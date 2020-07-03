安理会通过新冠肺炎疫情决议是多边主义的胜利

本报联合国7月1日电 联合国安理会7月1日一致通过关于新冠肺炎疫情的决议，要求安理会议程上的冲突各方立即停止敌对行动，实现为期90天的停火，确保人道主义援助准入。中国常驻联合国代表张军表示，该决议的通过是多边主义的胜利。

张军在安理会作解释性发言时说，在全球抗疫的关键时刻，安理会有责任、有义务在职责范围内采取行动，应对疫情给国际和平与安全带来的负面影响。安理会达成这份决议，反映了安理会成员和联合国会员国加强联合国及其专门机构作用、团结合作抗击疫情的普遍共识，体现了安理会的行动力、领导力，是安理会成员和联合国的一项重要成果，是多边主义的胜利。

他说，这份决议得来实属不易。某个国家固守单边主义立场，罔顾国际社会普遍呼声，出尔反尔，违背承诺，打破共识，导致决议磋商进程一拖再拖，安理会迟迟不能采取行动。该国还无视秘书长及各国呼吁，拒不解除对有关国家的单边制裁，在疫情形势下加重了无辜平民的苦难，加剧了有关国家和地区的人道主义危机。

张军强调，中方从一开始就赞同联合国秘书长的全球停火倡议和全球人道响应计划，在多个场合表达了支持立场，日前还同171个会员国发表支持全球停火倡议的共同声明。中方始终建设性参与决议草案磋商，同绝大多数安理会成员一道，凝聚最广泛共识，展现最大限度灵活，克服重重阻力，全力推动安理会对外发出合作抗疫、共克时艰的积极信号。

《 人民日报 》（ 2020年07月03日 03 版）

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