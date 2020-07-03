新冠病例激增　美国人焦虑感“触顶”

路透社与益普索集团联合民意调查1日发布结果，显示美国人对新冠疫情的焦虑情绪攀升至一个多月以来顶峰，约八成民众对疫情表达担忧。

【忧虑加深】

路透社与益普索5月开始就美国民众对疫情反应定期作民调。最新民调6月29日至30日展开，发现81%美国成年人自述对疫情“非常”或“有些”担忧，人数比例创下最高纪录；共和党人忧虑加剧最明显。

路透社报道，美国新冠病亡人数超过12.7万，全球居首。当前疫情“重灾区”包括加利福尼亚、得克萨斯、佛罗里达和亚利桑那四州，部分地区医院收治新冠重症病患的床位短缺。

纽约市受疫情冲击严重。市长白思豪1日在例行吹风会上说，由于其他地方疫情堪忧，纽约市取消原定7月6日允许本地餐馆开放室内就餐的计划。“我们发现许多问题……尤其是人们重回酒吧、餐厅等室内场所消费引发的问题。”

一些公共卫生官员认为，美国多州重开餐馆是造成病例激增的主要原因之一。不少州已决定重新关停餐馆。路透社统计，全美6月30日新增确诊病例接近4.8万例，其中加州8441例，疫情暴发以来单日新增确诊病例最多。

【关乎选举】

与民主党人相比，共和党人先前对执行“居家令”、戴口罩等防疫措施态度不积极。这份最新民调发现，大约七成共和党人担忧疫情扩散，而先前民调显示为六成；每10名民主党人中约9人表达个人担忧，与先前民调结果持平。

路透社统计，美国至少10州6月新冠病例数翻了一倍多，包括共和党控制的得州和佛州。由于白宫提供的防疫指导有限，抗疫担子大多落到地方官员肩上。同时，面对失业率飙升、经济萎缩，各行业要求尽快“解封”的呼声让地方政府承受重压。

美国定于11月3日举行总统选举，预期由共和党籍总统唐纳德·特朗普对决提前锁定民主党候选人提名的前副总统乔·拜登。拜登6月30日批评特朗普应对疫情不力。

民调发现，在选择决定投票给谁的“最重要因素”时，27%调查对象认为是候选人打算如何帮助国家战胜疫情；21%认为是候选人如何创造就业岗位、推动经济发展。这与6月8日至9日所作民调结果大致相反：当时21%的人看重候选人如何应对疫情，26%希望选出擅长发展经济的总统。（陈丹）（新华社专特稿）

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