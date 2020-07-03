初步结果显示俄宪法修正案获近八成选民支持

新华社莫斯科7月2日电（记者李奥）俄罗斯中央选举委员会2日公布的初步计票结果显示，俄宪法修正案获得77.92%的选民支持。

初步计票结果显示，此次宪法修正案全民公投的投票率为67.97%，有21.27%的选民投了反对票。

俄罗斯1日举行宪法修正案全民公投。为保障公民生命健康，俄公民可于6月25日至7月1日期间进行投票。俄罗斯中央选举委员会将于7月3日公布正式计票结果。

据克里姆林宫网站2日发表的声明，俄罗斯总统普京当天在出席相关视频会议时对民众的支持与信任表示感谢。他说，全民公投结果显示，大部分民众相信政府能做得更好，政府将尽一切努力不辜负民众的高度信任。

今年1月15日，普京向俄议会两院发表国情咨文时提议修宪。1月20日，普京向俄国家杜马（议会下院）提交宪法修正案草案。3月份，在俄国家杜马、俄联邦委员会（议会上院）以及俄所有85个联邦主体表决通过这份草案后，普京当月17日签署总统令，决定4月22日就宪法修正案举行全民公投。

3月25日，鉴于新冠疫情的发展，普京决定推迟举行修宪全民公投。6月1日，普京宣布7月1日举行修宪全民公投。

据俄罗斯媒体报道，该草案突出了宪政制度和公民人权的重要性，主要包括扩大国家杜马权力、增加公民福利等内容。

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