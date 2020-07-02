人民网>>国际

西班牙小伙丹尼斯：我为中国功夫咏春狂

 赵健、实习生蒋帅

2020年07月02日17:01  来源：人民网-国际频道
 

来自西班牙马德里的小伙子丹尼斯佩雷斯今年29岁，居住在山东济南。和很多西班牙人一样，他酷爱运动。但不同的是，这个西班牙小伙子迷上的是中国功夫咏春拳。现在，他还“班门弄斧”，在山东开起了自己的咏春拳馆。

丹尼斯和师父一起练习咏春拳（照片由受访者本人提供）

情迷中国功夫咏春拳

丹尼斯喜欢运动，从14岁就开始练习格斗运动，但直到2015年他才接触到咏春拳。“最初，我练的其实不是咏春拳，而是一种从咏春拳发展出来的一个叫做‘Wing Fight’的武术新流派。当时我家附近有一个武馆教这个，我就决定试一试”。 据丹尼斯介绍，这个新流派运用了混合武术，但是遵循的是咏春的原则，并摒弃了所有“低效”的部分。虽然丹尼斯觉得Wing Fight很有趣，但是他心中对真正的咏春拳的好奇也与日俱增。最终，他决定换一所学校，学习更正宗的咏春拳。

“在西班牙，我曾经习武的那些学校是很不错的武校，不过他们都更侧重于武术和肢体。”丹尼斯认为，西方的武术只是用于强身健体的格斗运动，都只追求简单有效的格斗技巧，只在乎以最快的速度打败对手，而没有任何的冥想和放松的元素。“但我所追求的不是这个，因为我并不是一个好斗的人。我为人友善，也从没有打过架。刚开始我练习这些的时候，只是为了强身健体。但当我接触到中国功夫以后，我发现它的内涵远远超出了身体层面。”

丹尼斯告诉我们，他喜欢并追求的是中国功夫给人们带来的益处，而这种益处不但体现在身体上，更体现在内在精神上——一种内在的宁静和谐。“也就是说，也许你80岁了，却感觉比60的人还要健朗”。丹尼斯肯定地说：“而这些中国功夫带给人的益处是你从任何格斗运动——无论是拳击、自由搏击还是综合格斗中——都无法获得的。”

功夫是一种生活哲学

“在西班牙的时候，我的师父就总跟我开玩笑，说有一天我会抢了他的饭碗。”丹尼斯笑着说。

丹尼斯确实太为咏春狂了。在西班牙的时候，他常常一周去武馆练习五天。在放假的时候，他甚至一天去三次武馆。在家的时候，他就在网上看很多相关的视频。晚上躺在床上，他脑子里也一直思考明天要问师父的问题。上大学时，丹尼斯甚至还曾向老师请三个月的假来练武。虽然他的武术老师当时批评了他为了练武放弃学业的做法，但“我师父看出我的与众不同，那就是我对咏春拳的热爱。我不是一个习武奇才，我只是对这件事十分投入。”他坚定地说。

后来，丹尼斯来到了中国。他最先做的几件事之一，就是找一个咏春武馆继续学习。通过在网络上寻找济南咏春拳馆，他认识了他现在的师父陆伟德大师。丹尼斯觉得自己很幸运能认识师父。“他教会了我之前一直在寻找的、咏春这一伟大的功夫流派的传统精髓——呼吸、思考和行为的方式。”

被问到练习功夫对一个外国人来说难不难，丹尼斯坦承地回答：“功夫包含所有中国武术流派，有太多的出拳、踢、抓、推、击打等技巧。不可否认，要了解并掌握所有这些技巧，着实很难。”

然而，丹尼斯对功夫的理解，有着更深的层次。“如果我们不单单从武术的层面去看功夫，而是把它看作一种生活哲学，那么可能会更好理解一些。”

对于功夫，丹尼斯有自己的定义——那就是“不止于功夫”。他认为，功夫是中国武术的集合，但又超越了这个集合。功夫是由习武者所传递出来的一种基于道德准则的生活哲学，比如仁慈、尊重、情绪自控、幸福、耐心、内心平静等等。丹尼斯认为，中国功夫带给人的精神力量非常大。

“功夫实际上存在于生活的每一天：早上刚起来的时候，我们感谢生命以及感激我们周围的所有；我们照顾并尽可能地改善自己的健康和同伴的健康；我们尊重自己的身体，吃的健康；我们愉悦地打扫我们的家……这些都是在练习功夫。”

“功夫让人们对生活更有激情，更加热爱他们做的所有事。功夫影响着我的每一天，无论是身体上还是心理上。的确，运动除了可以改善身体健康，也会间接惠及心理健康。但是如果你了解了功夫，你能够感觉到它给你带来的种种好处，并在精神上到达一种阴阳平衡的境界。”

爱上一个中国姑娘

丹尼斯对咏春拳的热爱近乎疯狂。不过，如果你以为他来到中国，是像功夫片里演绎的那样，千里迢迢前来拜师学艺，那可就想错了。其实他来中国的故事，是一部浪漫爱情电影。2017年，在一个语言交换平台上，丹尼斯认识了一个中国女孩，这个女孩也成了他现在的妻子。当时，丹尼斯想练习英语，而女孩想提升西班牙语。于是，两人开始每天聊天，最终坠入爱河。“几个月后，她决定来西班牙看我。在那个时候，我们决定要在一起，并尽我们一切可能不要异地恋。”

来到中国的丹尼斯开始学习中文，也接触到更多的中国文化。“在认识我妻子之前，除了和咏春拳或者功夫相关的一些词，或者一些源自广东话发音的词汇之外，我基本上对中文一无所知。 事实上，之前我对中国也一无所知。只知道它也许是世界上最古老的国家，有着5000年的历史文化。在练习功夫之后，我逐渐对中国产生了兴趣。”

学习中文有难度，不过丹尼斯告诉我们：“声调、书写、语法……从最开始认为我根本不可能学会中文，到现在我开始一点一点的能理解，这太神奇了！” 他表示，虽然自己的中文水平还很差，但是每一天都进步一点，这让他格外开心。

从爱好到事业

咏春成为丹尼斯和中国之间的纽带。在中国，丹尼斯的师父也看出他对咏春拳的热爱和能力，建议他开一个咏春拳学校。虽然丹尼斯觉得自己还要再练几年才行，但师父坚信他已经有足够的水平来创建一所自己的咏春拳学校，并鼓励他开始自己的事业。“说干就干，不久后我们就开始找地方、采购材料，装修我们的‘知鸿咏春拳馆’。下周我们就要开业了。”丹尼斯兴奋地告诉我们。

现在，丹尼斯在中国学习汉语，并且每天都在继续学习和练习咏春拳。除此以外，他还开始练习太极和轻功等。与此同时，他和妻子也为即将在山东济南开业的咏春武馆忙碌着。

问起对未来的计划，丹尼斯说在中国开一个咏春武馆是他的热情所在，所以他投入了很多精力，也很乐于为这个事业付出。“如果一切顺利的话，我们就留在中国啦。”丹尼斯充满期待地告诉我们。

采访的最后，这位可爱的西班牙小伙强调说：“虽然我很爱很爱咏春拳，但是我来中国真的是因为爱情。”

(责编：刘叶婷、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved