西班牙小伙丹尼斯：我为中国功夫咏春狂

来自西班牙马德里的小伙子丹尼斯佩雷斯今年29岁，居住在山东济南。和很多西班牙人一样，他酷爱运动。但不同的是，这个西班牙小伙子迷上的是中国功夫咏春拳。现在，他还“班门弄斧”，在山东开起了自己的咏春拳馆。

丹尼斯和师父一起练习咏春拳（照片由受访者本人提供）

情迷中国功夫咏春拳

丹尼斯喜欢运动，从14岁就开始练习格斗运动，但直到2015年他才接触到咏春拳。“最初，我练的其实不是咏春拳，而是一种从咏春拳发展出来的一个叫做‘Wing Fight’的武术新流派。当时我家附近有一个武馆教这个，我就决定试一试”。 据丹尼斯介绍，这个新流派运用了混合武术，但是遵循的是咏春的原则，并摒弃了所有“低效”的部分。虽然丹尼斯觉得Wing Fight很有趣，但是他心中对真正的咏春拳的好奇也与日俱增。最终，他决定换一所学校，学习更正宗的咏春拳。

“在西班牙，我曾经习武的那些学校是很不错的武校，不过他们都更侧重于武术和肢体。”丹尼斯认为，西方的武术只是用于强身健体的格斗运动，都只追求简单有效的格斗技巧，只在乎以最快的速度打败对手，而没有任何的冥想和放松的元素。“但我所追求的不是这个，因为我并不是一个好斗的人。我为人友善，也从没有打过架。刚开始我练习这些的时候，只是为了强身健体。但当我接触到中国功夫以后，我发现它的内涵远远超出了身体层面。”

丹尼斯告诉我们，他喜欢并追求的是中国功夫给人们带来的益处，而这种益处不但体现在身体上，更体现在内在精神上——一种内在的宁静和谐。“也就是说，也许你80岁了，却感觉比60的人还要健朗”。丹尼斯肯定地说：“而这些中国功夫带给人的益处是你从任何格斗运动——无论是拳击、自由搏击还是综合格斗中——都无法获得的。”

功夫是一种生活哲学

“在西班牙的时候，我的师父就总跟我开玩笑，说有一天我会抢了他的饭碗。”丹尼斯笑着说。

丹尼斯确实太为咏春狂了。在西班牙的时候，他常常一周去武馆练习五天。在放假的时候，他甚至一天去三次武馆。在家的时候，他就在网上看很多相关的视频。晚上躺在床上，他脑子里也一直思考明天要问师父的问题。上大学时，丹尼斯甚至还曾向老师请三个月的假来练武。虽然他的武术老师当时批评了他为了练武放弃学业的做法，但“我师父看出我的与众不同，那就是我对咏春拳的热爱。我不是一个习武奇才，我只是对这件事十分投入。”他坚定地说。

后来，丹尼斯来到了中国。他最先做的几件事之一，就是找一个咏春武馆继续学习。通过在网络上寻找济南咏春拳馆，他认识了他现在的师父陆伟德大师。丹尼斯觉得自己很幸运能认识师父。“他教会了我之前一直在寻找的、咏春这一伟大的功夫流派的传统精髓——呼吸、思考和行为的方式。”

被问到练习功夫对一个外国人来说难不难，丹尼斯坦承地回答：“功夫包含所有中国武术流派，有太多的出拳、踢、抓、推、击打等技巧。不可否认，要了解并掌握所有这些技巧，着实很难。”

然而，丹尼斯对功夫的理解，有着更深的层次。“如果我们不单单从武术的层面去看功夫，而是把它看作一种生活哲学，那么可能会更好理解一些。”

对于功夫，丹尼斯有自己的定义——那就是“不止于功夫”。他认为，功夫是中国武术的集合，但又超越了这个集合。功夫是由习武者所传递出来的一种基于道德准则的生活哲学，比如仁慈、尊重、情绪自控、幸福、耐心、内心平静等等。丹尼斯认为，中国功夫带给人的精神力量非常大。

“功夫实际上存在于生活的每一天：早上刚起来的时候，我们感谢生命以及感激我们周围的所有；我们照顾并尽可能地改善自己的健康和同伴的健康；我们尊重自己的身体，吃的健康；我们愉悦地打扫我们的家……这些都是在练习功夫。”

“功夫让人们对生活更有激情，更加热爱他们做的所有事。功夫影响着我的每一天，无论是身体上还是心理上。的确，运动除了可以改善身体健康，也会间接惠及心理健康。但是如果你了解了功夫，你能够感觉到它给你带来的种种好处，并在精神上到达一种阴阳平衡的境界。”

爱上一个中国姑娘

丹尼斯对咏春拳的热爱近乎疯狂。不过，如果你以为他来到中国，是像功夫片里演绎的那样，千里迢迢前来拜师学艺，那可就想错了。其实他来中国的故事，是一部浪漫爱情电影。2017年，在一个语言交换平台上，丹尼斯认识了一个中国女孩，这个女孩也成了他现在的妻子。当时，丹尼斯想练习英语，而女孩想提升西班牙语。于是，两人开始每天聊天，最终坠入爱河。“几个月后，她决定来西班牙看我。在那个时候，我们决定要在一起，并尽我们一切可能不要异地恋。”

来到中国的丹尼斯开始学习中文，也接触到更多的中国文化。“在认识我妻子之前，除了和咏春拳或者功夫相关的一些词，或者一些源自广东话发音的词汇之外，我基本上对中文一无所知。 事实上，之前我对中国也一无所知。只知道它也许是世界上最古老的国家，有着5000年的历史文化。在练习功夫之后，我逐渐对中国产生了兴趣。”

学习中文有难度，不过丹尼斯告诉我们：“声调、书写、语法……从最开始认为我根本不可能学会中文，到现在我开始一点一点的能理解，这太神奇了！” 他表示，虽然自己的中文水平还很差，但是每一天都进步一点，这让他格外开心。

从爱好到事业

咏春成为丹尼斯和中国之间的纽带。在中国，丹尼斯的师父也看出他对咏春拳的热爱和能力，建议他开一个咏春拳学校。虽然丹尼斯觉得自己还要再练几年才行，但师父坚信他已经有足够的水平来创建一所自己的咏春拳学校，并鼓励他开始自己的事业。“说干就干，不久后我们就开始找地方、采购材料，装修我们的‘知鸿咏春拳馆’。下周我们就要开业了。”丹尼斯兴奋地告诉我们。

现在，丹尼斯在中国学习汉语，并且每天都在继续学习和练习咏春拳。除此以外，他还开始练习太极和轻功等。与此同时，他和妻子也为即将在山东济南开业的咏春武馆忙碌着。

问起对未来的计划，丹尼斯说在中国开一个咏春武馆是他的热情所在，所以他投入了很多精力，也很乐于为这个事业付出。“如果一切顺利的话，我们就留在中国啦。”丹尼斯充满期待地告诉我们。

采访的最后，这位可爱的西班牙小伙强调说：“虽然我很爱很爱咏春拳，但是我来中国真的是因为爱情。”

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