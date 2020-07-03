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加强抗疫合作，打造中阿命运共同体

王  毅

2020年07月03日05:37  来源：人民网－人民日报
 

　　正在席卷全球的新冠肺炎疫情给世界和中阿双方都形成冲击。面对这场大疫，中阿患难与共，并肩战斗，团结互助，双方关系得到深化和升华。

　　烈火验真金，患难见真情。在中方抗疫最艰难时刻，阿拉伯国家领导人纷纷发来声援函电、打来暖心电话，对中国抗疫表达强有力的政治支持。阿拉伯卫生部长理事会第53次会议发表声明支持中国抗疫努力。阿拉伯国家向中方捐赠了1000多万只口罩等亟需医疗物资。世界最高楼阿联酋哈利法塔亮起了“武汉加油”的感人字句。埃及金字塔上演了精彩的五星红旗“灯光秀”。阿拉伯民众自发拍视频、发歌曲为中国鼓劲加油。这些善行善举让14亿中国人民深受感动。

　　投我以木桃，报之以琼瑶。中方对阿拉伯国家遭受疫情冲击感同身受。习近平主席同多位阿拉伯国家领导人通电话、致信函，表达守望相助、共克时艰的坚定意愿。中方援助的大量物资有力支援阿拉伯国家抗疫。中国毫无保留地向阿拉伯国家分享抗疫经验和医疗技术，同21个阿拉伯国家举办卫生专家视频会议，向8个阿拉伯国家派出医疗专家组。我们协助阿拉伯国家在华采购抗疫物资，支持阿拉伯国家有序复产复工。

　　中国始终支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业，这次为帮助疫情中的巴勒斯坦人民做出特殊安排，不仅援助抗疫物资、派遣专门医疗专家组，还为联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处提供捐款。

　　未谋而俱起，不约而同会。对如何打好全球疫情防控战，中阿理念相通。习近平主席在第73届世界卫生大会开幕式上呼吁各国携手抗疫，发挥世界卫生组织领导作用，改善全球公共卫生治理。阿拉伯国家领导人、阿盟卫生部长理事会也倡议各国同世卫组织加强合作。双方共同反对把疫情政治化、把病毒标签化，为汇聚全球抗疫力量做出重要贡献。

　　中阿携手抗疫的表现再次证明，无论国际风云如何变幻，中阿始终是互惠互利的好伙伴、同甘共苦的好兄弟。双方抗疫合作带动战略伙伴关系提质升级。在2018年中国—阿拉伯国家合作论坛第八届部长级会议开幕式上，习近平主席倡议中阿双方携手推进新时代战略伙伴关系，努力打造中阿命运共同体，得到阿方积极响应。两年来，中阿各领域合作欣欣向荣，硕果累累。

　　一是政治互信进一步巩固，在彼此核心利益和重大关切上相互支持。双方高层交往频繁，习近平主席成功对阿联酋进行国事访问，阿拉伯多国领导人访华，中阿关系在高层引领下行稳致远。中方坚定支持阿拉伯国家维护安全稳定、走符合自身实际的发展道路，坚定支持巴勒斯坦人民争取恢复民族合法权利、实现建立独立主权国家的目标。阿拉伯国家在涉台、涉疆等问题上坚定支持中国，支持中方在香港依法维护国家安全的努力。

　　二是发展战略进一步对接，复兴梦想紧密相连。19个阿拉伯国家和阿盟同中国签署“一带一路”合作文件，双方发展战略对接更加精准高效。仅2019年就有2300多名中阿各界代表参与中阿合作论坛框架下活动，双方深化治国理政经验交流，相互启迪借鉴。

　　三是务实合作进一步深化，互利共赢成效凸显。2019年中阿双边进出口贸易同比增长9%，阿拉伯国家整体稳居中国第一大原油进口来源地，中阿双向投资规模稳步扩大。中阿低碳能源合作多点开花，迪拜光热电站等一批重大项目顺利推进。越来越多阿拉伯国家的航天梦插上了中国技术的“翅膀”，苏丹第一颗卫星“苏星1号”成功发射。

　　四是人文交流进一步密切，互学互鉴更加深入。过去两年，超过6000名阿拉伯国家各类人才来华接受培训。汉语教育在沙特、阿联酋等国受到民众欢迎。面对国际上那些宣扬“文明冲突”的歪理邪说，中国同阿拉伯朋友携手弘扬正道、激浊扬清。

　　当前新冠病毒仍在全球肆虐，各国的前途命运从来没有像今天这样休戚与共、紧密相连。进一步深化中阿战略伙伴关系、打造中阿命运共同体正当其时。

　　中阿要做团结合作、共克时艰的真朋友。中阿双方要继续并肩抗疫，相互帮扶，继续反对把疫情政治化、把病毒标签化，支持世界卫生组织为全球抗疫发挥关键领导作用，共同为促进全球公共卫生事业发展作贡献。

　　中阿要做持久和平、普遍安全的促进者。要共同捍卫多边主义和国际关系基本准则，共同努力推动政治解决地区热点问题，让中东早日恢复和平安宁。中国将一如既往地同巴勒斯坦人民坚定站在一起，给予他们支持和帮助。

　　中阿要做合作共赢、共同发展的好伙伴。要继续推进共建“一带一路”，扩大基础设施、能源、通讯、航天等领域合作，特别是在疫情催生的新领域新业态发掘合作潜力，不断丰富和完善中阿合作论坛建设。

　　中阿要做开放包容、文明互鉴的领路人。要坚定倡导以对话消除误解，反对将恐怖主义同特定民族宗教挂钩。要深入挖掘中阿文明互学互鉴的潜力，加强人文领域交流，拉紧中阿人民友谊与合作的纽带。

　　中阿友好的大树根植于相互尊重、互利共赢的沃土，是任何风雨、任何力量无法撼动的。只要中阿同舟共济、精诚团结，中阿命运共同体将牢不可摧，中阿关系的明天将更加美好！


　　《 人民日报 》（ 2020年07月03日 06 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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