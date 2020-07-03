中国代表呼吁尽快落实联合国秘书长全球停火倡议

新华社联合国7月2日电中国常驻联合国代表张军2日在安理会关于新冠疫情对国际和平与安全的影响公开辩论会上发言，呼吁尽快落实联合国秘书长全球停火倡议。

张军表示，疫情对国际和平与安全带来挑战。安理会应从以下四个方面发出呼吁、采取行动：一是尽快落实联合国秘书长全球停火倡议，以安理会刚刚通过的新冠疫情决议为契机，推动冲突各方响应全球停火倡议，立即停止敌对行动，齐心协力抗击疫情，挽救生命，致力于通过政治和外交方式和平解决争端。二是加大人道主义援助。三是全力保障维和人员安全。四是应敦促有关国家疫情期间立即取消单边强制措施，还应结合授权，探讨从根本上消除单边强制措施，减少有关国家人民的苦难。

张军说，当前疫情仍在全球蔓延，各国均面临抗疫情、救生命、稳经济、保民生的艰巨任务。应坚持人民至上、生命至上，尽最大努力保护人民生命安全和身体健康，最大限度降低疫情负面影响。疫情再次证明，我们同住一个地球村，人类紧密相连、命运与共。团结合作是战胜疫情最有力的武器。中方愿同各方一道，维护以联合国为核心的国际体系，支持世卫组织为全球抗疫作出更大贡献。

张军说，中方向包括安理会议程上所有国家在内的150多个国家和国际组织，提供了不同形式的抗疫支持。中方提出了一系列推进全球抗疫合作的建议和举措，包括宣布将中国新冠疫苗作为全球公共产品，在两年内为受疫情影响的国家，特别是发展中国家提供20亿美元国际援助，免除有关非洲国家截至2020年底到期对华无息贷款债务，积极落实二十国集团成员“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”等。为加强国际协调，中方还主办了中非团结抗疫特别峰会、“一带一路”国际合作高级别视频会议等。

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