“一点微小的举动就能带来改变”（全球抗疫进行时）

巴西圣卡塔琳娜州的学生拉丽莎最近在街角安置了一个“团结搁架”。人们可以把捐赠的食物放在架子上，供有需要的民众自行取用。拉丽莎说：“这个搁架为希望伸出援手的人提供了便利。食物不仅可以帮助有需要的民众免于饥饿，还给他们带去了温暖。”

在巴拉那州的库里蒂巴，面包店店主艾丽桑杰拉在门口摆放了一个“团结冰箱”，冰箱里有各种食物。不少人从中取走食物，也有人主动放食物进去。艾丽桑杰拉表示：“很高兴一点微小的举动就能带来改变，希望帮助到更多需要帮助的人。”

在帕拉伊巴州的卡贝德卢也有一个“团结冰箱”，不过这个冰箱里装的都是清洁用品，包括手套、口罩、酒精凝胶、消毒液和肥皂等。这是当地一个公益组织摆放的。该组织负责人达洛萨说：“人们来这里选取自己需要的东西，就像在自己家里一样，很便利。”

街头互助点的创意正吸引越来越多巴西民众加入。圣保罗州民众罗伯塔说：“我一直想帮助他人，但不知道该怎么做，直到在社交平台上看到一张里约热内卢互助点的照片，就决定在自己家附近也设一个。”罗伯塔和朋友利用一辆闲置的超市手推车，在街区的小广场上设立了互助点。“我分享了手推车的照片，很多人开始帮忙宣传，提供捐赠。希望我们的举动可以鼓励更多人加入。”

67岁的退休教师泰蕾扎在家门口的两棵树间拉起了一根“团结晾衣绳”，又在绳子上系上一个个塑料袋，袋子里装着她自己缝制的口罩。家中的缝纫机原先是泰蕾扎给孙辈做衣服用的，随着疫情越来越严峻，她有了帮别人制作口罩的想法。“我看到送水的男孩和回收垃圾的工人都没有口罩。如果我保护好自己的同时也帮助其他人，那我们都可以得到保护。”

营养师曼努埃拉则将“团结晾衣绳”挂到了当地公交总站的护栏上，绳子上用一个个夹子夹着用保鲜膜包好的口罩。曼努埃拉表示：“这些口罩是从当地一个妇女协会买来的，也为她们创造了收入。”晾衣绳边还夹着一张标语：“戴上口罩，保护自己，也保护周围的人。每个人都尽一份责任，我们终将战胜疫情。”

（本报里约热内卢7月2日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月03日 16 版）

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