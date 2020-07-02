原标题：美媒为何称蓬佩奥为“史上最差国务卿”

新华社北京7月2日电（国际观察）美媒为何称蓬佩奥为“史上最差国务卿”

新华社记者刘品然 刘晨 刘阳

“史上最差国务卿。”《纽约时报》专栏作家托马斯·弗里德曼不久前如此评价美国现任国务卿迈克·蓬佩奥。

这位公然宣扬“撒谎、欺骗、偷窃”的前中央情报局局长就任国务卿两年多来，不仅让国务院士气跌入谷底，更让美国外交政策陷入泥潭，让美国国际信誉蒙尘。

蓬佩奥从西点军校毕业后参军，退伍后进入哈佛大学法学院学习，此后一度经商，2011年当选堪萨斯州联邦众议员，步入政界。

特朗普当选总统后，他被任命为美国中情局局长。2018年3月，特朗普提名蓬佩奥取代蒂勒森出任国务卿。

他任国务卿后，美国在伊朗核问题、巴以问题和朝核问题上的政策饱受诟病。他大力推行的“抹黑外交”“施压外交”“制裁外交”令美国在国际上引起争议。

蓬佩奥上任后不到两周，美国正式退出伊核协议，随后重启对伊朗的全面制裁。两年多来，美国对伊朗的“极限施压”政策遭到国际社会批评，也未能迫使伊朗屈服。

在巴以问题上，美国不顾国际社会反对，不仅把美驻以使馆迁往耶路撒冷，还公开为以色列扩建犹太人定居点“开绿灯”。美方今年年初公布的“中东和平新计划”遭到巴方明确拒绝，巴以地区紧张局势不断升级。

朝核问题上，美国也陷入尴尬。两年多来，虽然美朝领导人多次会晤，但双方在半岛无核化问题上的分歧依旧难消，就无核化的定义和实现路径始终无法达成共识。2019年8月，朝鲜外务省第一副相崔善姬批评蓬佩奥涉朝言论“越过了红线，不仅使准备恢复的朝美工作磋商很难召开，而且将进一步恶化朝美关系”。

新冠疫情发生以来，蓬佩奥诬称中方隐瞒新冠肺炎疫情，威胁美国将退出世卫组织，推卸美国抗疫不力的责任。《华盛顿邮报》网站发表评论指出，在此非常时期，蓬佩奥无心促进国际社会联手抗疫，对盟友的援助许诺只是“空头支票”，他更关心的只是如何借机打压对手。

英国《卫报》网站刊文称，在外交政策方面，蓬佩奥削弱美国信誉的倾向再强烈不过。

今年5月，在蓬佩奥建议下，特朗普解除国务院督察长史蒂夫·利尼克的职务。《纽约时报》等美国媒体报道说，利尼克被解职前正在调查蓬佩奥是否存在要求国务院工作人员帮他和他妻子遛狗、去干洗店取衣物、餐厅订座等以公谋私行为。还有多家美国媒体披露，在国会众议院去年9月启动对特朗普的弹劾调查后，蓬佩奥曾千方百计阻挠国务院官员到国会作证。

据美国全国广播公司报道，蓬佩奥还多次在国务院公款设宴，受邀者多为美国商界、政界和媒体人士，而来自其他国家的外交官或官员仅占14%左右。蓬佩奥用公款为个人未来政治生涯“铺路”的做法引起美国社会不满。

前常务副国务卿威廉·伯恩斯在美国《外交》杂志上撰文说，蓬佩奥治下的国务院遭受着自“麦卡锡时代”以来前所未有的毁灭性打击。《纽约时报》网站近期在题为《蓬佩奥使美国国务院蒙羞》的文中说，“蓬佩奥损毁了国务院用几个世纪的服务和牺牲建立起的声誉”。

(责编：刘洁妍、杨牧)