看不下去了，郑承认自己的估计“没有确定性”。但到了2019年11月，郑再次“上调”了他的估算，说中国拘留了多达180万人。

谬论17：新疆教培中心对维吾尔族等少数民族进行“政治灌输和恐吓”。

事实真相：

◆新疆教培中心针对学员普遍使用国家通用语言文字水平低、缺乏法治意识和就业技能、不同程度感染宗教极端思想等问题，开展以国家通用语言文字、法律知识、职业技能和去极端化为主要内容的教育教学，目的是从源头上消除恐怖主义、宗教极端主义，根本不是所谓的“政治灌输和恐吓”。

◆通过系统学习，学员摆脱了恐怖主义、宗教极端主义的精神控制，综合素质得到提升，法律意识明显增强，能够初步使用国家通用语言文字，掌握了实用技能，就业能力普遍提高，结业后的学员大多数都有了就业门路和稳定的收入，家庭生活水平明显提升。

谬论18：教培中心条件恶劣、医疗设施缺乏，学员被强迫政治教化，遭受酷刑，宗教习俗、语言自由等权利被剥夺。

事实真相：

◆教培中心严格贯彻落实宪法和法律规定关于尊重和保障人权的基本原则，充分保障学员的基本权利和人格尊严不受侵犯，严禁以任何方式对学员进行人格侮辱和虐待。充分保障学员的人身自由，实行寄宿制管理，学员可定期回家，有事请假，学员有通信自由。

◆教培中心充分尊重和保护学员宗教信仰自由，信教学员回家时可以自主决定是否参与合法宗教活动。

◆教培中心充分尊重和保障不同民族学员的风俗习惯，免费提供种类繁多、营养丰富的清真饮食。

◆教培中心充分保障学员使用本民族语言文字的权利，教培中心各项规章制度、课程表、食谱等均使用国家通用语言文字和当地少数民族语言文字。

◆教培中心各项生活设施齐全，宿舍统一配齐广播、电视、空调或风扇，设有医务室，免费向学员提供健康诊疗服务。建有篮球、排球、乒乓球等体育活动场所，阅览室、计算机室、放映室等文化活动场所，以及小礼堂、露天舞台等文艺表演场所，经常性举办民族歌舞、体育比赛等课外活动，最大限度满足学员在学习、生活、娱乐等方面的诸多诉求。

◆教培中心设有法律咨询室，帮助学员及时解决法律层面的困难和疑问。设有心理咨询室，提供心理咨询服务，关心学员心理健康。所有学员均享受养老、医疗等社会保险，免费参加全民健康体检。

谬论19：新疆大规模拘留营中的被拘留者包括美国和澳大利亚的外国永久居民。

事实真相：

◆从来没有非中国籍人员在新疆职业技能教育培训中心接受过培训。

谬论20：新疆严厉打击暴恐活动专项行动是以打击恐怖主义为借口镇压少数民族。

事实真相：

◆一段时期以来，新疆深受恐怖主义、极端主义之害。据不完全统计，自1990年至2016年年底，民族分裂势力、宗教极端势力、暴力恐怖势力在新疆策划实施了数千起暴力恐怖案（事）件，造成大量无辜群众被害，数百名公安民警殉职，财产损失无法估算。给新疆各族人民带来了深重灾难。

◆面对严峻复杂的反恐形势和各族群众对打击暴力恐怖犯罪、保障生命财产安全的迫切要求，中国新疆积极响应《联合国全球反恐战略》等一系列反恐决议，坚持不与特定地域、民族、宗教挂钩，依法对侵犯公民人权、危害公共安全、破坏民族团结、分裂国家的暴力恐怖活动进行严厉打击。自2014年以来，共打掉暴恐团伙1588个，抓获暴恐人员12995人，缴获爆炸装置2052枚，有效遏制了恐怖活动多发频发势头，最大限度保障了各族人民的生命权、健康权、发展权等基本权利，得到新疆各族人民的衷心拥护。

◆通过依法开展反恐、去极端化和职业技能教育培训工作，新疆已连续3年多未发生暴力恐怖案件，极端主义渗透得到有效遏制，社会治安状况明显好转，各族人民的获得感、幸福感、安全感显著增强。

◆2019年10月，60多个国家在联大发言支持中国的治疆政策，其中30多个是伊斯兰国家。而在少数批评中国治疆政策的国家里没有一个是伊斯兰国家。

◆2018年12月底以来，联合国官员、外国驻华使节、有关国家常驻日内瓦代表、媒体记者和宗教团体等70多批团组、90多个国家的1000多人来疆参访。他们普遍表示，新疆反恐、去极端化做法符合联合国打击恐怖主义、维护基本人权的宗旨和原则，值得充分肯定和学习借鉴。

谬论21：中方以反恐、去极端化斗争为由，限制新疆维吾尔族人的通讯、行动自由等权利。

事实真相：

◆新疆从未限制包括维吾尔族在内的各族群众的出行自由。在新疆，不论哪个人、哪个民族，只要不属于因涉嫌违法犯罪被限制出境的，均可自由出入境。目前，在海外的新疆籍人员有几十万人。

◆新疆从未限制包括维吾尔族在内的各族群众与海外亲属的通信联系。他们不但可以给国外亲属拨打国际长途电话，也可以用微信、QQ等即时通讯软件进行语音视频通话，还可以通过各种通信方式与国外洽谈业务，开展贸易合作。

谬论22：新疆大规模监控当地少数民族。

事实真相：

◆运用现代科技产品和大数据方法提升社会治理水平是国际社会通行做法。早在2010年，英国建成的监控摄像头就达420万个，居全球首位。目前英国拥有约600万个摄像头，平均每十个人就有一个。全美20大机场对旅行者进行人脸扫描识别，纽约警方建设的城市监控系统，针对行人和车辆的监控装置遍布各个角落，并对个人手机信息进行追踪盘查。相比上述两国，新疆远远不及。

◆新疆依法在城乡公共区域、主要道路、交通枢纽等公共场所安装摄像头，目的是为了提高社会治理水平、有效预防和打击犯罪，这些措施增强了社会安全感，得到了各族群众的普遍支持。这一措施不针对任何特定民族，更何况这些监控设施本身也不会自动去辨认、针对某个特定的民族，它震慑的是坏人，保护的是好人。

谬论23：新疆存在针对少数民族的大规模强迫劳动现象。

事实真相：

◆据美国“灰色地带”网站揭露，所谓“新疆强迫劳动”实际上是美澳反华势力精心策划的“闪电公关活动”。

◆有关谎言是“澳大利亚战略政策研究所”一手炮制的。“澳大利亚战略政策研究所”长期接受来自美国政府和军火商的经费支持，为了金主利益，四处散布谣言，丑化、妖魔化中国。特别是在涉疆问题上，一再抛出毫无事实根据、充满偏见的谬论，配合美国反华势力污蔑抹黑新疆反恐、去极端化的努力，毫无信誉。澳前驻华大使芮捷锐将其视为“澳大利亚‘中国威胁论’的总设计师”；前澳航首席执行官约翰·梅纳杜认为其“缺少诚实，让澳大利亚蒙羞”。

◆新疆籍少数民族务工人员作为我国广大劳动者的一部分，依法享有就业权、签订劳动合同权、劳动报酬权、休息休假权、劳动安全卫生保护权、获得社会保险福利权等法定权利。他们有选择职业的自由，人身自由从未受到任何限制。

◆新疆南疆四地州工业化、城镇化发展滞后，就业岗位有限。新疆自治区政府根据各族群众就业意愿，积极采取就地就近就业、疆内跨地区就业、对口援疆省市转移就业等措施，最大限度保障他们的劳动就业权利。自2018年以来，新疆累计转移南疆贫困家庭富余劳动力15.1万人，人均年收入在4.5万元以上，全部实现了脱贫。

◆中国不断健全法律体系，成立国务院联席会议机制，有效打击了拐卖人口、强迫劳动等犯罪活动。中国认真履行国际义务，批准了26项国际人权公约，将继续积极同各方加强交流，共同打击强迫劳动等犯罪活动。

谬论24：新疆大规模拆除清真寺。

事实真相：

◆伊斯兰教在新疆得到健康传承发展。新疆的清真寺由改革开放初期的2000多座增加到现在的2.44万座,每530个穆斯林就拥有一座清真寺，是美国全国清真寺数量的10倍多。

◆新疆高度重视对清真寺的保护和修缮，对一些狭小破旧、年久失修、布局不合理或不方便信教群众宗教活动的清真寺，根据当地信教群众诉求，通过新建、迁建、扩建等措施进行调整布局，受到广大宗教界人士和信教群众欢迎。

谬论25：新疆一些地区摧毁少数民族墓地。

事实真相：

◆新疆有关部门规定，在有土葬习俗的少数民族中，政府不推行火葬，采取划拨专用土地、建立专用公墓等具体措施予以保障; 对婚丧仪式、起经名等民族风俗习惯没有限制。

谬论26：新疆开展民族团结“一家亲”活动是为了监视新疆少数民族。

事实真相：

◆2016年以来，新疆在各族干部群众中广泛开展“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动，110多万各族干部职工与160多万各族群众结对子、交朋友、认亲戚。各族干部群众交往交流交融，相互尊重，相互帮助，广大干部职工充分发挥自身特长优势，积极引导基层群众拓展致富门路，帮助他们解决就医、就业、就学等生产生活中的实际困难，办了许多得民心顺民意的好事实事，受到了各族群众普遍欢迎。

谬论27：新疆政府把维吾尔族孩子强制送进寄宿制学校。“强迫”他们与父母分离。

事实真相：

◆实行寄宿制是中国提高偏远地区教育水平，减轻学生和家长负担的有效做法。新疆各民族学生读书，实行就地就近上学的原则，住家离学校比较近的学生完全可以走读；住家离学校较远的学生，学校免费提供住宿，并为农村学生免费提供饮食，是否寄宿均由学生本人和家长选择。

谬论28：中国政府对新疆维吾尔人及其他少数民族实施强制绝育、堕胎和计划生育。

事实真相：

◆中国政府一贯一视同仁地保护包括少数民族在内的各族人民合法权益。人口政策长期以来对包括维吾尔族在内的少数民族更为优待。1978年至2018年40年间，新疆地区维吾尔族人口已从555万增长到1168万，约占自治区总人口的46.8％。

◆反观美国，美国内少数族裔饱受欺凌排斥，在政治、经济、文化、社会生活等各个领域面临长期、广泛、系统性的岐视。仅就美国印第安人而言，美政府对其长期实行强制种族灭绝、隔离、同化政策。美国在其建国后的近百年时间里，通过西进运动大肆驱逐、杀戮印第安人。到20世纪初，美国范围内的印第安人口已从1492年的500万骤减至25万。如今，在美印第安人数量仅占美总人口的2％。新冠肺炎疫情发生后，非洲裔美国人的患病率是白人的5倍多，死亡率也远远高于白人，凸显美国的种族不平等。近期，美国非洲裔男子弗洛伊德之死及其引发的大规模抗议活动，再次充分暴露出美国系统性种族岐视已经使少数族裔到了“不能呼吸”的程度，亟待解决。

谬论29：中国政府残酷镇压“穆斯林”，是二战以来从未见过的侵犯人权行为。

事实真相：

◆新疆维吾尔自治区是中国五个少数民族自治区之一，2500万各族人民和睦共处。维吾尔族、回族等10个民族的大多数公民信仰伊斯兰教，穆斯林人口不断增加，比例已达将近60%。

◆中国奉行民族区域自治制度，坚持各民族一律平等，各民族共同繁荣发展，保证民族自治地方依法行使自治权，保障少数民族合法权益。新疆历任自治区人大常委会主任、自治区主席、自治区政协主席均由少数民族干部担任。自治区第十三届人大代表中少数民族代表占64.2%，自治区第十三届政协委员中少数民族委员占46.7%。

◆新疆全面贯彻宗教信仰自由政策，确保各族公民的宗教信仰自由依法得到充分保障，确保信教公民同不信教公民一样，享有同等政治及经济社会文化等方面的权利。

◆5月25日，美国明尼苏达州非洲裔男子乔治·弗洛伊德遭白人警察暴力执法致死，引发美全国范围的大规模抗议示威活动，再次凸显美国民众对长期存在的系统性种族歧视的不满与愤怒。联合国人权理事会举行紧急辩论并通过决议，对此提出强烈谴责，呼吁美方采取切实措施，保护非洲人后裔的人权和基本自由。

谬论30：中国政府利用新冠病毒“消灭”穆斯林。

事实真相：

◆经过新疆各族人民群众的共同努力，新疆疫情得到有效遏制，截至6月29日，累计确诊新冠肺炎病例76例，治愈出院73例，病亡3例，目前已130余天无新增确诊病例。新疆已较早全面恢复正常生产生活秩序，经济社会发展步入正常轨道。

◆2019年12月9日，新疆自治区人民政府主席雪克来提·扎克尔宣布教培学员已全部结业。在教培中心不可能出现大规模感染风险。

谬论31：境外一些媒体和社交平台有“寻人贴”，海外维吾尔人称自己在新疆的“亲人”“朋友”“失联”“失踪”。

事实真相：

◆新疆从未限制包括维吾尔族在内的各族群众的出行自由，也从未限制他们与境外亲属之间的通讯联系。

◆经有关部门核查，海外“东突”分子提到的所谓“失联”人员，有的在社会正常活动，有的纯属凭空编造。

“澳大利亚广播公司”曾报道在澳居住的中国公民艾孜买提·吾买尔与疆内的父亲、继母、三个兄弟、两个姐妹和20多个侄子、侄女、外甥、外甥女“失联”。但经核查发现，其在华所有亲属均正常生活，完全享有人身自由。

2020年2月联合国人权理事会会期期间，“世维会”在日内瓦万国宫前的“断椅广场”展示一系列所谓“受中国政府迫害的维吾尔族人”的照片。后经查证，这些照片为不实信息，一些在社会上正常生活的维吾尔族干部群众的照片和个人信息被分裂组织盗取并用来炮制谣言。

谬论32：“中国以拒绝换发护照为武器，迫使海外维吾尔人回国接受法外拘留或监禁”。

事实真相：

◆中国是法治国家，公民的人身自由和出入境权利依法受到保护。中国驻外使领馆按照《中华人民共和国出境入境管理法》、《中华人民共和国护照法》等法律法规，依法保障包括新疆少数民族在内的海外华人华侨合法权益。只要属于中国籍公民，且自己承认是中国公民，未违反中国法律法规的，均可向居住地的中国使领馆申请换发或补发护照。

◆新疆始终坚持以事实为依据，以法律为准绳，依法管理出入境事务，严厉打击暴力恐怖犯罪和宗教极端活动。向中国驻外使领馆提出换发或补发护照申请的中国新疆籍人员，绝大多数申请已获得受理并批准，仅有极少数因不符合中国法律规定，涉嫌恐怖主义活动，未换发或补发护照。

谬论33：《墨玉名单：关于中国在新疆拘留运动的剖析》研究报告。

事实真相：

◆所谓报告是美国情报机构操纵设立的“新疆教培中心研究课题组”骨干郑国恩依据一份“东突”分子内外勾结伪造的“墨玉县出境未归人员亲属送培学员名单”炮制出来的。

◆名单所列的311人，绝大多数都是墨玉县博斯坦街道居民，他们一直在社会上正常工作生活，从未参加过职业技能教育培训。只有极个别感染宗教极端主义、有轻微违法犯罪的人员曾依法接受职业技能教育培训。这311人中，有海外关系的只有19人，但这19人从来没有参加过职业技能教育培训。

谬论34：热比娅的30名亲属未经审判被关押。

事实真相：

◆热比娅家中无人因热比娅而受牵连，他们在新疆自由生活，并呼吁热比娅停止造谣，不要再打扰他们的平静生活。

谬论35：甫尔海提·教待提、艾拉帕提·艾尔肯和早木热·达吾提等所谓“活跃人士”家人“遭到骚扰、监禁或者任意拘押”。

事实真相：

◆甫尔海提·教待提和艾拉帕提·艾尔肯都是臭名昭著的暴恐分裂组织“世维会”成员，他们编造谎言，以分裂国家为生。这些人的亲属在新疆工作生活一切正常，并对家庭中出现的他这样的人感到羞愧。

◆甫尔海提·教待提的母亲一直在新疆的家中正常生活，还经常与甫尔海提·教待提联系。

◆艾尔肯的父亲因参与暴恐活动被依法判刑，其母亲以及弟弟、妹妹均正常工作生活，从未被收押。不仅如此，艾拉帕提·艾尔肯的母亲还多次告诫他：你父亲做了很多危害社会的事，已经受到了法律惩处，他十分后悔，你不要再撒谎了，尽快退出“世维会”。

◆关于所谓“达吾提年迈的父亲数次遭到新疆当局的拘押和调查，并在不久前去世，死因不明”，事实是，达吾提的父亲一直在家中同子女正常生活，从未被“调查”或“拘押”，因多年患有严重的心脏病，于2019年10月在医院医治无效去世，享年80多岁。在其病重住院期间，达的哥哥等亲属始终在身边照料。

谬论36：木他力甫·努尔麦麦提从教培中心获释9天后死亡。维吾尔族著名作家努尔买买提·托合提在拘留营死亡。沙依拉古丽逃离中国前在拘留营看到有人遭受酷刑。维吾尔音乐家和诗人艾依提被判处八年监禁，在服刑的第二年死亡。

事实真相：

◆木他力甫·努尔麦麦提从未在教培中心学习，2018年12月，因酗酒引发急性酒精中毒、酒精中毒性脑病、呼吸衰竭、急性上消化道大出血死亡。

◆努尔买买提·托合提从未在教培中心学习。他本人患冠心病已有20余年，长期在医院治疗和家中休养，2019年5月31日晚在家突发心肌梗塞，送往医院后，经抢救无效去世。

◆沙依拉古丽·沙吾提巴依涉嫌诈骗罪。为逃避法律惩处，非法出境至哈萨克斯坦。在华期间从未在任何职业技能教育培训中心待过，非法出境前从未被拘押，因此沙称看到有人遭受酷刑纯属谎言。

◆阿不都日衣木·艾衣提涉嫌危害国家安全罪被依法逮捕，目前身体健康。2019年2月10日，艾衣提曾在公开视频中说：“我因为涉嫌违反国家的法律正在接受调查。我的健康状况很好，从来没有受到过虐待”。

谬论37：漫画《发生在我身上的事——维吾尔女子的证词》讲述新疆维族女子米日古丽·图尔荪从教培中心出逃的经历，自称在关押期间目睹9名女子死亡，还称其弟在教培中心被虐待死亡。

事实真相：

◆米日古丽·图尔荪，维吾尔族，原是新疆巴州且末县居民。曾因涉嫌煽动民族仇恨和民族歧视，于2017年4月被新疆且末县公安局刑事拘留20天。于2018年自愿注销中国国籍并持埃及护照离境。在中国期间从未进过监狱，从未在任何职业技能教育培训中心学习。

◆其弟弟艾克拜尔·图尔荪公开表示，“我的姐姐米日古丽一贯满口胡言，不但说我死了，还造谣看到别人死了。”

(责编：于洋、杨牧)