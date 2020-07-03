欧美关系裂痕持续加深（国际视点）

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近来，欧盟和美国在伊朗核问题、防务开支、数字税等方面的矛盾与分歧凸显。面对美国展现出日益浓厚的单边主义色彩，欧洲开始重新思考欧美同盟关系定位，并在国际舞台上寻求发挥更加独立自主的作用。

自7月1日起，德国开始担任为期半年的欧盟轮值主席国。在欧美矛盾不断加大、世界格局分化愈发严重之时，欧洲开始重新思考欧美关系。

“团结起来，让欧洲再次强大。”这是德国为本届任期设计的口号。欧洲舆论认为，德国和欧盟在对外政策领域的目标十分明确，就是希望加强自主权，增强欧盟的国际影响力。

“现在与美国合作比我们想象的要困难”

6月30日，美国国防部表示，美国总统特朗普已批准将9500名驻德国美军重新部署的相关计划。特朗普6月中旬以德国国防预算太低为由，宣布将大幅削减驻德美军人数。舆论普遍认为，美国决定从德国撤军是欧美分歧加剧的又一表现。

“德国是欧盟经济实力最强的成员国，在欧盟内政外交决策中具有至关重要的作用，德美关系将成为欧美关系的风向标。”欧盟智库“欧洲之友”欧洲与地缘政治研究部主任莎达·伊斯拉姆对本报记者分析说，白宫试图以撤军表达不满，向德国施压。同样，德国对美国的相关政策也持反对意见，不愿亦步亦趋。

欧洲舆论认为，对于德国来说，担任欧盟轮值主席国期间，除了要应对欧盟内部诸如合作抗疫、恢复经济、预算等议题外，如何弥合日益加大的跨大西洋关系裂痕将是一大棘手难题。

德国总理默克尔此前在阐述德国担任欧盟轮值主席国期间的外交和安全政策时说：“美国是欧洲的主要伙伴。当然，我知道现在与美国合作比我们想象的要困难。从气候变化到贸易政策，以及当前对于国际组织在抗击疫情中的重要性，双方都有分歧。”

针对美国计划扩大对“北溪—2”天然气管道项目制裁一事，德国外交部近日发表声明称，美方的制裁将是对欧洲能源安全和欧盟主权的严重干涉。有欧洲媒体称，德国担任欧盟轮值主席国，将令柏林具有赋予欧盟政治议事日程新要素的优势。德国可能将对美国制裁“北溪—2”天然气管道项目做出反制。

有德国官员证实，默克尔正在考虑相关方案，在欧盟层面展开协调一致的行动，应对美国新的制裁威胁。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利表示，欧盟正在考虑采取措施反击美国针对“北溪—2”天然气管道项目施加的制裁。

“美国的所作所为让欧洲盟友寒心”

眼下，新冠肺炎疫情的持续蔓延更令欧美关系雪上加霜。据报道，疫情初期，美国曾截留运往德国和法国的口罩，从当时疫情严重的意大利擅自运走病毒检测试剂盒，甚至企图将德国企业的新冠病毒疫苗研发成果据为己有……

“在欧洲急需援助之际，美国的所作所为让欧洲盟友寒心”，美国政治新闻网评论说，美国在疫情应对方面的表现“损害了美国在欧洲的信誉”。另据报道，从7月1日开始，欧盟对十余个国家开放外部边界，但不包括美国。

目前，欧洲民意对美国的看法也在一路走低。德国智库欧洲对外关系委员会6月29日发布的民调显示，欧盟国家超半数民众因新冠肺炎疫情对美国的看法“变差”，并且多数民众认为欧盟成员国之间应该加强合作、协同抗疫。欧洲其他国家对美国的好感也在下降，2/3的法国人认为美国在抗疫方面比法国表现糟糕。

这项调查于4月底和5月第一周在9个欧盟国家进行，这些国家的人口总数占欧盟总人口的2/3。根据调查发表的报告，美国对新冠肺炎疫情的“混乱反应”、在3月就禁止申根区人员入境、指责世卫组织等多重因素令欧洲民众“感到震惊”。

总部位于法国里昂的欧洲新闻电视台网站称，欧美之间近年来龃龉不断，跨大西洋传统盟友出现前所未有的裂痕。欧美在安全、经贸和国际治理等方面之间的矛盾和分歧似乎愈发尖锐，具体涉及伊朗核问题、中导条约、防务开支、气候变化等。

美国贸易代表办公室最近发布通知称，正考虑对从法国、德国、西班牙和英国进口的价值约31亿美元商品，加征最高达100%的新关税。欧盟方面也表示，可能对美国的举动采取报复措施。

法国《世界报》刊文描述不断恶化的跨大西洋伙伴关系，直言这是“欧美之间的‘严冬’”。欧洲“现代外交”网站评论说，在德国，“越来越多的人呼吁改变德美交往模式”。

“欧美关系的信任基础产生动摇”

有观点认为，欧美关系的严重倒退源于美国政府“美国优先”的民粹主义政策。欧美之间的矛盾既反映出多边主义与单边主义的对垒，也是不同利益诉求的冲突。

伊斯拉姆也认为，欧美关系日渐疏离，主要根源是美国政府奉行单边主义和“美国优先”政策，而欧盟主张多边主义和国际合作。

美国政治新闻网评论说，当前，欧美关系正在出现重大变化。“美国优先”的民粹主义政策令“欧美关系的信任基础产生动摇”。

面对美国在众多领域推卸国际责任，展现出日益浓厚的单边主义色彩，默克尔表示，美国如果不愿承担全球性大国的责任，欧洲将不得不对欧美关系“进行根本性思考”。

欧洲“现代外交”网站评论说，欧洲正被迫采取果断行动，以保护自身免受美国对其内政的公开干预。德国也在采取实际步骤对抗美国的“政治霸凌”。

默克尔此前表示，德国作为轮值主席国，会把加强欧盟的国际作用、承担更多的国际责任作为今年下半年外交方面的主要任务。为此，德国规划了一系列具体行动，包括计划召开欧盟—非洲峰会和筹备欧盟—中国峰会等。

“欧盟动态”网站评论称，欧美在政治、安全、经济等多领域依然有诸多共同利益，双方决裂的可能性不大。但是，未来欧洲会更关注内部团结，欧盟将在国际舞台上寻求更大独立性。

（本报布鲁塞尔7月2日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月03日 16 版）

(责编：白宇、岳弘彬)