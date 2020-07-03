美国新增新冠肺炎确诊病例大幅增加

近日，美国新冠肺炎疫情再度升级，新增确诊病例大幅增加。据《华盛顿邮报》的统计数据，从6月24日至30日，美国日均新增确诊病例超过4.1万例。美国约翰斯·霍普金斯大学疫情实时监测系统显示，截至美国东部时间7月1日下午5时33分，美国累计新冠肺炎确诊病例超过267万例，死亡病例超过12.7万例。当天，美国单日新增确诊病例首次超过5万例。

不同于美国疫情前一阶段主要集中在纽约州、新泽西州等东部地区，目前出现确诊病例激增的主要是亚利桑那州、佛罗里达州、得克萨斯州、加利福尼亚州等南部和西部地区。6月30日，在美国国会参议院举行的一场听证会上，美国国家过敏症和传染病研究所所长、白宫冠状病毒应对工作组重要成员安东尼·福奇表示，如果美国目前的疫情形势得不到扭转，全美将有可能每天增加10万病例。美国疾控中心主任罗伯特·雷德菲尔德日前表示，根据抗体检测结果估计，美国新冠病毒实际感染人数可能已经超过2000万人。

在此次激增的确诊病例中，年轻人群的感染比例大幅上升。7月1日，路易斯安那州卫生部门的数据显示，该州当天近50%的新增病例年龄在29岁以下。得克萨斯州休斯敦卫理公会医院系统首席执行官马克·布姆表示，该系统旗下8家医院收治的感染病例中，约60%病例的年龄在50岁以下。而在疫情早期，这一人群所占的比例大约只有40%。公共卫生专家认为，年轻人群感染比例上升，同该群体中许多人没有严格遵守防疫指南有关。

卫生专家对即将到来的美国独立日（7月4日）假期可能导致感染人数进一步剧增充满担忧。卫生官员正敦促美国民众减少独立日庆祝计划，南佛罗里达州、得克萨斯州和洛杉矶等地已经宣布将在假日期间关闭当地的部分海滩。

目前，部分确诊病例激增的地区已经出现一定程度的医疗紧张情况。在得克萨斯州，由于一些医院已接近满负荷，官员被迫从州外调来医疗增援人员。休斯敦地区出现了救护车需在急诊室外等候一小时的情况。该州奥斯汀特拉维斯县卫生局官员表示，“确诊病例正以我们无法控制的方式持续增加”。

为了缓解疫情，此前已经大幅放开经济的部分地区正在调整措施。据美国有线电视新闻网报道，至少19个州已经改变或暂停了经济重启计划。

（本报华盛顿7月2日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月03日 16 版）

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