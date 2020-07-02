开启行业新时代 2020全球首届5G SA峰会在线召开

人民网约翰内斯堡7月2日电 （王磊）7月1日，由GSMA和中兴通讯联合举办的2020 5G SA峰会通过线上直播的方式，完成了面向全球观众的互动。本次峰会以“开启行业新时代”为主题，邀请了中国电信、中国移动、中国联通、法国电信、德国电信、卡塔尔电信等高端运营商以及GSMA、腾讯等行业伙伴参与，并就5G SA网络建设、5G生态、5G新基建、5G行业创新等诸多话题进行探讨，共同探索5G产业发展，开启行业新时代。

2020年是5G SA的商用元年，中国三大运营商都在加速向SA目标网络演进，这是中国运营商引领5G发展的新阶段，是5G新基建发展中的重中之重。国际上包括泰国，新加坡，韩国和日本等国家的运营商也计划在2020年SA商用。在此背景下，本次峰会适时提供了中国和其他国家就SA网络建设和业务发展策略经验分享舞台。

中兴通讯高级副总裁张健鹏在峰会开幕致辞中指出，5G SA为运营商在新时期to C和to B的融合发展提供了大量的机会，但同时也面临各种挑战。SA是5G目标网络，中兴通讯是5G SA坚定的倡导者和推动者，有成熟的端到端SA解决方案，并与众多伙伴开展了诸多部署与验证。

GSMA大中华区CTO刘鸿在演讲中阐述了对5G SA的预期，他认为5G前进的步伐非但不会停止，而且会更加坚定，5G SA的起航也必将成为5G发展过程中的重要里程碑。

在主题发言环节中，中国电信集团科技委主任韦乐平就5G SA生态链最新进展作详细阐述，中国电信率先完成SA端到端系统功能验证和互通性能测试，发挥云网边协同优势，加快5G与垂直行业适配，推动5G SA赋能垂直行业。中国电信聚焦工业、交通、媒体、医疗、教育等行业，致力于5G SA高品质行业应用推动。

中国移动研究院副院长黄宇红在发言中指出，中国移动坚定以SA为目标，网络架构上以to B和to C分别建网，实现4G和5G的融合。在700M、2.6G和4.9GHz三频协同、700M和2.6G面向基础覆盖，4.9G面向容量补充和行业应用，志在建立全球规模最大、技术最先进的5G SA网络。

中国联通5G共建共享工作组组长苗守野在发言中明确提到，中国联通坚持“聚焦、创新、合作”战略，推进“云网端边业”五协同，在部署5G新网络、拓展5G新应用、激发消费新需求、助力产业升级等多方面发力，开放共赢打造全新5G新生态。当前，中国联通和中国电信的5G共建共享深入开展，已建设成全球最大的3.5G NR网络，实现了200M超大带宽、超高速率，实现了全球首个SA基站的共建共享。同时双方大力推进2.1G NR产业链成熟，强强联手拥抱全5G时代，打造可持续运营，有充分竞争力的5G精品网络。

演讲的最后，来自中兴通讯的CTO Group总监Hans Neff发表了他对5G SA的看法，他认为5G独立组网生态系统已经支持规模部署，并表示中兴通讯希望通过其开创性的5G SA产品和丰富的建网经验，帮助与全球运营商发掘5G的全部潜力。

此外，来自法国电信的5G项目总监Luis Delgado，作为中兴通讯在欧洲的重要合作伙伴代表，通过视频采访的形式分享了他关于5G SA网络建设的重点关注方向。

峰会的最后是分组讨论环节，来自中国电信、中国移动、腾讯、德国电信、卡塔尔电信以及中兴通讯的行业专家就“5G SA开启产业新模式”这一主题进行了深入讨论，并分别阐释了各自的理解，获得了与会嘉宾以及在线观众的强烈共鸣。

2020年，从标准、芯片、终端以及网络等各方面的成熟度来看，5G SA都具备了端到端商用能力。全球各大主流运营商也都充分意识到5G SA的重要价值和广阔前景，并开始积极推动5G向SA网络演进。本次峰会的成功举办，也必将推动业界对5G SA更加广泛的关注。

(责编：刘洁妍、杨牧)