学者热议“后疫情时代”中非合作

人民网北京7月2日电（张信凤）6月30日，“习近平主席在中非团结抗疫特别峰会上主旨讲话”国际学术研讨会以视频方式举行。研讨会由中国非洲研究院主办，旨在加强中非学者的交流互鉴，为确保疫情当前中非关系的可持续发展以及中非共建“一带一路”提供必要的智力支持。

图为研讨会北京现场 中国社会科学杂志社张哲摄

研讨会共分三个研讨时段进行。中国非洲研究院副研究员、中国社会科学院西亚非洲研究所社会文化室主任刘乃亚，中国非洲研究院副研究员、《中国非洲学刊》常务副主编吴传华先后主持了这三个时段的研讨。

来自中国传媒大学、武汉大学、中国非洲研究院的专家学者和中国社会科学院大学非洲研究专业的学生，以及埃塞俄比亚、喀麦隆、肯尼亚、卢旺达、赞比亚、津巴布韦等非洲国家的大学教授、智库学者、媒体从业者和在华留学生等共计80余人出席了研讨会。

中国非洲研究院常务副院长李新烽研究员主持了开幕式。在开幕式致辞中，中国社会科学院副院长高翔表示，此次峰会是中非领导人举行的一次具有特殊意义和深远影响的重要会议，各方就支持非洲抗疫、推进中非及国际抗疫合作等达成了广泛共识，取得了丰富成果。高翔指出，中非智库合作是中非合作的重要组成部分，面对新冠肺炎疫情给中非以及全世界带来的冲击，面对“后疫情时代”的中非关系以及世界格局，我们需要以智库的视角，从学术的角度下大力气加强研究。

图为中国社会科学院副院长高翔研究员致辞 中国社会科学杂志社张哲摄

非洲社会科学研究发展理事会前副会长、喀麦隆雅温得第一大学教授恩科洛·福埃表示，习近平主席在讲话中谈到多边主义时强调“团结合作是抗击疫情最有力的武器”，非洲高度赞赏中国为维护以联合国为核心的全球治理体系所做的努力，以及对世界卫生组织和世卫组织总干事谭德塞的坚定支持。在习近平主席的领导下，中国向全世界表明，公共卫生是国家的优先事项，符合强调集体价值观和民族团结的理念。

研讨会第一时段以“中非团结抗疫特别峰会的意义和影响”为主题。中国传媒大学人类命运共同体研究院副院长、非洲传媒研究中心主任张艳秋教授在发言时表示，中非团结抗疫特别峰会的举办可以说是恰逢其时，不但传递了中非合作框架下的守望相助精神，更是以具体行动及倡议彰显了构筑更加紧密的中非命运共同体的必要性及可行性。

中国非洲研究院研究员张永蓬认为中非团结抗疫特别峰会在世界各国和人类健康面临新冠疫情严重威胁、个别大国为了转嫁疫情责任而将疫情政治化、多边主义和全球化继续受到严峻挑战的特殊时期召开，其成果对于疫情后的国际合作与全球发展，特别是对于南南合作具有重要和深远的意义。

图为中国非洲研究院研究员张永蓬发言 中国社会科学杂志社张哲摄

研讨会第二时段的主题为“疫情下中非共建“一带一路”的机遇与挑战”。武汉大学外国语言文学学院副院长、非洲法语国家研究中心主任表示，“中非卫生健康共同体”是在疫情危机关键时刻提出的，是中非人民面临危险、化解威胁、把握机遇和创造机会的共同行动。它是中非合作论坛北京峰会“八大行动”实施的重要成果和突破，具有标志性的意义和示范性的效应。以此为契机，中非应该继续携手推进“一带一路”建设。

埃塞俄比亚文化旅游部公共关系高级专家卡萨洪·阿亚卢·卡萨作了题为《“一带一路”倡议对疫情后非洲国家复苏的重要性》的发言。他说，中国的“一带一路”倡议在过去几年内为非洲工业和农业技术提升、基础设施发展带来了多种机遇。在此刻全球抗击新冠肺炎疫情的紧要关头，中国更成为非洲有能力、有意愿的合作伙伴。

研讨会第三时段以“如何贯彻落实习近平主席在中非团结抗疫特别峰会上主旨讲话精神”为主题。中国社会科学院西亚非洲研究所经济研究室主任杨宝荣认为，相比中国的抗疫和经济重启，非洲国家面临的困难更大更多，中国和非洲国家应深化合作以应对疫情带来的冲击，继续加强经贸合作，促进实体经济发展，加强医疗和公共卫生能力建设，积极推动新技术革命带动下的产业项目落地等。

上海国际问题研究院副研究员周玉渊认为，面对新冠疫情对世界经济、国际政治、大国关系、国际合作带来的重大冲击，中国和非洲国家要更加坚定同心协作战胜疫情的信心，通过双边和多边渠道，加强中非抗疫和后疫情时代的国际合作，探索抗疫情、稳经济、保民生的务实合作路径。

图为上海国际问题研究院副研究员周玉渊发言 图片由中国非洲研究院提供

此外，北京大学喀麦隆留学生门杜、中国传媒大学卢旺达留学生天赐、华中科技大学肯尼亚留学生夏瑞福博士等三位非洲在华留学生亲身经历了中国抗击新冠肺炎疫情的战役，在三个时段中，他们用自己的切身体会谈到了中国抗疫措施取得的明显成效，真切感受到了“中非亲如一家”的深厚情感，从中认识到只要中非人民相互帮助就一定能共渡难关。

在研讨会闭幕式上，非洲能力建设基会执行秘书特别顾问阿兰·埃梅·尼亚米特韦大使提到，在今天的研讨会上，许多与会者提到了“一带一路”倡议。这个倡议可以在发展制造业方面扮演关键角色，这正是非洲需要关注的发展领域。非洲需进行产业升级，增加原材料附加值已成为全球产业供应链的一部分。非洲国家对“一带一路”怀有期待。

中国非洲研究院副院长、中国社会科学院西亚非洲研究所副所长王林聪表示，此次研讨会具有高端性、及时性、务实性三个特点。中非与会者通过研讨形成了四点共识：第一，从学理角度分析，中非携手抗疫是当前的核心任务，中非携手抗疫必将更加筑牢中非友谊的根基。第二，从全球安全和全球治理的角度，中非学者的共识是要共同发声反对单边主义和种族主义，共同发声反对将疫情政治化、病毒标签化，坚定支持多边主义，维护国际公平正义，加快构建人类健康共同体，构建更加紧密的中非命运共同体。第三，从中非团结合作抗疫的具体案例分析并揭示了真实亲诚的中非关系的基本属性。专家们发言中的许多事例，丰富了中非构建卫生健康共同体的内涵。第四，从中非关系的长远发展的角度，中非学者和智库需要创新合作方式和机制，深入研究新问题，为中非关系发展增添新动力，推动“一带一路”建设和中非关系以更高质量和更高水平发展。

图为中国非洲研究院副院长王林聪研究员就研讨会作总结发言 中国社会科学杂志社张哲摄

(责编：张信凤、杨牧)