芬兰首都开设露天美食广场助力恢复经济

新华社赫尔辛基7月1日电（记者朱昊晨）芬兰首都赫尔辛基市中心7月1日起开设一处大型露天美食广场，在考虑新冠疫情防控的同时，助力当地餐饮及旅游业的恢复和发展。

这一名为“超级露台”的美食广场设在赫尔辛基市地标参议院广场，有近500个餐位，几乎占满整个广场。赫尔辛基市政府从当地餐馆中精选出16家，让这些餐馆在广场上搭建特色木屋式摊位经营。

赫尔辛基市市长扬·瓦帕沃里说，今春以来由于新冠疫情，餐饮业遭受损失，开设“超级露台”意在缓解餐饮从业人员困境。

“超级露台”将运营至8月底，营业时间为每天9时至23时，提供各种人气美食，开业首日即吸引众多市民。赫尔辛基市政府表示，尽管芬兰新冠疫情已趋于平稳，但防疫工作仍是“超级露台”运营中最重要的考虑因素之一。

“超级露台”用餐区设计师琳达·伯格罗斯介绍说，用餐区根据“分隔式花园”理念设计。广场上还放有200个花卉栽培箱，用来引导人流，餐桌椅的摆放也考虑了安全距离。

此外，广场上随处可见“勤洗手”“勿以手触口鼻”等标识，每个摊位均提供洗手液、消毒喷剂等供顾客使用。

为遏制疫情，芬兰政府4月初宣布在全国范围内关闭餐馆和咖啡厅，只允许外卖服务。直至6月1日，芬兰的餐饮业才重新开放。

芬兰卫生部门最新数据显示，截至7月1日下午，芬兰累计确诊新冠病例7236例，死亡328例，约6700人已康复。

(责编：于洋、杨牧)