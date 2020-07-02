人民网>>国际

哈萨克斯坦自7月5日起重启强化隔离措施

2020年07月02日18:20  来源：人民网-国际频道
 

人民网努尔苏丹7月2日电（记者周翰博）7月2日，由哈萨克斯坦总理马明主持召开的国家防疫委员会会议宣布，根据总统托卡耶夫的指示，结合国内疫情，决定自7月5日起在哈萨克斯坦实施为期14天的强化隔离措施。

据悉，本轮隔离措施对交通运输、公民日常出行、企业单位经营活动做出了具体限制。比如，保持现有国际航运线路，不再扩充复航国家名单；有限制地保留国内各州之间的航空和铁路运输线路，暂停跨地区公路客运服务；禁止举办演出、比赛等大型活动以及家庭聚会和纪念活动；禁止3人以上在街道、公园、街心公园等公共场所聚集；禁止65岁以上公民无故外出；美容院、理发店、体育馆、健身房、游泳馆、各类室内市场、沙滩、水上乐园、文化馆、博物馆、展览中心、会议中心、娱乐中心、电影院、学前教育机构、美食广场、宴会厅、宗教场所等机构暂停运营。

会议还规定，国家各机关（组织）、办公室、国有企业和其他组织应确保不少于80%的工作人员以远程办公模式开展工作。药店、食品商店、户外市场以及部分符合卫生要求的单位可以继续营业。

马明强调，14天后国家委员会将对国内疫情进行评估。如有必要，将再度延长强化隔离措施期限。

3月13日，哈萨克斯坦首度确诊新冠肺炎病例。3月16日，托卡耶夫签署总统令，宣布全国进入紧急状态。5月11日，经历两次延期的紧急状态宣告结束。根据哈卫生部公布的数据，截至当地时间7月2日16时00分，哈萨克斯坦累计确诊新冠肺炎病例达到42574例，康复14415例，死亡188例。

(责编：刘洁妍、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved