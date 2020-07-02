外交部用四个“无知”驳斥蓬佩奥涉港言论 

人民网北京7月2日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。

有记者问：美国务卿蓬佩奥日前发表声明称，中国共产党实施香港国安法，破坏香港民众的人权和基本自由，将“一国两制”变为“一国一制”，再次表明中国政府对《中英联合声明》的承诺都是空话。中方对此有何回应？

赵立坚：蓬佩奥天天撒谎造谣，充分暴露了他的无知和偏见。

第一，对香港国安法无知。美方拿人权说事是颠倒黑白。香港国安法明确规定，应当尊重和保障人权，依法保护特区居民根据基本法和《公民权利和政治权利国际公约》、《经济、社会与文化权利国际公约》适用于香港有关规定所享有的权利和自由。香港国安法惩治的是极少数，保护的是大多数。法律实施后，香港社会秩序将更加稳定，营商环境将更加良好，广大香港市民和国际投资者都将从中受益。

第二，对“一国两制”无知。“一国两制”是中国的基本国策。中国贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移。通过香港国安法，是为了更好坚持和完善“一国两制”，确保“一国两制”行稳致远，不变形、不走样，而非改变“一国两制”。

第三，对《中英联合声明》无知。香港回归后，《中英联合声明》中所规定的与英方有关的条款都已全部履行完毕。《联合声明》中关于对港的基本方针政策是中方的政策宣示，不是对英方的承诺，更与美方无关。

第四，对国际法和国际关系基本准则无知。尊重国家主权和不干涉内政，是《联合国宪章》的宗旨和原则。中方现在所做的是制定中国一个地方行政区域的维护国家安全的法律，纯属中国内政，美方有什么资格说三道四？

在香港国安法问题上，蓬佩奥之流之所以跳得这么高，是因为他们不能再像过去那样为所欲为、肆无忌惮地从事破坏中国主权和安全的活动。香港国安法为香港加装了“防盗门”，必将引领香港发展重回正轨，引领香港重拾“东方之珠”的美誉，我们对此充满信心！

全文如下：

经中阿双方共同商定，中国—阿拉伯国家合作论坛第九届部长级会议将于7月6日以视频方式举行。国务委员兼外交部长王毅、约旦外交与侨务大臣萨法迪将共同主持会议。

总台央视记者：中阿合作论坛第九届部长级会议即将召开，你能否介绍有关情况？在当前全球抗疫的特殊背景下，中阿双方对此次部长会有何期待？

赵立坚：中阿合作论坛第九届部长级会议将由王毅国务委员兼外交部长、约旦外交与侨务大臣萨法迪共同主持，阿盟成员国外长及阿盟秘书长盖特将与会。

中方高度重视发展中阿战略伙伴关系，中阿始终是互惠互利的好伙伴、同甘共苦的好兄弟。面对突如其来的新冠肺炎疫情，中阿患难与共，并肩战斗，团结互助，双方关系得到深化和升华。当前新冠病毒仍在全球肆虐，在此背景下召开本届部长会，有利于发出中阿双方继续凝聚团结合作共识，支持多边主义，在涉及彼此核心利益和重大关切的问题上相互支持，携手打造面向新时代的中阿命运共同体等积极信号。中方愿同与会各方一道，共同推动部长会取得圆满成功。

凤凰卫视记者：第一个问题，英国政府表示，已着手修订英国国民（海外）护照（BNO护照）持有者成为英国公民的一些路径。中方对此有何回应？第二个问题，美国国会众院通过了“香港自治法案”。众议长佩洛西称，香港国安法破坏了香港的自由，标志着“一国两制”的“结束”。中方对此有何回应？

赵立坚：关于第一个问题，所有香港中国同胞，包括持有英国国民（海外）护照（BNO护照）者，都是中国公民。香港回归前，英方曾明确承诺不给予BNO旅行证件持有者在英居留权。英方无视中方严正立场，执意改变政策，为有关人员在英居留和入籍提供路径，严重违背自身承诺，严重违反国际法和国际关系基本准则。中方对此表示强烈谴责，并保留作出进一步反应的权利，由此造成的一切后果由英方承担。中方重申，香港事务是中国内政，任何外国无权干涉。中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移。

关于第二个问题，中方对美国会执意推进审议有关涉港消极议案表示强烈不满和坚决反对。

中方已多次就香港国安法阐明严正立场。香港国安法已经全国人大常委会审议通过并公布实施。该法为维护国家主权、安全、发展利益，保障香港长治久安和长期繁荣稳定，确保“一国两制”行稳致远提供了强大制度和法律保障，得到了包括香港同胞在内的全体中国人民的拥护和支持。

包括香港国安法在内的涉港事务纯属中国内政，任何外国无权干涉。无论外部势力如何施压，都动摇不了中方维护国家主权安全、维护香港繁荣稳定的决心和意志。美方阻挠中方推进实施香港国安法的图谋注定失败。

我们敦促美方认清形势，恪守国际法和国际关系基本准则，停止以任何方式干涉香港事务，停止审议推进、更不得签署实施有关涉港消极议案，否则中方必将予以坚决有力反制，一切后果完全由美方承担。

美国一些人包藏祸心，一直不遗余力地策划、制造、煽动所谓的“美丽风景线”，建议他们还是把“美丽风景线”留给自己吧！

总台央广记者：据报道，7月1日，安理会通过关于新冠肺炎疫情的决议，支持古特雷斯秘书长提出的全球停火协议，呼吁加强人道主义援助。中方对此有何评论？

赵立坚：中方欢迎安理会一致通过新冠肺炎疫情决议，对决议投了赞成票。决议呼吁支持联合国秘书长全球停火倡议，并对疫情形势下开展人道救援、反恐、维和等具体工作指明了方向。这项决议的通过，反映了安理会成员和联合国会员国支持加强联合国及其专门机构作用、团结合作抗击疫情的普遍共识，体现了安理会的行动力、领导力，是安理会和联合国的一项重要成果，是多边主义的胜利。

安理会承担着维护国际和平与安全的首要责任。在全球抗疫的关键时刻，安理会有责任、有义务在职责范围内采取行动。我们高兴地看到，安理会克服个别国家的重重阻力，通过了这份决议。

中方呼吁各方践行人类命运共同体理念，弘扬多边主义，团结协作应对疫情，捍卫《联合国宪章》宗旨和原则，维护以联合国为核心的国际体系。中方愿同各方一道，共同落实好安理会新冠肺炎疫情决议，支持安理会根据自身职责，继续发挥积极作用。

《环球时报》记者：美国务卿蓬佩奥日前发表声明称，中国共产党实施香港国安法，破坏香港民众的人权和基本自由，将“一国两制”变为“一国一制”，再次表明中国政府对《中英联合声明》的承诺都是空话。中方对此有何回应？

赵立坚：蓬佩奥天天撒谎造谣，充分暴露了他的无知和偏见。

第一，对香港国安法无知。美方拿人权说事是颠倒黑白。香港国安法明确规定，应当尊重和保障人权，依法保护特区居民根据基本法和《公民权利和政治权利国际公约》、《经济、社会与文化权利国际公约》适用于香港有关规定所享有的权利和自由。香港国安法惩治的是极少数，保护的是大多数。法律实施后，香港社会秩序将更加稳定，营商环境将更加良好，广大香港市民和国际投资者都将从中受益。

第二，对“一国两制”无知。“一国两制”是中国的基本国策。中国贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移。通过香港国安法，是为了更好坚持和完善“一国两制”，确保“一国两制”行稳致远，不变形、不走样，而非改变“一国两制”。

第三，对《中英联合声明》无知。香港回归后，《中英联合声明》中所规定的与英方有关的条款都已全部履行完毕。《联合声明》中关于对港的基本方针政策是中方的政策宣示，不是对英方的承诺，更与美方无关。

第四，对国际法和国际关系基本准则无知。尊重国家主权和不干涉内政，是《联合国宪章》的宗旨和原则。中方现在所做的是制定中国一个地方行政区域的维护国家安全的法律，纯属中国内政，美方有什么资格说三道四？

在香港国安法问题上，蓬佩奥之流之所以跳得这么高，是因为他们不能再像过去那样为所欲为、肆无忌惮地从事破坏中国主权和安全的活动。香港国安法为香港加装了“防盗门”，必将引领香港发展重回正轨，引领香港重拾“东方之珠”的美誉，我们对此充满信心！

美国全国广播公司记者：中方是否担忧香港国安法会影响中国与其他国家的关系，尤其是中美关系？

赵立坚：维护国家安全和双边关系哪个更重要，一目了然。

香港国安法充分考虑了维护国家安全的现实需要和香港特区的具体情况，从中央和香港特区两个层面就法律制度和执行机制作出系统全面的规定，维护了宪法和基本法确立的香港特区的宪制秩序，彰显了“一国两制”的内在要求。法律规管的是严重危害国家安全的四种犯罪行为，惩治的是极少数，保护的是绝大多数。法律实施后，香港的法律体系将更加完备，社会秩序将更加稳定，营商环境将更加良好，广大香港市民和国际投资者都将从中受益，我们对香港的光明未来充满信心。

任何势力、任何情况都动摇不了中国政府和中国人民维护国家主权安全、维护香港繁荣稳定的决心和意志，任何妄想利用香港危害中国主权、安全、发展利益的图谋都绝不会得逞。

英国独立电视台和英国广播公司记者：中国驻英使馆称，如果英方执意单方面改变有关英国国民（海外）护照政策的做法，中方保留采取相应措施的权利。中方具体会采取什么措施？能否举例说明？

赵立坚：我刚才已经非常清楚地表明了中方的立场。

《北京青年报》记者：委内瑞拉国家选举委员会近日公布，将于今年12月6日举行下届全国代表大会代表选举投票。委自封所谓“临时总统”瓜伊多声称将抵制该选举。中方对此有何评论？

赵立坚：中方认为，委内瑞拉依照宪法正常举行全国代表大会换届选举，有利于充分表达民意，有利于恢复国家正常秩序，应得到尊重和支持。中方一贯支持委内瑞拉朝野在本国宪法和法律框架内通过对话协商解决分歧，希望国际社会积极为此发挥建设性作用。

深圳卫视记者：据报道，日前，欧盟在人权理事会指责新疆人权状况。与此同时，46个国家做共同发言，支持中方在涉疆问题上的立场和举措，赞赏中国在人权领域取得的显著成就，反对将人权问题政治化。中方对此有何评论？

赵立坚：去年以来，针对个别国家在多边人权场合炒作涉疆问题，广大友好和发展中国家旗帜鲜明地站出来，多次共同发声，赞赏中国新疆反恐和去极端化成果，依法采取一系列措施保障新疆各族人民的人权，反对借人权问题干涉中国内政。在本届人权理事会会议上，46个国家以压倒多数再次通过共同发言的方式，重申明确支持中国治疆政策。少数西方国家借涉疆问题抹黑中国的企图再次以失败告终。

必须指出，涉疆问题根本不是一些势力所鼓噪的人权、民族、宗教问题，而是反暴恐和反分裂问题。面对严峻的暴力恐怖形势，中国政府坚持标本兼治，打击与预防相结合，在新疆采取一系列反恐和去极端化举措，相关举措不仅符合中国法律，也是中国落实国际社会反恐和去极端化倡议的具体步骤和体现。中国举措卓有成效，新疆已连续3年多没有发生暴恐案件，新疆各族人民的生命权、健康权、发展权等各项权利得到有力保障。国际社会公认，中国为世界人权事业和全球反恐事业做出了积极贡献。

中方致力于与各方一道，推动多边人权机制恪守《联合国宪章》宗旨和原则，以客观、公正、非选择性方式处理人权问题，通过建设性对话与合作，促进国际人权事业健康发展。我们反对借人权问题干涉别国内政，敦促有关国家改弦更张，摒弃政治化和双重标准，停止借人权之名行干涉他国内政之实。

新华社记者：俄罗斯就宪法修正案举行的全民投票已于7月1日晚结束。目前俄中选委已统计100%的选票，其中77.92%的俄罗斯民众支持宪法修正案。中方对此有何评论？

赵立坚：俄罗斯宪法修正案全民投票日前顺利举行，这是俄政治生活中的一件大事。俄中选委公布的统计结果反映了俄罗斯人民的选择。作为友好邻邦和新时代全面战略协作伙伴，中方将一如既往地尊重俄罗斯人民自主选择的发展道路，支持俄方为实现国家长治久安、促进社会经济发展所作的努力。

中方愿继续同俄方一道，落实好两国元首达成的各项共识，深化全方位战略协作和各领域互利合作，更好地造福两国人民。

英国广播公司记者：关于英国、香港及英国国民（海外）护照的问题。你此前说，英方行为违背其此前在备忘录中所作承诺。备忘录具体是指什么？

赵立坚：20世纪80年代，中英双方曾就相关问题互致备忘录，英方在备忘录中明确承诺不给予BNO旅行证件持有者在英居留权，你可以查阅。

英国广播公司记者：今天，一名24岁男子在香港机场被带走，报道称他与一名警察遇袭事件有关。你是否了解此事？

赵立坚：我没有听说你提到的这个事情。

英国广播公司记者：澳大利亚政府今日称，正计划正式向香港居民提供“庇护”或采取类似措施，该计划还在筹备阶段。但澳总理称，他们的确正在考虑此事。中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到有关报道。我们奉劝澳方正确、客观看待香港国安法，立即停止借所谓香港问题干涉中国内政，不要在错误的道路上越走越远。

法新社记者：报道称，由于中美在检测和检疫程序上未达成一致，美国驻华外交官和其家人无法回到中国。中美在该问题上的沟通有何最新进展？

赵立坚：一段时间以来，中美双方就美国外交官返华保持着密切沟通。此前，经双方协商，中方已协助美方安排一架包机送返美国外交官。

目前，境外疫情扩散蔓延态势仍在持续，中国仍面临较大外防输入压力。中方所采取的防疫措施对外国驻华使团一视同仁。中方致力于同外国驻华使团人员共同维护中国来之不易的抗疫成果，为大家在华工作生活提供良好条件和环境。

英国广播公司记者：香港大律师公会今天发布一则声明，称对香港国安法及其出台方式表示严重关切。其中提到，香港国安法事先未经过有意义的协商，律师、法官、警察和香港居民在该法生效前没有任何机会了解其内容，包括该法针对的严重犯罪行为。中国政府对此有何评论？

赵立坚：他们的这些表态是毫无根据的。中国全国人大常委会在立法过程中，注重听取各方面特别是香港特别行政区有关方面的意见，包括行政长官和其他官员，立法会主席，港区全国人大代表和各级政协委员，以及法律、工商、金融、教育、科技、文化、宗教、青年、劳工等各界人士和社会团体、地区团体代表。

全国人大常委会有关部门等近一段时间在香港举办了12场座谈会。在香港，有近300万市民签名支持立法，各界发起的“反外部势力干预”网上签署行动已有150万人支持，充分反映了广大民众的共同心声。你提到的有关律师公会所谓有关立法缺乏有意义的协商，完全站不住脚。

(责编：刘洁妍、杨牧)