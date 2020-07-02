新华时评：蓬佩奥离间中非关系不会得逞

新华社北京7月2日电 题：蓬佩奥离间中非关系不会得逞

新华社记者杜白羽

美国国务卿蓬佩奥近日又大放厥词，攻击中非抗疫合作，污蔑中国“利用疫情推进在非洲不透明借贷”“造成非洲国家不可持续的债务负担”。无论蓬佩奥如何编造谎言，其抹黑中国、离间中非关系的险恶用心决不会得逞。

与蓬佩奥希望破坏中非关系的愿望相反，患难与共的中非友谊历久弥坚，不断向前发展。新冠疫情发生以来，中非相互支持、同舟共济。在中国抗疫最艰难时刻，非盟成员国外长2月份集体宣布，在这场战“疫”中同中国政府和人民站在一起。非洲出现疫情后，中方迅速向非洲国家提供大量抗疫物资，派遣抗疫医疗队、专家组。赤道几内亚总理奥巴马·阿苏埃感谢中方派遣专家组，认为这给赤几抗疫带来“希望之光”。

在不久前举行的中非团结抗疫特别峰会上，中国领导人宣布，将在中非合作论坛框架下免除有关非洲国家截至2020年底到期对华无息贷款债务；承诺新冠疫苗研发完成并投入使用后“率先惠及非洲国家”。中国不仅关注于当下这场战“疫”，还着眼长远，助力非洲国家复工复产，恢复经济。中国的承诺和行动赢得非洲广泛欢迎。

当前，非洲国家面临抗疫等多方面挑战，相关国家应该多做有利于非洲国家抗疫和发展的实事，而不是惹是生非、颠倒黑白，抹黑和阻挠其他国家帮助非洲的努力。究竟谁在真心帮助非洲，谁在将抗疫政治化，包括非洲国家在内的国际社会心明眼亮。刚果（布）总理穆安巴说：“困难到来时，谁与我们站在一起，谁是真正的朋友，我们心里清清楚楚。”

近日，美国疫情反弹，抗疫形势越发严峻。蓬佩奥作为美国高官，心思不用在本国抗疫上，而是忙于向中国“甩锅”和给国际抗疫合作拆台，令人不齿。

公道自在人心。那些为政治私利挑拨中国与非洲国家关系的无耻图谋，注定一败涂地。奉劝蓬佩奥和部分美国政客，与其攻击抹黑他国抗疫努力，不如将精力真正放在自身疫情防控上，真正将挽救生命放在首位，多做有利于美国民众的好事，多做有助于全球合作抗疫的实事。

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