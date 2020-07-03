全球航空业复苏挑战重重

6月30日，欧洲航空制造业巨头空中客车公司宣布，受新冠肺炎疫情影响，公司将于2021年夏季之前在全球范围内削减1.5万个工作岗位，约占员工总数的10%以上，创空客历史上最大裁员规模。

空客公司预计，今明两年飞机产量将削减40%以上，原有订单也面临延迟交付甚至取消。公司近期发布的财报显示，2020年一季度亏损达到4.81亿欧元，客机交付量为122架，比去年同期减少了40架，预计第二季度的指标将进一步恶化。受空客裁员和削减产量影响，零部件供应商也面临严峻挑战，拥有大约1万名员工的法国达荷工业集团已宣布将裁员1300人。

全球各大航空公司也受到疫情的巨大影响。拉美主要航空公司之一的墨西哥航空公司6月30日在美国申请破产保护，德国汉莎航空、英国国际航空和法荷航等欧洲三大航空公司近期也计划分别削减2.2万、1.2万和7500个岗位。此外，英国希斯罗机场、德国法兰克福机场等欧洲主要机场也在考虑推出不同规模的减员计划。

国际航空协会近期公布的研究报告显示，2020年欧洲地区航空业损失预计将达到215亿欧元，旅客流量下降超过50%，600万至700万个相关就业岗位受到不同程度的影响。

6月以来，多国政府采取“解禁”措施，一些行业指标出现小幅恢复，但恢复规模不足去年同期的10%。国际航协欧洲地区负责人施瓦茨曼表示，今年夏季对航空业来说至关重要，如果企业无法在这段时间得到有效恢复，将在冬季来临时面临更加严峻的考验。分析认为，现在可能还不是航空业最糟糕的时刻，全球航空业至少要到2023年，甚至2025年才能恢复到疫情前的水平。

国际航协全球负责人朱尼亚克表示，各国政府应继续对航空业加大金融和法规方面的支持力度，重点是帮助企业获得更多的运营资金和刺激市场需求，避免企业债务规模激增。全球航空业利益相关方还需要加强政策协调，帮助市场重获信心。

总部位于英国的国际航空研究院院长雷铮表示，全球航空业或无法完全进入常规的恢复轨道，可能在较长一段时间内，不断面临“封锁—解封—再封锁”的循环往复。疫情发生后各国政府纷纷采取救助措施，但只能解决短期问题。长期来看，航空业的复苏仍需要依赖市场自身的良性发展。航空业应从防护技术与流程的实质性提升方面入手，适应新形势下的行业发展需求。

（本报布鲁塞尔7月2日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月03日 16 版）

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