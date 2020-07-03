种族歧视伤痕何时能愈合（环球走笔）

塞内加尔首都达喀尔的戈雷岛，历史上一度是非洲海岸最大的奴隶贸易中心，并作为“人类剥削的标志”被列入世界文化遗产名录。近日，戈雷岛上富有殖民主义色彩的“欧洲广场”被当地区议会更名为“自由与人性尊严广场”，引发广泛关注。

戈雷岛区长奥古斯丁·桑格尔在声明中说，更名是为了回应“黑人和非洲裔经常受害的种族暴力浪潮”，他说，希望这一举动能够“成为彻底根除一切形式种族主义的先锋，特别是针对黑人的种族主义”。

不得不说，非同寻常的更名，映射的是种族歧视伤痕的又一次作痛。乔治·弗洛伊德之死引发全球反思，凸显人类对种族歧视行径的不满与愤怒。世界卫生组织总干事谭德塞、联合国妇女署执行主任姆兰博—努卡等22位联合国副秘书长级非洲裔官员近日联合发表声明指出：“几个世纪以来，种族不平等，特别是针对非洲裔的种族不公正，造成了深重的创伤和世代相传的痛苦。”

种族歧视是人类文明发展中一道伤痕。它看似无形，但在一些国家无处不在。美国《洛杉矶时报》一篇评论文章指出：“在美国，种族歧视就如同空气中的尘埃，即使已经被呛到，也未必看得见，直到阳光洒入，才发现到处都是。”这形象地说明种族歧视在美国社会根深蒂固的程度。皮尤研究中心在《2019年美国种族》报告中说，奴隶制的遗产仍然深刻影响着非洲裔美国人的社会地位，“美国种族歧视系统地反映在贫困率、住房、教育、刑事犯罪率、司法和卫生保健等方方面面”。

同样令人担忧的还有美国处理对外关系的“种族主义”思维。美国《外交政策》杂志评论说，美国的外交政策“长期将种族主义制度化”，对黑人生命的蔑视扩展到非洲。美国国际政策中心主席萨利赫·布克将美国在非洲日益增长的军事存在，形容为“压在非洲人脖子上的白色膝盖”。美军在非洲军事行动的暴力，更是令人惊骇。仅2016年，美军就在非洲执行了3500次任务，导致大量平民无辜丧生。

正视种族歧视历史和现实，是消除种族歧视的第一步。欧洲议会日前投票通过一项象征性决议，承认奴隶贸易是“危害人类罪”，谴责一切形式的种族主义和白人至上主义，呼吁欧洲联盟的机构和成员国正式承认过去的不公正行为以及针对黑人和有色人种的危害人类罪。欧洲议会还呼吁将12月2日定为欧洲废除奴隶贸易纪念日，并建议欧盟成员国将黑人和有色人种的历史纳入学校课程。这种记取历史教训、呼唤良知的行动，亦属难能可贵。

法国政治思想家托克维尔在《论美国的民主》中写道：“在废除了奴隶制度以后，现代人还需要破除比蓄奴制度更难对付的三个顽固偏见。它们是：奴隶主的偏见、种族的偏见、肤色的偏见。”然而，近200年过去了，乔治·弗洛伊德案仍在现实中上演。如果不真正摈弃偏见，实现真正平等，美国种族伤痕就将继续作痛。

《 人民日报 》（ 2020年07月03日 16 版）

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