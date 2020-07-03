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全国政协外事委员会就美国国会参众两院分别通过所谓“香港自治法案”发表声明

2020年07月03日05:35  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社北京7月2日电  全国政协外事委员会就美国国会参众两院分别通过所谓“香港自治法案”发表声明。声明全文如下：

　　近日，美国国会参众两院不顾中方严正交涉，分别通过所谓“香港自治法案”，恶意诋毁香港国家安全立法，严重干涉中国内政，违反国际法和国际关系基本准则。中国全国政协对此坚决反对并予以严厉谴责。

　　从去年“修例风波”以来，“港独”组织和本土激进分离势力在外部势力支持下，实施触目惊心甚至具有恐怖主义性质的暴力犯罪，严重挑战“一国两制”原则底线，严重损害香港法治，严重危害国家安全。国家安全是国家生存发展的基本前提，事关国家核心利益，世界上没有任何国家会对严重危害国家安全的行为和活动坐视不管。《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》针对的是分裂国家、颠覆国家政权、组织实施恐怖活动、勾结外国或者境外势力危害国家安全的行为和活动，惩治的是极少数严重危害国家安全的组织和个人，不仅不会影响香港广大市民的基本权利和自由，而且能够更好地保护香港市民享有和行使法定的自由和权利。

　　《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》有利于促进香港基本法的全面实施，有利于维护国家主权、安全、发展利益，有利于维护香港的长期繁荣稳定，有利于推动“一国两制”行稳致远，得到了包括广大香港同胞在内的全体中国人民的坚定拥护和支持。美国国会炮制出的所谓“香港自治法案”，关心的绝不是香港人民的“民主”“自由”，而是妄图牵制和遏制中国的发展。中国维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉香港事务的决心坚定不移。美国反华势力的图谋永远不会得逞。在中央的坚定支持和香港各界的共同努力下，随着《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》的实施，香港定将由乱入治，实现长治久安，“东方之珠”必将重放异彩，更加璀璨夺目。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月03日 03 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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