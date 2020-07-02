人民网>>国际

新华时评：蓬佩奥离间中非关系不会得逞

2020年07月02日13:22  来源：新华网
 

　　新华社北京7月2日电 题：蓬佩奥离间中非关系不会得逞

　　新华社记者杜白羽

　　美国国务卿蓬佩奥近日又大放厥词，攻击中非抗疫合作，污蔑中国“利用疫情推进在非洲不透明借贷”“造成非洲国家不可持续的债务负担”。无论蓬佩奥如何编造谎言，其抹黑中国、离间中非关系的险恶用心决不会得逞。

　　与蓬佩奥希望破坏中非关系的愿望相反，患难与共的中非友谊历久弥坚，不断向前发展。新冠疫情发生以来，中非相互支持、同舟共济。在中国抗疫最艰难时刻，非盟成员国外长2月份集体宣布，在这场战“疫”中同中国政府和人民站在一起。非洲出现疫情后，中方迅速向非洲国家提供大量抗疫物资，派遣抗疫医疗队、专家组。赤道几内亚总理奥巴马·阿苏埃感谢中方派遣专家组，认为这给赤几抗疫带来“希望之光”。

　　在不久前举行的中非团结抗疫特别峰会上，中国领导人宣布，将在中非合作论坛框架下免除有关非洲国家截至2020年底到期对华无息贷款债务；承诺新冠疫苗研发完成并投入使用后“率先惠及非洲国家”。中国不仅关注于当下这场战“疫”，还着眼长远，助力非洲国家复工复产，恢复经济。中国的承诺和行动赢得非洲广泛欢迎。

　　当前，非洲国家面临抗疫等多方面挑战，相关国家应该多做有利于非洲国家抗疫和发展的实事，而不是惹是生非、颠倒黑白，抹黑和阻挠其他国家帮助非洲的努力。究竟谁在真心帮助非洲，谁在将抗疫政治化，包括非洲国家在内的国际社会心明眼亮。刚果（布）总理穆安巴说：“困难到来时，谁与我们站在一起，谁是真正的朋友，我们心里清清楚楚。”

　　近日，美国疫情反弹，抗疫形势越发严峻。蓬佩奥作为美国高官，心思不用在本国抗疫上，而是忙于向中国“甩锅”和给国际抗疫合作拆台，令人不齿。

　　公道自在人心。那些为政治私利挑拨中国与非洲国家关系的无耻图谋，注定一败涂地。奉劝蓬佩奥和部分美国政客，与其攻击抹黑他国抗疫努力，不如将精力真正放在自身疫情防控上，真正将挽救生命放在首位，多做有利于美国民众的好事，多做有助于全球合作抗疫的实事。

(责编：于洋、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved