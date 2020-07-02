人民网>>国际

芬兰首都开设露天美食广场助力恢复经济

2020年07月02日14:33  来源：新华网
 

　　新华社赫尔辛基7月1日电（记者朱昊晨）芬兰首都赫尔辛基市中心7月1日起开设一处大型露天美食广场，在考虑新冠疫情防控的同时，助力当地餐饮及旅游业的恢复和发展。

　　这一名为“超级露台”的美食广场设在赫尔辛基市地标参议院广场，有近500个餐位，几乎占满整个广场。赫尔辛基市政府从当地餐馆中精选出16家，让这些餐馆在广场上搭建特色木屋式摊位经营。

　　赫尔辛基市市长扬·瓦帕沃里说，今春以来由于新冠疫情，餐饮业遭受损失，开设“超级露台”意在缓解餐饮从业人员困境。

　　“超级露台”将运营至8月底，营业时间为每天9时至23时，提供各种人气美食，开业首日即吸引众多市民。赫尔辛基市政府表示，尽管芬兰新冠疫情已趋于平稳，但防疫工作仍是“超级露台”运营中最重要的考虑因素之一。

　　“超级露台”用餐区设计师琳达·伯格罗斯介绍说，用餐区根据“分隔式花园”理念设计。广场上还放有200个花卉栽培箱，用来引导人流，餐桌椅的摆放也考虑了安全距离。

　　此外，广场上随处可见“勤洗手”“勿以手触口鼻”等标识，每个摊位均提供洗手液、消毒喷剂等供顾客使用。

　　为遏制疫情，芬兰政府4月初宣布在全国范围内关闭餐馆和咖啡厅，只允许外卖服务。直至6月1日，芬兰的餐饮业才重新开放。

　　芬兰卫生部门最新数据显示，截至7月1日下午，芬兰累计确诊新冠病例7236例，死亡328例，约6700人已康复。

(责编：于洋、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved