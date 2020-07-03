伦敦唐人街将于7月4日重启 免费派发防护用品

人民网伦敦7月2日电（白天行） 随著新冠病毒新增感染人数和死亡率逐渐下降，英格兰地区将在7月4日全面解封，届时伦敦唐人街也将重启。为协助华人华商在新阶段能更好地开展抗疫防护工作，伦敦华埠商会联合浙江会、湖南会、中山会等将免费派发防护物品，包括口罩、中药、洗手液、防护服和护目镜等。

据了解，活动将于4日中午12点开启，因限聚令的要求，当日现场的舞狮仅由一人表演。中国驻英大使馆和英国政府的代表也将出席支持。仪式过后，商会将在唐人街小广场派发防护物资。活动参与人员需要佩戴口罩，并自觉保持一米至两米的距离。此外，部分餐厅也将发放折扣优惠券。

伦敦商会主席邓柱廷OBE表示，在解封的新阶段，无论是食客的用餐环境，还是后厨的防疫条件，伦敦唐人街商户们已经做好准备，力求给大家提供一个安全放心的就餐环境。

在此前持续四个月的抗疫行动中，英国华人社团、企业家团结一心，其中以伦敦华埠商会、英国浙江联谊会及商贸会、香港新界乡议局海外顾问委员会欧洲联络处、全英华人社团联合总会等机构联合发起的“关爱NHS”(英国全民医疗系统)活动，共收到来自英国各地的100多个华人组织和个人的87万元人民币的慷慨捐赠。组织者克服困难，从中国订购3万套隔离衣，捐赠给伦敦的盖伊和圣托马斯医院集团。除此之外，在英中资企业、华人社团给英国各大医院总计捐赠了400多万件医用口罩、防护服等防护品及呼吸机等医疗用品，以支援英国抗击新冠肺炎疫情。

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