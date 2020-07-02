法国中国和平统一促进会:坚决拥护全力支持香港国安法实施

人民网巴黎7月2日电 （记者 李永群） 6月30日，全国人大常委会通过《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》，随后在香港特区刊宪公布，正式生效。法国中国和平统一促进会对此表示坚决拥护和全力支持！认为这是今年的回归纪念日，香港收到的最好礼物。 法国中国和平统一促进会会长王加清表示：

香港是中国的香港，香港事务是中国的内政。维护国家主权、统一和领土完整是包括香港同胞在内的全中国人民的共同义务，确保香港长期繁荣稳定是包括香港同胞在内的全中国人民的共同希望。此前，香港维护国家安全的相关法律还很不健全，在应对严重危害国家安全的行为和活动时力不从心。特别是过去一年，“港独”组织和本土激进分离势力活动日益猖獗，暴力恐怖活动不断升级，外部势力深度干预香港事务，不仅严重危害国家主权安全，更严重破坏香港社会稳定的局面和基础。

无论是750万香港同胞，还是几十万在香港居住的外籍人士，早就受够了动荡不安。国家安全立法绝对有必要，所以赢得了广大民心。涉港国安立法决定和立法草案说明公布后，大批民众签名支持。要法治不要动乱，要发展不要破坏，真正关爱香港的人，有共同的期望和憧憬。事实证明，从国家层面建立健全香港特区维护国家安全的法律制度和执行机制，符合包括香港同胞在内的全国人民的根本利益，具有强大而深厚的民意基础。香港人心思定，“撑国安立法”已经成为主流民意。

在维护国家安全上，在守护“一国两制”上，在夯实香港宪制秩序和法治秩序上，在保障香港同胞自由权益上，在大是大非问题上，没有商量空间，没有妥协余地。面对香港的严峻形势，经过反复、慎重研究，中央决定选择通过堵塞法律漏洞的方式，维护“一国两制”的原则底线和国家安全。这也充分显示了中央依宪治国、依法治港的信念与追求，显示了中央政府作为“一国两制”最坚定维护者的胸怀与担当。

纵览整个立法流程，从中央与特区的责任划分，到相关机构与职责的划定，再到明确案件管辖、法律适用和程序，国安立法最大程度展现了对香港特区政府的信任和依靠，无不贯彻“一国两制”、“港人治港”、高度自治的方针。全国人大常委会按照宪法和立法法的要求，坚持科学立法、民主立法和依法立法原则；同时兼顾两种法律制度的差异，以最大的诚意广泛听取香港社会各界的意见，吸纳有益的意见建议，以确保有关法律能够有效维护国家安全，切实保障香港居民合法权益。

立法过程中，也屡有乱港分子危言耸听地污名化和妖魔化草案主要内容，但这注定是白费心机。香港国安法将切实防范、制止和惩治任何分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动、勾结外国或者境外势力危害国家安全的犯罪行为，针对的是极少数违法犯罪的人，保障的是香港绝大多数居民的生命财产以及依法享有的各项基本权利和自由。香港居民的法定权利和自由不会受损，亦不会影响香港的司法独立。中央和特区政府共同履行维护国家安全的职责，使香港维护国家安全的制度体系更加健全，使打击危害国家安全的各类行为和活动更加有力。

在香港陷入困境、无法依靠自身力量解决问题时，中央果断出手，精准打击分裂国家、实施恐怖活动等严重危害国家安全的行为以及境外势力干预香港事务的活动，展现出担当与责任，传递了决心和意志。在国安立法期间，香港股市、市场的反应就清楚证明，立法非但没有影响投资者等市场主体信心，反而为香港经济走出困境注入了新的活力。香港将很快恢复社会和政治稳定，迎来更大的发展机遇。届时，法治环境和经商环境更会改善，在国家发展大局中必将扮演更为重要的角色，其国际金融中心的地位将更加巩固。

全国人大通过涉港国安立法决定后，美国政客大放厥词威胁将“制裁”香港。且不说美国政客屡次三番对香港事务横加指责，在香港暴乱期间各种煽风点火，现在又气急败坏发出威胁，明目张胆露出其意在遏制中国发展的真实意图和粗暴干涉中国内政的丑恶嘴脸。香港特区政府直言，美国的所谓制裁实际影响非常有限，香港已做好了预案和充足的应对准备。国家安全立法实施后，香港社会恢复安定，营商环境改善，中央对香港的支持力度只会更大，香港的地位和作用只会加强。坚守“一国”之本，善用“两制”之利，融入国家发展大局，香港无惧任何威胁。

23年前，香港重回祖国的怀抱，掀开了历史新篇章；23年后，香港维护国家安全法实施，踏上了历史新起点！港区国安立法，不但维护了国家主权、安全、发展利益，保障香港长治久安和长期繁荣稳定，更为“一国两制”行稳致远打下坚实的法律基础和安全保障。我们法国中国和平统一促进会在内的旅法华侨华人相信，随着这部法律的正式实施，香港一定能筑牢法治根基，恢复蓬勃朝气，再现“东方之珠”风采，开创无限美好未来！

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