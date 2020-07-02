哈萨克斯坦自7月5日起重启强化隔离措施

人民网努尔苏丹7月2日电（记者周翰博）7月2日，由哈萨克斯坦总理马明主持召开的国家防疫委员会会议宣布，根据总统托卡耶夫的指示，结合国内疫情，决定自7月5日起在哈萨克斯坦实施为期14天的强化隔离措施。

据悉，本轮隔离措施对交通运输、公民日常出行、企业单位经营活动做出了具体限制。比如，保持现有国际航运线路，不再扩充复航国家名单；有限制地保留国内各州之间的航空和铁路运输线路，暂停跨地区公路客运服务；禁止举办演出、比赛等大型活动以及家庭聚会和纪念活动；禁止3人以上在街道、公园、街心公园等公共场所聚集；禁止65岁以上公民无故外出；美容院、理发店、体育馆、健身房、游泳馆、各类室内市场、沙滩、水上乐园、文化馆、博物馆、展览中心、会议中心、娱乐中心、电影院、学前教育机构、美食广场、宴会厅、宗教场所等机构暂停运营。

会议还规定，国家各机关（组织）、办公室、国有企业和其他组织应确保不少于80%的工作人员以远程办公模式开展工作。药店、食品商店、户外市场以及部分符合卫生要求的单位可以继续营业。

马明强调，14天后国家委员会将对国内疫情进行评估。如有必要，将再度延长强化隔离措施期限。

3月13日，哈萨克斯坦首度确诊新冠肺炎病例。3月16日，托卡耶夫签署总统令，宣布全国进入紧急状态。5月11日，经历两次延期的紧急状态宣告结束。根据哈卫生部公布的数据，截至当地时间7月2日16时00分，哈萨克斯坦累计确诊新冠肺炎病例达到42574例，康复14415例，死亡188例。

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